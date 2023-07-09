Những tác hại cực kì nguy hiểm đến sức khỏe khi dùng mật ong quá liều

Mật ong nguyên chất mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. Nhưng quan trọng là bạn phải sử dụng đúng cách, đúng liều lượng thì mới đảm bảo an toàn và phát huy hết tác dụng của nó. Vậy điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu bạn sử dụng mật ong sai cách?

Mật ong tác dụng tốt đối với những người bị cao huyết áp. Nhưng khi tiêu thụ quá mức, nó cũng có thể làm giảm huyết áp xuống dưới mức bình thường, còn gọi là hạ huyết áp. Về lâu dài, huyết áp thấp có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tim.

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Bệnh về răng miệng

Báo Lao động dẫn Tạp chí Boldsky cho biết, khoảng 82% mật ong gồm cả đường sẽ khiến bạn bị sâu răng, bởi mật ong sẽ dễ dàng dính vào răng. Khi đó, mật ong sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn trong miệng tạo ra axit dẫn đến tình trạng mòn men răng và dẫn đến sâu răng.

Tăng cân

Sử dụng mật ong quá liều lượng cũng là nguyên nhân gây tăng cân không mong muốn. Nguyên nhân là do trong mật ong có chứa fructose, nếu nạp quá nhiều chất này sẽ dẫn đến nguy cơ béo phì và các vấn đề sức khỏe khác do hàm lượng đường quá cao.

Ngoài ra, sử dụng quá nhiều mật ong còn làm ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh hưởng đường tiêu hóa

Mật ong có tính axit nên có thể làm ăn mòn các lớp dạ dày, thực quản, ruột sẽ gây hại cho đường tiêu hóa.

Ngoài ra, nếu bạn sử dụng mật ong quá liều lượng trong một thời gian dài sẽ gây ra triệu chứng trào ngược dạ dày.

Những ai không nên dùng mật ong?

Mật ong chỉ thực sự tốt khi sử dụng đúng cách, ngược lại có một số đối tượng dùng mật ong có thể gây ra tác dụng phụ.

- Trẻ dưới 1 tuổi: Mật ong là thực phẩm rất dễ chứa botulinum, người lớn khi tiếp xúc với các bào tử này sẽ không quá đáng sợ, tuy nhiên trẻ sơ sinh vốn có chức năng tiêu hóa, chức năng thải độc gan chưa hoàn chỉnh khiến cho botulinum dễ dàng xâm nhập vào thành ruột, gây ngộ độc.

- Bà bầu: Mật ong có thể khiến tử cung bị co lại, ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển của thai nhi. Vì vậy bà bầu nên tránh dùng.

Ảnh minh họa: Internet

Bệnh nhân huyết áp thấp: Trong mật ong có chứa một chất giống như là Acetylcholine, khiến huyết áp giảm nghiêm trọng, dễ gây biến chứng nặng.

Dùng bao nhiêu mật ong mỗi ngày là an toàn?

Báo Thanh Niên dẫn Times of India cho biết, điều quan trọng là phải thực hành điều độ khi tiêu thụ mật ong. Khoảng 50 ml mật ong mỗi ngày là tối ưu cho sức khỏe của bạn. Bạn không nên đi quá đà để tránh các vấn đề nói trên.

Người đái tháo đường có nên dùng mật ong?

Mật ong chứa nhiều glucose và fructose - các loại đường đơn giản, có thể được hấp thụ trực tiếp vào máu.

Bệnh nhân đái tháo đường nếu thường xuyên sử dụng mật ong sẽ làm cho lượng đường trong máu gia tăng rất nhanh khiến họ có nguy cơ phải đối diện với nhiều biến chứng. Tốt nhất người mắc bệnh đái tháo đường nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng mật ong.