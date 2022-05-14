Mẹo điều chỉnh bếp từ, bếp điện đúng cách không chỉ an toàn mà còn tiết kiệm điện chị em nào cũng nên

Mẹo vặt trong bếp 14/05/2022 12:19

Bếp từ, bếp điện không còn qua xa lạ đối với mỗi gia đình, nhưng không phải ai cũng sử dụng đúng cách, áp dụng những mẹo sau để vừa giữ an toàn cho gia đình vừa tiết kiệm được một khoản đáng kể.

Dùng đúng loại nồi, chảo và dụng cụ nấu nướng an toàn

Mẹo điều chỉnh bếp từ, bếp điện đúng cách không chỉ an toàn mà còn tiết kiệm điện chị em nào cũng nên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phần lớn các loại bếp từ khá kén nồi. Chất liệu nồi thích hợp nhất để dùng cho bếp từ là thép, sắt tráng men, thép không gỉ (inox) hay nồi có đáy từ. Đối với nồi phải có đáy dày và phẳng, đường kính từ 12 - 26cm để hấp thụ nhiệt tốt. Bạn không nên dùng chảo nhôm vì chúng không bị nhiễm từ, do đó không nấu được trên bếp từ.

Sử dụng những dụng cụ nấu nướng phù hợp như các loại muỗng gỗ,... có khả năng chịu nhiệt cao. Nếu dùng muỗng kim loại thì sẽ dẫn nhiệt rất nhanh, còn vật dụng bằng nhựa có thể bị tan chảy.

Cài đặt bếp điện từ ở chế độ nhiệt vừa phải để đảm bảo an toàn và tiết kiệm điện

Mẹo điều chỉnh bếp từ, bếp điện đúng cách không chỉ an toàn mà còn tiết kiệm điện chị em nào cũng nên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bạn không nên dùng bếp điện từ ở chế độ nhiệt cao: Bếp điện từ có khả năng vượt trội trong việc làm nóng nồi chảo nhanh. Nếu sử dụng bếp điện từ ở chế độ nhiệt cao trước khi cho thức ăn vào chế biến dễ dẫn đến cháy khét. Do vậy bạn nên cài đặt bếp điện từ ở chế độ nhiệt vừa phải để đảm bảo an toàn và tiết kiệm điện.

Tắt bếp trước vài phút

Tắt bếp trước vài phút khi quá trình đun nấu hoàn thành vừa là một cách tiết kiệm điện hiệu quả, vừa cũng đủ để làm thức ăn chín hoàn toàn. Tuy nhiên, cách làm này chỉ thích hợp với các món hầm và xào, không phù hợp với món chiên có nhiều dầu.

Tránh tình trạng thức ăn và nước trào ra mặt bếp

Mẹo điều chỉnh bếp từ, bếp điện đúng cách không chỉ an toàn mà còn tiết kiệm điện chị em nào cũng nên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong quá trình đun nấu nên hạn chế tối đa tình trạng nước hay thức ăn trào ra mặt bếp, bởi mặt bếp được cấu tạo từ mặt kính hoặc mặt đá nên khi bị sốc nhiệt đột ngột rất dễ gây ra tình trạng rạn, nứt mặt bếp, làm giảm tuổi thọ sử dụng của mặt bếp.

Sử dụng đúng chức năng khi nấu

Mẹo điều chỉnh bếp từ, bếp điện đúng cách không chỉ an toàn mà còn tiết kiệm điện chị em nào cũng nên - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Các bà nội trợ nên dùng đúng các chức năng của bếp từ khi nấu vì các chức năng được nhà sản xuất lập trình để tối ưu hóa điện năng và hiệu quả cho một loại quá trình nấu nướng riêng biệt của người dùng. Khi được sử dụng đúng sẽ tiết kiệm được nhiều điện năng và nấu nướng đạt hiệu quả cao hơn.

Có nhiều người có thói quen chỉ dùng đúng một chức năng khi nấu, điều đó sẽ tốn nhiều điện năng hơn.

Để đúng vị trí khi nấu

Mẹo điều chỉnh bếp từ, bếp điện đúng cách không chỉ an toàn mà còn tiết kiệm điện chị em nào cũng nên - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Vị trí của mâm từ được kí hiệu bằng một vòng tròn trắng trên mặt bếp. Nên đặt nồi tại đúng vị trí được quy định sẽ nấu nhanh hơn và tiết kiệm điện năng hơn, tránh hao phí điện năng không đáng có trong quá trình sử dụng bếp.

Ngoài ra, khi đặt nồi đúng vị trí quy định sẽ giúp mặt kính bền hơn vì trọng lượng được phân bổ đều lên trên mặt bếp.

Vệ sinh đúng cách để đảm bảo an toàn

Khi đun nấu nấu muốn vệ sinh mặt bếp cần phải để mặt bếp nguội hẳn, vệ sinh bằng khăn mền ẩm, có thể thêm một ít nước rửa chén hay nước vệ sinh chuyên dùng để vệ sinh mặt bếp. Không nên dùng hóa chất để rửa vì nó có khả năng gây hư hại bề mặt bếp.

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