Quả mít tưởng béo nhưng lại giúp chị em giảm cân cực tốt, ngăn ngừa tiểu đường hiệu quả, Liệu bạn đã biết?

Dinh dưỡng 09/07/2023 01:30

Quả mít có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe, đặc biệt với bệnh đái tháo đường.

 

Duy trì sức khỏe đường ruột

Nghiên cứu cho thấy mít non có tác dụng nhuận tràng tốt, giúp làm giảm thời gian tiếp xúc và liên kết với các hóa chất gây ung thư, qua đó làm giảm nguy cơ ung thư đại tràng. Hàm lượng chất xơ cao trong mít non cũng giúp ngăn ngừa tình trạng táo bón.

Quả mít tưởng béo nhưng lại giúp chị em giảm cân cực tốt, ngăn ngừa tiểu đường hiệu quả, Liệu bạn đã biết? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ da

Mít non cũng là một nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, giúp bảo vệ da khỏi những tổn thương xảy ra do quá trình lão hóa. Vitamin C cũng rất cần thiết cho quá trình sản xuất collagen, mang lại sự săn chắc và khỏe mạnh cho làn da và duy trì sức khỏe răng miệng.

Tăng cường miễn dịch

Ta thường ăn cam quýt để tăng đề kháng. Mít cũng là một sự lựa chọn tốt. Trong 64 g mít non chứa 14% RDA - một chất chống oxy hóa giúp tăng cường miễn dịch. Chất này thúc đẩy việc sản xuất các tế bào bạch cầu, đồng thời tăng cường chức năng tấn công vi khuẩn, vi rút và tiêu diệt các tế bào bị nhiễm bệnh của bạch cầu.

Quả mít tưởng béo nhưng lại giúp chị em giảm cân cực tốt, ngăn ngừa tiểu đường hiệu quả, Liệu bạn đã biết? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tăng sự hấp thu sắt

Theo Viện Y tế Quốc gia (Mỹ), vitamin C từ mít giúp cơ thể bạn hấp thụ sắt tốt hơn. Theo khuyến nghị mỗi người cần 18 miligam sắt/ngày. Sắt thường có trong thịt và hải sản. Nếu ăn chay, bạn có thể kết hợp mít với các loại thực phẩm giàu sắt như đậu lăng, rau chân vịt và đậu phụ.

Giúp ngăn ngừa chuột rút

Mít non chứa nhiều kali. Theo Munro, nếu bạn bị chuột rút, có khả năng bạn đang bị mất nước hoặc bạn đang thiếu kali. Kali giúp cân bằng lượng nước và máu trong cơ thể, thúc đẩy phát triển cơ bắp, duy trì sức khỏe tim mạch và hệ tiêu hóa.

Theo trang tin Shape, mít còn chứa magiê - dưỡng chất giúp quản lý chức năng cơ và dây thần kinh, điều chỉnh đường huyết và huyết áp, tạo xương, ngăn ngừa các bệnh: hen suyễn, tiền sản giật, chứng đau nửa đầu và bệnh tim mạch.

Quả mít tưởng béo nhưng lại giúp chị em giảm cân cực tốt, ngăn ngừa tiểu đường hiệu quả, Liệu bạn đã biết? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các tác dụng khác

Sắt trong mít giúp ngăn ngừa thiếu máu, hỗ trợ tuần hoàn. Mít non cũng chứa nguyên tố đồng, đóng vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất của tuyến giáp.

Vitamin B6 có trong quả mít non giúp làm giảm nồng độ homocystein trong máu, qua đó giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Bên cạnh đó, thành phần của mít non có nhiều chất chống oxy hóa, chống viêm, bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của các gốc tự do, qua đó có khả năng phòng ngừa một số bệnh như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, xơ vữa động mạch…

 

Cách ăn mít tốt nhất cho sức khỏe

- Chỉ nên ăn mít sau khi ăn cơm 1-2 tiếng, lưu ý không ăn khi bụng đói bởi ăn lúc đói sẽ khiến cơ thể bị đầy bụng, khó tiêu…

- Nên ăn với lượng vừa phải, với những người mắc bệnh mãn tính, chỉ nên ăn tối đa 80g (khoảng 3-4 múi mít/ngày).

Quả mít tưởng béo nhưng lại giúp chị em giảm cân cực tốt, ngăn ngừa tiểu đường hiệu quả, Liệu bạn đã biết? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

- Nên ăn mít kèm với những hoa quả chín khác để cung cấp đủ nhu cầu vitamin và khoáng chất cho cơ thể.

- Khi ăn cần nhai kỹ và không ăn vào buổi chiều tối.

- Nếu người nóng trong, hay nổi mụn nhọt, khi ăn mít thì cần bổ sung đủ nước (2-2,5l/ngày) và rau xanh (200-300g/ngày).

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