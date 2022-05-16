Ngon thôi chưa đủ - mọi người thường thưởng thức bằng mắt trước khi ăn, nước chấm ngon thôi chưa đủ - thử áp dụng mẹo sau để có chén nước chấm vừa ngon vừa đẹp kho mà chối từ

Dinh dưỡng 16/05/2022 08:01

Món ăn có ngon hay không phụ thuộc rất nhiều vào nước chấm, lưu lại bài viết để làm nên chén nước chấm ngon khó cưỡng - khiến chồng con phải thôt lên "hết nước chấm"

Cách pha nước mắm chua ngọt

Ngon thôi chưa đủ - mọi người thường thưởng thức bằng mắt trước khi ăn, nước chấm ngon thôi chưa đủ - thử áp dụng mẹo sau để có chén nước chấm vừa ngon vừa đẹp kho mà chối từ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị nguyên liệu cơ bản

- Nước mắm ngon (nước mắm phú quốc)

- Đường

- Nước cốt chanh

- Nước lọc

- Tỏi, ớt 

Cách pha nước mắm chua ngọt 

Ngon thôi chưa đủ - mọi người thường thưởng thức bằng mắt trước khi ăn, nước chấm ngon thôi chưa đủ - thử áp dụng mẹo sau để có chén nước chấm vừa ngon vừa đẹp kho mà chối từ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Băm nhỏ tỏi, ớt.

Ớt có thể bỏ hạtVắt chanh lấy nước.

Lưu ý: Dùng tỏi ớt ngoài băm nhỏ, cũng có thể giã nát thêm một phần để khi pha tạo độ sánh.

Dùng 1 thìa tỏi băm, nửa thìa ớt băm, 6 thìa đường, 2 thìa nước sôi để nguội, nước nửa quả chanh khuấy đều. Cho nước mắm sau cùng và khuấy tan đường là được.

Không nên cho nước mắm vào trước, tỏi ớt dễ bị chìm. Cho nước chanh trước khi cho nước lọc và nước mắm thì tỏi ớt dễ nổi lên trên hơn.

Nước mắm nên chọn loại có độ đạm cao, dùng nước mắm truyền thống pha sẽ ngon nhất. Khi pha xong bát mắm muốn thêm tăng thêm ngọt thì có thể cho đường trực tiếp vào bát mắm. Nhưng muốn thêm mặn hay chua thì nên pha riêng, không nên cho vào bát mắm to bởi tỏi ớt sẽ bị chìm xuống đáy bát do tỉ lệ không đều.

Một điểm khác mà bạn cần lưu ý là tỉ lệ này chỉ mang tính chất tương đối vì nước mắm, chanh, đường tùy mỗi loại, thương hiệu mà có độ chua mặn ngọt khác nhau. Vì thế, bạn có thể tùy vào món ăn, sở thích của gia đình mà điều chỉnh tỉ lệ thích hợp nhất.

Chỉ với vài mẹo nhỏ, bạn hoàn toàn pha được bát nước mắm chua ngọt ngon lại nịnh mắt. Theo những nguyên tắc khi pha nước mắm như công thức, tỏi ớt băm luôn nổi lên trên, không bị ngấm nước mắm mà trở nên xỉn màu. Ngoài ra, để rất lâu mà tỏi ớt vẫn nổi, không bị chìm xuống đáy bát.

Nước mắm chua ngọt là thứ gia vị đặc biệt, gần như chiếm phần quyết định chất lượng của món ăn.

Nước mắm chua, cay, mặn, ngọt vừa đủ giúp món ăn thêm phần hấp dẫn. Chúc bạn pha nước mắm chua ngọt thành công!

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