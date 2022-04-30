Mùa hè đến rồi, bỏ túi ngay 5 cách giúp giảm tiết mồ hôi cực đơn giản này nhé!

Mẹo vặt trong bếp 30/04/2022 11:45

Đổ mồ hôi quá nhiều không chỉ khiến bạn mất tự tin mà còn gây khó chịu. Cùng tìm hiểu 5 cách giúp giảm mồ hôi hiệu quả sau đây nhé!

1. Mặc quần áo làm từ chất liệu Cotton

Mùa hè đến rồi, bỏ túi ngay 5 cách giúp giảm tiết mồ hôi cực đơn giản này nhé! - Ảnh 1

Nếu bạn mặc quần áo polyester hoặc nylon, bạn sẽ bị đổ mồ hôi nhiều hơn. Vì vậy, nên là một người hay ra mồ hôi, tốt nhất là bạn nên chọn quần áo làm bằng chất liệu cotton thoáng mát có thể thoát mồ hôi.

Ngoài ra, bạn có thể mang thêm quần áo để thay bất cứ lúc nào mà không cần lo ngại ánh mắt của người khác.

2. Kiểm soát căng thẳng và lo lắng

Mùa hè đến rồi, bỏ túi ngay 5 cách giúp giảm tiết mồ hôi cực đơn giản này nhé! - Ảnh 2

Căng thẳng và lo lắng khiến bạn đổ mồ hôi nhiều hơn nhưng rất ít người nhận ra được điều này. 

Bạn có thể được kiểm soát việc đổ mồ hôi nhiều bằng cách nghỉ ngơi đầy đủ, tập thể dục thường xuyên và tham gia các hoạt động nhẹ nhàng, thư giãn đầu óc như yoga hoặc thiền.

3. Vệ sinh sạch sẽ

Muốn ngăn mùi mồ hôi và để tăng sự tự tin, thoải mái bạn cần phải luôn giữ cho cơ thể sạch sẽ. 

Người ra nhiều mồ hôi nên tắm hàng ngày, vào buổi sáng và tối, đặc biệt là chú ý vệ sinh sạch những vùng ra nhiều mồ hôi.

4. Quan tâm đến chế độ ăn uống của bạn

Nếu bạn không quan tâm đến lối sống của mình, bao gồm cả chế độ ăn uống, thì không phương pháp nào trong số này có hiệu quả với bạn cả. 

Người hay uống nhiều cà phê, ăn thức ăn cay thường xuyên, uống rượu hoặc hút thuốc có thể khiến bạn đổ mồ hôi nhiều hơn người thường. 

Nếu bạn muốn ngăn chặn điều này, quan trọng là bạn nên ăn nhiều trái cây, rau quả và uống nhiều nước. Thiết lập cho mình một chế độ ăn hợp lý và khoa học là điều vô cùng cần thiết. 

5. Mang theo 'vật dụng cấp cứu' khi ra ngoài

Mùa hè đến rồi, bỏ túi ngay 5 cách giúp giảm tiết mồ hôi cực đơn giản này nhé! - Ảnh 3

Những người đổ nhiều mồ hôi nên mang theo một vài món đồ 'cấp cứu' cho bản thân mỗi khi ra ngoài, đặc biệt là trong thời tiết nóng nực như hiện tại. 

Ví dụ, nếu tay bạn ra nhiều mồ hôi, bạn hãy mang theo khăn giấy khô hoặc ướt bên mình. Nếu chân bạn ra mồ hôi làm ướt cả tất và giày, bạn nên chuẩn bị sẵn miếng lót thấm mồ hôi. 

Nếu bạn không thấy tình trạng của mình được cải thiện khi áp dụng tất cả các phương pháp trên, bạn nên đến gặp bác sĩ để kiểm tra. Hãy bắt đầu chăm sóc cơ thể và tập các thói quen sinh hoạt giúp kiểm soát mồ hôi tốt hơn vào ngày hè nhé!

Theo Step To Health 

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