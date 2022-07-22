Nên kiêng ăn các loại thực phẩm gì khi có dấu hiệu mắc chứng viêm kết mạc dị ứng?

Viêm kết mạc dị ứng là một bệnh lý về mắt mà nhiều người dễ mắc phải. Vậy nếu mắc phải cần kiêng những loại thực phẩm gì?

Tránh ăn các loại thực phẩm nhiều dầu mỡ và cay nóng Theo quan điểm Đông y, gan và mắt có mối quan hệ mật thiết với nhau. Khi gan huyết điều hoà tốt sẽ giúp mắt khỏe mạnh, trái lại nếu gan huyết hư có thể khiến mắt trở nên khô ráp và mờ. Khi mắc các bệnh về mắt, tiêu biểu như viêm kết mạc dị ứng, việc tránh tiêu thụ những thực phẩm gây tổn gan hao huyết là điều nên ưu tiên hàng đầu theo khuyến nghị của thầy thuốc. Việc tìm hiểu xem nên kiêng ăn gì khi bị viêm kết mạc dị ứng sẽ giúp người bệnh mau hồi phục và giúp mắt sáng khỏe hơn. Ảnh minh họa: Internet Một trong số các thực phẩm mà người bị viêm kết mạc dị ứng cần tránh tiêu thụ trong giai đoạn mắc bệnh là thức ăn cay nóng và chứa nhiều dầu mỡ. Một số loại thực phẩm có tính nóng cần tránh như ớt, tiêu, gừng, hành,... Nhóm thực phẩm này thường có khả năng kích thích chảy nước mắt, khiến các triệu chứng của viêm kết mạc dị ứng thêm trầm trọng. Do đó, đây được xem là loại thực phẩm “cấm kỵ” đối với những người đang có vấn đề về mắt.

Ngoài các thức ăn có tính cay nóng, bệnh nhân bị viêm kết mạc dị ứng cũng nên tránh tiêu thụ những món nhiều dầu mỡ. Theo nghiên cứu mới đây cho thấy, việc ăn những thực phẩm chứa nhiều chất béo có thể khiến các triệu chứng viêm kết mạc tiến triển nặng hơn. Chính vì vậy, bạn nên nhớ loại bỏ nhóm thực phẩm này ra khỏi thực đơn hàng ngày trong quá trình điều trị viêm kết mạc dị ứng. Thay vì tiêu thụ các loại thực phẩm có tính cay nóng và chứa nhiều chất béo, bạn nên bổ sung những thức ăn thanh mát và cung cấp vitamin tốt cho mắt như đu đủ, cam, cà rốt, súp lơ xanh, bưởi,...

Thực phẩm gây kích thích và nhiều dầu mỡ Tình trạng viêm kết mạc của bạn có thể bị nặng thêm nếu sử dụng quá nhiều đồ ngọt cũng như các chất kích thích như thuốc lá, rượu, bia, các loại nước có ga,... Thêm vào đó những thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ, đồ ngọt cũng nên kiêng cữ để bệnh nhanh khỏi hơn. Hải sản Các loại hải sản như tôm, cua, ghẹ, mực,... được rất nhiều người ưa chuộng bởi đây là nhóm thực phẩm giàu dưỡng chất, có lợi cho sức khỏe và đặc biệt trong đó là protein. Tuy nhiên, nhóm thực phẩm này lại là nguyên nhân phổ biến khiến nhiều người bị dị ứng, kích thích cơ thể sản sinh ra histamin khiến mắt của người bệnh bị kích ứng và ngứa ngáy. Ảnh minh họa: Internet Những loại thực phẩm gây dị ứng Bản thân những người bị bệnh viêm kết mạc phải chủ động biết được loại thực phẩm mà mình bị dị ứng là gì, kể cả là nhẹ. Bởi vì khi mắc bệnh, cơ thể của các bạn sẽ rất nhạy cảm cho dù chỉ là sự kích ứng nhẹ cũng khiến tình trạng viêm kết mạc trở nên nặng hơn. Thậm chí, sự kích ứng này cũng sẽ dẫn tới tình trạng viêm kết mạc cấp. Do đó, đây chính là những loại thực phẩm các bạn phải tránh xa khi bị viêm kết mạc mắt.

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