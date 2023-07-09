Những loại hải sản là thần dược trong chuyện chăn gối, giúp tình cảm đôi lứa luôn mặn nồng và viên mãn, chị em nên tìm mua ngay!

Con hàu, ốc hương, sò huyết là các món ăn "quý tộc" tuy nhiên không quá đắt và không khó tìm nhưng lại là chứa nhiều kẽm nhất trong các loại thực phẩm . Ngoài ra, chúng còn có chất khoáng cần thiết như magiê, canxi, đồng, sắt, magan, phospho và iod, kali và natri nên tốt cho toàn cơ thể. Kẽm có tác dụng tích cực với khả năng sinh lý của nam giới và nếu cơ thể thiếu kẽm thường dẫn tới chứng bất lực và thiếu ham muốn trong chuyện gối chăn.

Cá hố không chỉ tốt cho nam giới mà nó còn chứa nhiều dưỡng chất hỗ trợ cho sự phát triển trí não của trẻ, giúp phòng ngừa bệnh Alzheimer ở người già.

Trong Đông y, lươn có vị ngọt, tính ôn, bổ dương ích khí, cực kỳ tốt cho nam giới, những người bị yếu sinh lý nên ăn. Những nam giới thường xuyên bị đau lưng, nhức mỏi xương khớp, thể chất kém cũng nên thường xuyên thêm lươn vào chế độ ăn của mình.

Sò huyết

Tương tự như hàu, sò huyết là hải sản có vỏ cung cấp lượng kẽm dồi dào bậc nhất mà nam giới nên sử dụng. Theo nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trong 100g thịt sò huyết chứa 13,5mg kẽm. Bên cạnh đó, hải sản này còn rất giàu Sắt, Magie, Omega-3…

Sò huyết là hải sản tốt cho sinh lý nam giới, giúp bổ máu, cường dương, tăng số lượng và chất lượng tinh trùng. Lưu ý, không nên luộc, hấp sò quá kỹ bởi như vậy sẽ làm hao hụt lượng dưỡng chất.

Ảnh minh họa: Internet

Hàu

Hàu biển là thực phẩm tốt cho sinh lý hàng đầu được các chuyên gia khuyên dùng. Trong 100g hàu biển chứa đến 47,5mg kẽm, 500mg Arginin. Đây là những dưỡng chất quan trọng, kích thích cơ thể sản sinh Testosterone nội sinh, giúp tăng ham muốn, hỗ trợ giảm tình trạng rối loạn cương dương ở nam giới. Ngoài ra, hàu biển còn rất giàu protein, giúp nâng cao sức khỏe, tăng sức bền và độ dẻo dai cho cơ bắp.

Ốc hương xào lá chanh, tỏi ớt

1kg ốc hương, tỏi, nước mắm, ớt quả, ớt bột, đường, muối, lá chanh, mỗi thứ một ít. Ốc hương rửa sạch, luộc sơ, đổ ra rổ. Lá chanh rửa sạch thái chỉ. Tỏi, ớt giã nhuyễn, pha vào nước mắm. Đổ bát nước mắm vào âu có ốc ngâm 15 phút. Đổ dầu nóng vào chảo, phi thơm tỏi cho bát ốc vào xào nhanh tay 5 - 7 phút là dùng được. Khi ăn rắc lá chanh lên.

Ảnh minh họa: Internet

Chạch

Trong Đông y, cá chạch có tính mát, giúp thanh nhiệt giải độc hiệu quả, bổ thận tráng dương, làm tăng ham muốn tình dục cho cả nam lẫn nữ. Đó cũng là lý do vì sao chạch thường được sử dụng như một vị thuốc điều trị yếu sinh lý cho nam giới.

Cá diếc

Cá diếc cũng có những tác dụng đặc biệt với nam giới, giúp tăng cường sinh lực hiệu quả. Ngoài ra, loại cá này còn có tác dụng đặc biệt giúp điều hoà khí huyết, bổ sung năng lượng, hỗ trợ điều trị người bị bệnh trĩ, tiểu đường, đại tiện ra máu. Thường xuyên ăn cá diếc giúp “tăng bản lĩnh” cho đàn ông.