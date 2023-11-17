Nguyên giám đốc viện dinh dưỡng quốc gia nói gì về Nutri brain IQ

Dinh dưỡng 17/11/2023 15:51

Sữa hạt Nutri brain IQ có nguồn gốc từ các loại hạt thiên nhiên giúp trẻ phát triển trí não, tăng chiều cao, hỗ trợ hệ tiêu hóa và được các bà mẹ tin dùng.

Chia sẻ của Nguyên giám đốc viện dinh dưỡng quốc gia về Nutri brain IQ

Ths. BS Lê Thị Hải (Nguyên giám đốc viện dinh dưỡng quốc gia) cũng chia sẻ thêm: “Dòng sữa Nutri Brain IQ là dòng sữa bổ sung đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển trí não của trẻ. Đặt biệt là làm lượng DHA có trong các loại hạt rất cao, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển của hệ thần kinh. Giúp phát triển chất xám cho não bộ và giúp em bé tăng cường trí thông minh, từ đó giúp con học tập tốt, nhớ kiến thức nhanh hơn, lâu hơn. Đặt biệt hơn, còn rất tốt cho thị lực của em bé”.

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Chia sẻ của BS. Lê Thị Hải về sản phẩm dinh dưỡng Nutri Brain IQ

Nutri brain IQ - Đa dạng dưỡng chất bổ dưỡng cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi

Sữa hạt dinh dưỡng Nutri brain IQ được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại với hơn 13 loại hạt tự nhiên. Cung cấp nhiều thành phần tốt cho sức khỏe của trẻ như Omega-3, 6, 9, vitamin A, E, B1, B2, B6, E, C, K, axit folic, mangan, chất xơ và các nguyên tố vi lượng như: canxi, magie, sắt, kali, kẽm, natri có tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch, phát triển trí não, phát triển chiều cao và hỗ trợ tiêu hóa của trẻ nhỏ.

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Sản phẩm dinh dưỡng Nutri Brain IQ

Khi nào thì nên cho trẻ uống sữa hạt Nutri brain IQ?

Thời điểm thích hợp để cho trẻ làm quen với sữa hạt Nutri brain IQ là sau 12 tháng tháng tuổi. Bởi theo các chuyên gia, đây là giai đoạn trẻ cần nhiều chất dinh dưỡng cho sự phát triển trí não. Trẻ sẽ bắt đầu thu nạp những hiểu biết về cuộc sống, hình thành thói quen, tư duy. Từ 5 - 6 tuổi là lúc bé đã có thể diễn đạt suy nghĩ bằng cử chỉ, lời nói và bộc lộ cảm xúc cũng như khả năng ghi nhớ. Vậy nên, thay vì cho bé sử dụng sữa như công thức bình thường thì với 1 ly sữa hạt mỗi ngày giúp bé tăng cường sức khỏe, phát triển chiều cao và hỗ trợ bé phát triển một cách toàn diện.  

Nutri Brain IQ là sản phẩm giúp tập trung phát triển trí não cho nhóm tuổi vàng từ 6 - 12 tuổi đang trong quá trình phát triển não bộ, thi cử, học tập căng thẳng hay cần sự tập trung cao độ.

Nhờ điều chế 100% từ thực vật & bổ sung thêm hoạt chất quý như GABA, DHA nên Nutri Brain IQ còn dùng tốt được cho trẻ đặc biệt, nâng cao chất lượng giấc ngủ. Đặc biệt là trẻ có cơ thể thấp còi, chậm phát triển chiều cao, tiêu hoá hấp thu kém.

Điểm nổi bật của Nutri Brain IQ

Nutri Brain IQ còn nổi bật khi sử dụng Bột đạm Hạnh Nhân nhập khẩu Mỹ - Siêu thực phẩm được nhiều bác sĩ khuyên dùng. Đây là nguồn dinh dưỡng cực kỳ quý giá cho sự phát triển của trẻ, dùng nhiều cũng không gây tác dụng phụ. Loại hạt này có hai loại dưỡng chất đặc biệt là L-carnitine và vitamin B2 tác động tích cực đến hoạt động của hệ thần kinh và cải thiện trí nhớ tốt.

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Nutri brain IQ còn nổi bật khi sử dụng Bột đạm Hạnh Nhân nhập khẩu Mỹ

Ngoài ra, hạnh nhân còn giúp tăng cường sức khỏe miễn dịch. Tác dụng này đến từ gamma-tocopherol, một dạng của vitamin E có tác dụng như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, từ đó giúp loại bỏ các độc tố, tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể trẻ.

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