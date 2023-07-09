Quả vải có công dụng giúp bảo vệ làn da, cải thiện sức khỏe và hàng tá lợi ích khác liệu bạn đã biết chưa?

Dinh dưỡng 09/07/2023 01:42

Bạn có thể dễ dàng mua quả vải ở bất cứ chợ nào, vậy quả vải có tác dụng gì?

Giá trị dinh dưỡng của quả vải

Quả vải gồm chủ yếu là nước (82%) và carbs (16.5%). Trong 100 gram quả vải thiều tươi có các chất dinh dưỡng: Calo: 66; Carbs: 16.5 gram; Chất đạm: 0.8 gram; Đường: 15.2 gam; Chất béo: 0.4 gam; Chất xơ: 1.3 gram.

Vải rất giàu vitamin và các loại khoáng chất, gồm:

Vitamin C: Đây được coi là loại vitamin dồi dào nhất trong quả vải thiều. Ước tính, một quả vải sẽ cung cấp khoảng 9% lượng khuyến nghị hàng ngày (RDI) cho vitamin C.

Quả vải có công dụng giúp bảo vệ làn da, cải thiện sức khỏe và hàng tá lợi ích khác liệu bạn đã biết chưa? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kali: Lượng kali dồi dào trong quả vải sẽ giúp bạn cải thiện được sức khỏe tim mạch vô cùng hiệu quả.

Đồng: Vải thiều là một nguồn cung cấp đồng tuyệt vời. Tình trạng thiếu chất đồng có thể gây ra các tác động xấu cho sức khỏe tim mạch của bạn.

Ngoài vitamin nhóm B, C, E, K, beta carotene, trong trái vải còn chứa epicatechin và rutin. Những thành phần này góp phần phòng chống các bệnh mãn tính, kháng viêm, kiểm soát huyết áp. Cùng với đó là tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện chức năng gan, loại bỏ gốc tự do gây hại, giảm nguy cơ đột quỵ.

Những công dụng thần kì của quả vải

Cải thiện làn da

 Đừng bao giờ nói vải nóng. Vải có hàm lượng đường cao cho nên khi bạn ăn quá nhiều sẽ sinh ra mụn nhọt. Tuy nhiên, ăn một lượng vải vừa phải, vải giúp chúng ta giảm sự phát triển của mụn trứng cá trên diện rộng. Một số chất có trong vải giúp đem lại cho bạn một làn da sáng và khoẻ mạnh.

Quả vải có công dụng giúp bảo vệ làn da, cải thiện sức khỏe và hàng tá lợi ích khác liệu bạn đã biết chưa? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 Phòng bệnh tim mạch

 Vải được các nhà khoa học xếp thứ hai trong danh mục những loại trái cây chứa nhiều polyphenol nhất. Đây là một hoạt chất giúp tăng sức đề kháng cho hệ tim mạch. Mặt khác, chất ôxy hoá trong loại quả này còn tăng cường hệ miễn dịch cho con người, làm chậm lại quá trình lão hoá các tế bào mắt. Một ly nước ép vải mỗi ngày sẽ giúp bạn phòng tránh được rất nhiều bệnh, đặc biệt là liên quan đến hệ tim mạch.

 Cung cấp vitamin B

 Các vitamin nhóm B thường có nhiệm vụ chuyển hoá carbonhydrate, protein, và các chất béo. Trong vải, đặc biệt là vải thiều chứa nhiều các vitamin nhóm B như thiamin, niacin, folate và riboflavin. Ngoài ra, loại quả này còn chứa nhiều beta-carotene, rất tốt cho đôi mắt.

Quả vải có công dụng giúp bảo vệ làn da, cải thiện sức khỏe và hàng tá lợi ích khác liệu bạn đã biết chưa? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 Cung cấp vitamin C

 Vải chứa nhiều vitamin C nhưng đặc biệt, vải sấy khô chứa hàm lượng vitamin C í tai ngờ tới. Để tận dụng nguồn vitamin C, hãy sấy khô những trái vải. Đây là dưỡng chất giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống lại các bệnh như cảm, sốt, viêm họng. Ngoài ra, vitamin cũng tham gia vào các quá trình trao đổi chất của da, xương và các mô. 

Chống ung thư

Vải có đặc tính chống ung thư. Loại trái cây này có chứa flavones, quercitin và kaemferol là những hợp chất mạnh mẽ trong việc chống lại sự phát triển các tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư vú.

 

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