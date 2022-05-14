Mẹo Ngâm sấu không bị ủng, bị đóng váng thử một lần là "ghiền" và công dụng kỳ diệu của sấu mà không phải ai cũng biết

Chọn được sấu bánh tẻ rồi, bạn hãy đem sửa sạch rồi dùng dao để cạo vỏ sấu. Lưu ý khi cạo vỏ sấu đến đâu thì hãy cho sấu ngay vào chậu nước muối loãng để sấu không bị thâm vỏ.

Để ngâm sấu ngon và giòn, không nổi váng thì trước hết bạn cần biết cách chọn sấu cũng như sơ chế sấu. Bạn hãy chọn loại sấu bánh tẻ, không già cũng không non. Dùng loại sấu này để ngâm với đường sẽ rất thơm và giòn.

Khi chọn, chị em chọn kỹ từng quả một để có được những quả sấu đủ tiêu chuẩn và không thâm, dập, thối.

Không nên chọn quả sấu quá già, hạt to, thịt sấu mỏng, chỉ gần gọt quả vỏ cũng đã vào gần đến hạt.

Cách ngâm sấu ngon, giòn, không nổi váng

Làm sạch vỏ sấu

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi mua sấu về, bạn đem rửa sơ qua với nước rồi dùng dao cạo sạch vỏ sấu, cạo vỏ đến đâu thì cho ngay vào chậu nước muối loãng để sấu không bị thâm vỏ.

Khía vỏ và chần sấu

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi cạo sạch vỏ sấu, bạn cần rửa sạch sấu lại với nước lạnh rồi dùng dao khía 1 đường tròn quanh quả sấu.

Khía vỏ sấu xong, bạn cũng cần cho sấu vào muối loãng để sấu không bị thâm. Nếu quả sấu còn non thì bạn để nguyên quả và dùng dao khía thành 2 đường bao quanh quả sấu.

Sau đó, bạn hãy đun sôi một nồi nước rồi cho sấu vào chần qua khoảng từ 30 giây - 1 phút cho tới khi quả sấu hơi ngả màu xanh úa thì tắt bếp.

Tiếp theo, bạn đổ sấu vào ngâm trong nước lạnh khoảng 5 phút, rồi vớt sấu ra rổ cho nguội hẳn và để cho ráo hẳn nước.

Ướp sấu với đường

Ảnh minh họa: Internet

Bước tiếp theo trong công đoạn ngâm sấu ngon giòn không bị váng là bạn hãy cho 1/2 lượng sấu vào chậu thau, sau đó đổ 1/2 (500gr) lượng đường và lên. Sau đó bạn phủ lên tiếp nửa lượng sấu và trên cùng là nửa lượng đường còn lại.

Bạn để chậu sấu được đậy kín rồi đặt ở nơi khô ráo khoảng 1 ngày để cho đường tan hết thành nước và sấu ngấm vị ngọt.

Ngâm sấu

Ảnh minh họa: Internet

Bạn chắt hết nước đường ngâm sấu ra một chiếc nồi hoặc chảo.

Sau đó, thêm vào 1 ít muối và đun sôi lên, thả thêm 3 củ gừng cắt lát vào nồi nấu chung cho thơm. Đun sôi nước sấu khoảng 3 phút cho sôi lên thì bạn tắt bếp.

Bạn chuẩn bị một cái hũ nhựa/ thủy tinh sạch, chần sơ qua nước sôi, tiếp đó bạn cho toàn bộ quả sấu vào.

Khi nước đường ngâm sấu đã nấu nguội hẳn thì bạn múc vào hũ đựng sấu và ngâm khoảng 3 - 4 ngày là có thể dùng được.

Như vậy bạn đã hoàn toàn có thể tự làm sấu ngâm đường giòn ngon, không nổi váng rồi.

Thành phẩm

Khi uống bạn chỉ cần pha nước sấu với một ít đường và nước nguội, thêm vài viên đá nữa là có thể thưởng thức được rồi.

Nước sấu chua chua, ngọt thanh, cực thanh nhiệt và giải khát hiệu quả trong những ngày hè nóng nực.

Chúc các bạn thành công với cách ngâm sấu đường ngon, giòn nhé!

Lưu ý khi sử dụng sấu ngâm đường

Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mang thai có thể sử dụng nước sấu để giảm các triệu chứng thai nghén, giúp thai phụ ăn ngon miệng hơn.

Bạn có thể sử dụng nước sấu như một loại thuốc giải rượu, giải nhiệt khi cơ thể bị nóng và kích thích hệ tiêu hóa.

Sấu có vị chua, có tính axit nên những người gặp vấn đề về dạ dày nên lưu ý không uống quá nhiều và thường xuyên.

Sấu chứa một lượng đường nhất định, sau khi ngâm một thời gian có thể lên men, nếu uống nhiều cũng có thể gây say nhẹ.

Mỗi ngày chỉ nên uống 1 - 2 cốc nước sấu pha loãng là đủ tốt cho cơ thể.

Tác dụng của nước sấu với sức khỏe

Ảnh minh họa: Internet

Đồ uống giải nhiệt, chữa nhiệt miệng

Với cách ngâm sấu đường ngon ở trên, bạn có thể sử dụng để thanh nhiệt, chữa nhiệt miệng và giải độc cơ thể vô cùng hiệu quả. Công thức ngâm sấu lại vô cùng đơn giản mà ai cũng có thể thử: chỉ cần 1kg sấu và 1kg đường cùng vài lát gừng. Nước đường sau khi được đun sôi rồi để nguội sẽ thả sấu vào ngâm. Cách làm này sẽ giúp cho sấu ngâm hạn chế tình trạng đóng váng.

Tăng cường hỗ trợ hệ tiêu hóa

Uống nước sấu ngâm đường mỗi ngày 1 lần hoặc lấy sấu đem đi nấu canh, tránh bị nhàm chán.

Hỗ trợ quá trình giảm cân

Mọi người băn khoăn rằng uống nước sấu có bị béo không? Mặc dù sấu được ngâm cùng đường - gia vị nên tránh trong quá trình giảm cân, nhưng khi uống nước sấu ngâm đường lại mang đến tác dụng giảm cân tuyệt vời.

Trong mỗi quả sấu đã chứa sẵn axit hữu cơ, mang vị chua tác động đến hệ tiêu hóa, qua đó thúc đẩy quá trình giảm cân đạt kết quả tốt hơn, hạn chế lượng mỡ thừa bên trong cơ thể, hỗ trợ các chị em thừa cân sớm lấy lại vóc dáng cơ thể mơ ước.

Giải rượu

Cách làm rất đơn giản: lấy 4 - 6g cùi quả sấu khô đun lấy nước uống, cho thêm vài lát gừng để có tác giải rượu tốt nhất.

Giúp trị ho

Sấu ngâm đường còn có công dụng trị ho, bạn nên thực hiện ngâm vào buổi sáng và trước khi ngủ. Rồi sử dụng 2 lần/ ngày, sáng và tối sẽ loại bỏ ngay các cơ ho.