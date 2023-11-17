Hạt chia, một nguồn dinh dưỡng dồi dào chứa nhiều chất xơ, axit béo omega-3 và nhiều khoáng chất thiết yếu khác nhau, mang lại vô số lợi ích cho sức khỏe . Những hạt nhỏ bé này rất linh hoạt và có thể được thêm vào chế độ ăn uống theo nhiều cách, cho phép chúng ta tận dụng tối đa lợi ích của chúng.

Đơn giản chỉ cần kết hợp hạt chia với sữa bạn chọn (sữa bò hoặc sữa thực vật), thêm chất làm ngọt như mật ong hoặc siro cây phong và để hỗn hợp trong tủ lạnh qua đêm. Kết quả là tạo ra một loại pudding béo ngậy, nhiều chất dinh dưỡng. Có thể phủ trái cây, các loại hạt hoặc gia vị khác để tăng thêm hương vị.

Sinh tố hoặc nước ép

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Tiến sĩ Archana Batra, Nhà dinh dưỡng, Nhà vật lý trị liệu và Nhà giáo dục bệnh tiểu đường được chứng nhận được đánh giá cao ở Gurgaon cho biết: “Có thể tăng hàm lượng dinh dưỡng trong sinh tố buổi sáng hoặc nước trái cây tươi bằng cách thêm hạt chia. Các hạt hòa quyện hoàn toàn vào đồ uống, tăng cường hàm lượng chất xơ và omega-3. Việc bổ sung hạt chia không chỉ làm đồ uống đặc hơn mà còn mang lại cảm giác giòn của hạt, làm tăng cảm giác ngon miệng tổng thể của đồ uống".

Làm bánh và nấu ăn

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Hạt chia có thể là một sự bổ sung tuyệt vời cho các món nướng, chẳng hạn như bánh mì, bánh nướng xốp và bánh quy. Hạt chia có thể được sử dụng thay thế trứng bằng cách trộn chúng với nước để tạo thành một hỗn hợp giống như gel. Ngoài ra, rắc hạt chia lên món salad, sữa chua, bột yến mạch hoặc bất kỳ món ăn nào khác để tăng cường cả thẩm mỹ và giá trị dinh dưỡng.

Nước hạt chia

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Ngâm hạt chia trong nước là một phương pháp đơn giản giúp chúng nở ra, tạo ra kết cấu giống như gel. Loại nước hạt chia này có thể được sử dụng như một thức uống dưỡng ẩm bằng cách trộn với nước và một chút chanh hoặc bất kỳ hương vị ưa thích nào khác. Đó là một cách tuyệt vời để giữ nước trong khi thu được những lợi ích từ những hạt dinh dưỡng này.

Ảnh minh họa: Internet

Hạt chia có thể là một nguồn bổ sung tuyệt vời cho các món nướng, thơm như bánh mì, bánh nướng và bánh quy. Hạt chia có thể sử dụng thay thế bằng cách trộn chúng với nước để tạo thành một hỗn hợp giống như gel. Ngoài ra, rãi hạt chia lên món salad, sữa chua, bột yến mạch hoặc bất kỳ món ăn nào khác để tăng cường cả thẩm mỹ và giá trị dinh dưỡng.