Nha đam cực kì bổ dưỡng nhưng dùng sai cách sẽ có hậu quả 'khủng khiếp' cho sức khỏe, bạn liệu đã biết?

Dinh dưỡng 09/07/2023 00:46

Nha đam (lô hội) được biết đến và sử dụng rộng rãi với nhiều lợi ích cho sức khỏe và sắc đẹp. Tuy nhiên nó cũng ẩn chứa những tác hại không ngờ nếu sử dụng sai cách.

Dùng nhiều gây ngộ độc

Theo tài liệu “Những cây thuốc, vị thuốc Việt Nam” của giáo sư Đỗ Tất Lợi: Thành phần chủ yếu trong cây lô hội là chất aloin (chiếm tới 16-20%) có tác dụng tẩy vị đắng. Nếu sử dụng ở liều cao, chất aloin này có thể làm co bóp, chống táo giống như thuốc sổ nên sẽ khiến cơ thể mệt mỏi, suy nhược, rối loạn chức năng gan, thận.

Đặc biệt, với phụ nữ mang thai aloin sẽ làm cổ tử cung sản phụ co bóp mạnh gây sảy thai, sinh non hoặc sinh con dị dạng. Đối với trẻ nhỏ chất aloin này có thể gây hậu quả như rối loạn tiêu hóa, làm tim đập nhanh, hồi hộp lâu ngày có thể gây hoang tưởng hoặc mặc bệnh hay lo sợ, nhút nhát.

Nha đam cực kì bổ dưỡng nhưng dùng sai cách sẽ có hậu quả 'khủng khiếp' cho sức khỏe, bạn liệu đã biết? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với người bình thường nếu dùng từ 8g lô hội trở lên có thể gây chết người, vì tiêu chảy, mất nước, suy nhược cơ thể, rối loạn tiêu hóa, suy gan thận, loạn tim, mạch đập chậm…

Ngoài ra, khi sử dụng lô hội chế biến thức ăn cần làm sạch lớp nhựa (mủ) màu vàng, nằm giữa lớp vỏ xanh và phần gel trắng bên trong để tránh ngộ độc.

Phụ nữ mang thai và cho con bú: Nghiêm cấm sử dụng nước ép nha đam. Nó có thể kích thích các cơn co thắt tử cung ở phụ nữ mang thai, dẫn đến khuyết tật bẩm sinh và sẩy thai.

 

Những tác dụng phụ của nha đam cực nguy hiểm

Dị ứng da

Sử dụng gel Nha đam trong thời gian dài có thể gây dị ứng da như viêm, mày đay và đỏ mi mắt. Các tác dụng phụ khác trên da bao gồm khô, cứng, phát triển các nốt tím và nứt nẻ. Hơn nữa, bôi gel và ra nắng có thể gây phát ban và kích ứng hoặc đỏ và bỏng da.

Nha đam cực kì bổ dưỡng nhưng dùng sai cách sẽ có hậu quả 'khủng khiếp' cho sức khỏe, bạn liệu đã biết? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hạ đường huyết

Nha đam có liên quan đến hạ đường huyết và do đó bệnh nhân tiểu đường nên thận trọng hơn khi dùng Nha đam.

Các biến chứng khi mang thai và cho con bú

Cả gel hoặc nhựa Nha đam đều có thể không an toàn cho bà mẹ mang thai và cho con bú khi ăn phải. Lý do là Nha đam có thể kích thích các cơn co thắt tử cung và gây ra các biến chứng như sẩy thai, và làm tăng nguy cơ dị tật bẩm sinh. Trong trường hợp đang cho con bú, việc uống nước ép Nha đam có thể ảnh hưởng đến em bé.

Nha đam cực kì bổ dưỡng nhưng dùng sai cách sẽ có hậu quả 'khủng khiếp' cho sức khỏe, bạn liệu đã biết? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Độc với gan

Liều cao của Nha đam có thể dẫn đến viêm gan. Sự hiện diện của nhiều hợp chất hoạt tính sinh học như C-glycosides, anthraquinon, anthone, lectins, polymannans và acetylated mannans trong Nha đam có thể ảnh hưởng đến quá trình giải độc của gan và dẫn đến tổn thương gan.

 Suy thận

Nha đam có thể tương tác với một số loại thuốc (Digoxin, thuốc trị đái tháo đường, Sevoflurane, thuốc lợi tiểu) và có thể dẫn đến bệnh thận nếu dùng trong thời gian dài. Nhựa Nha đam cũng có liên quan đến suy thận. Vì vậy, người có vấn đề về thận nên tránh uống Nha đam.

Nha đam cực kì bổ dưỡng nhưng dùng sai cách sẽ có hậu quả 'khủng khiếp' cho sức khỏe, bạn liệu đã biết? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Mất cân bằng điện giải

Tiêu thụ một lượng lớn nước ép Nha đam có thể gây ra yếu vận động, tiêu chảy và đau bụng dẫn đến mất nước và mất cân bằng điện giải.

Khó chịu dạ dày

Một trong những tác dụng phụ của việc uống nước ép Nha đam là cảm giác khó chịu ở dạ dày. Nhựa Nha đam có thể gây co thắt quá mức, đầy bụng và đau bụng. Tránh uống nước ép Nha đam, đặc biệt là nếu bạn đang gặp phải những vấn đề về dạ dày.

Bệnh trĩ

 

Nếu bị trĩ, tránh uống nước ép Nha đam vì nó có thể làm cho tình trạng tồi tệ hơn.

Lưu ý: Nha đam có thể ảnh hưởng đến người phải phẫu thuật. Trong và sau phẫu thuật, Nha đam có thể ảnh hưởng đến đường huyết và cản trở kiểm soát đường huyết. Nếu sắp phải phẫu thuật, hãy ngừng sử dụng Nha đam hai tuần trước phẫu thuật.

Làm đẹp: Cẩn thận kẻo kích ứng

Tác dụng làm đẹp da của lô hội là có thật nhưng không nên tùy tiện sử dụng bởi các chất trong lô hội dễ bị kích ứng đối với những làn da nhạy cảm. BS. Phạm Xuân Nội khuyến cáo, các bạn gái chỉ nên nên đắp mặt với lô hội không quá 3 lần/tuần.

Trước khi sử dụng nên thử độ thích ứng của da bằng cách bôi một ít lên vùng da nhỏ, nếu thấy không có dấu hiệu gì khác lạ thì mới tiếp tục dùng. Cần cẩn trọng khi đắp lô hội ở những vùng da nhạy cảm như da mắt, mặt, vùng kín… Đây là những da rất dễ bị dị ứng gây mẩn ngứa, viêm loét hoặc nám đen khó chữa, ảnh hưởng tới thẩm mỹ lâu dài.

Nha đam cực kì bổ dưỡng nhưng dùng sai cách sẽ có hậu quả 'khủng khiếp' cho sức khỏe, bạn liệu đã biết? - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, do có tính tẩy sạch và làm bong tróc các biểu bì sừng, giúp tái tạo tế bào mới, nên khi lớp da non tiếp xúc các tia bức xạ ngoài trời sẽ rất dễ gây nám, sạm da. Vì vậy, bạn cần che chắn làn da kỹ càng sau khi làm đẹp với lô hội.

Khi muốn lấy chất dịch từ cây lô hội để làm đẹp, bạn hãy chọn những lá to, rửa sạch, để ráo nước. Sau đó, gọt bỏ phần vỏ xanh, lấy phần gel (màu trắng, nhớt), giã nhuyễn rồi dùng gạc mỏng lọc bỏ bã, lấy nước thoa lên da.

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