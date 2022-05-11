4 công dụng không ngờ tới của xà bông cục mà nhà nhà có thể áp dụng để tiết kiệm chi tiêu trong gia đình, đảm bảo chị em nội trợ ngạc nhiên hết nấc!

Mẹo vặt trong bếp 11/05/2022 17:41

Sau khi biết 4 công dụng sau đây của xà bông, bạn sẽ hối hận vì mình không biết sớm hơn để không phải đau đầu, tiết kiệm được một khoản cho việc dọn dẹp chăm sóc nhà cửa

Dùng xà bông để đuổi muỗi, gián ra khỏi nhà

4 công dụng không ngờ tới của xà bông cục mà nhà nhà có thể áp dụng để tiết kiệm chi tiêu trong gia đình, đảm bảo chị em nội trợ ngạc nhiên hết nấc! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ai trong chúng ta cũng biết rằng muỗi là loài sinh vật gây khó chịu lại còn tiềm ẩn nhiều bệnh nguy hiểm. Nhưng chúng quá nhỏ và sinh sôi nhanh nên đôi khi bạn không thể bắt bằng tay hay dùng vợt muỗi để tiêu diệt toàn bộ được. Cách làm dưới đây sẽ giúp bạn đuổi sạch đàn muỗi trong nhà cực kỳ hiệu quả.

Đầu tiên, bạn hãy chuẩn bị một chiếc bát hoặc hộp đựng và một cục xà bông. Lấy kéo cắt một ít xà bông bỏ vào bát và đổ một lượng nước vừa đủ. Dùng đũa khuấy đều cho xà bông tan hoàn toàn trong nước.

Tiếp theo, bạn hãy đặt bát nước xà bông ở những nơi nhiều muỗi. Do muỗi thường thích đẻ trứng trong nước và thích đậu vào nước. Nước xà bông có tính kiềm sẽ làm muỗi chết nhanh chẳng tốn công sức. Chỉ cần qua đêm, rất nhiều muỗi chết sẽ nổi lên trên bát nước xà bông. Ngoài ra, muỗi để trứng vào nước xà bông thì trứng cũng không thể sinh sôi và thành con muỗi được.

Làm sạch đáy nồi nhôm

4 công dụng không ngờ tới của xà bông cục mà nhà nhà có thể áp dụng để tiết kiệm chi tiêu trong gia đình, đảm bảo chị em nội trợ ngạc nhiên hết nấc! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với nồi nhôm mới mua về, trước khi sử dụng bạn nên bôi ít xà bông vào đáy nồi. Đây là mẹo nhỏ khiến các vết nhọ, bẩn nơi đáy nồi dễ dàng chùi rửa hơn. Chỉ duy nhất lần đầu tiên và bạn sẽ không phải lo cọ rửa chúng về sau nữa.

Đặt cục xa bông trong góc nhà vệ sinh giúp khử mùi

4 công dụng không ngờ tới của xà bông cục mà nhà nhà có thể áp dụng để tiết kiệm chi tiêu trong gia đình, đảm bảo chị em nội trợ ngạc nhiên hết nấc! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu như nhà vệ sinh xuất hiện mùi hôi khó chịu, bạn có thể dùng một chút xà bông rồi hòa vào trong nướ. Tiếp theo, bạn hãy để bát nước này vào trong góc phòng nhà vệ sinh mùi thơm của xa bông sẽ giúp khử mùi hôi vô cùng hiệu quả. 

Xác định chỗ rò rỉ

4 công dụng không ngờ tới của xà bông cục mà nhà nhà có thể áp dụng để tiết kiệm chi tiêu trong gia đình, đảm bảo chị em nội trợ ngạc nhiên hết nấc! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ống nước trong nhà bị rò là một chuyện khá phiền toái, đặc biệt là khi rò không nghiêm trọng lắm, không cần phải thay ống nước, nhưng lại rất khó xác định chỗ rò nước, điều này càng khiến bạn phải đau đầu.

Lúc này bạn có thể dùng miếng xà phòng để tìm vị trí rò nước. Trước tiên chà bánh xà phòng lên thành ngoài của ống nước, sau đó xả nước. Bạn sẽ thấy chỗ nào sủi tăm chính là chỗ rò nước. Bạn chỉ cần hàn bịt lại chỗ rò đó là được.

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