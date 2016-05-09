Món ngon miền Tây Nam Bộ từ thịt bò và ốc

- Mắm ba khía tách mai, trụng qua nước sôi xé nhỏ ra trộn với tỏi, ớt, chanh, đường, nêm lại cho vừa ăn để khoảng 30 phút cho mắm thấm gia vị.

Có thể nói gỏi bò ba khía là món ăn ngon miền tây rất đặc trưng. Món này khá dân dã, ăn rất bắt cơm lại khá dễ làm. Con ba khía từ vị trí khiêm nhường bao nhiêu năm nay đã xứng đáng là đặc sản miệt sông nước phương Nam.

- Lúc này mắm ba khía cũng đã thấm gia vị vừa đủ cho vào trộn chung với rau củ và thịt bò.

Gỏi bò trộn mắm ba khía đằm thắm bởi vị ngọt của thịt bò được vị mặn của mắm theo sau đó là vị chua của khế, chanh, vị chát của chuối, mùi thơm của rau, vị cay của ớt như nâng vị của gỏi bò ba khía thật trọn vẹn hương vị, càng ăn càng bắt cơm.

Nem nướng Cái Răng

Đây được xem là món ngon độc đáo của miền tây làm nức lòng thực khách. Những miếng thịt heo quết dẻo rồi vo xâu bởi thanh tre chuốt nhỏ, mướt rượt mỡ, vàng rượm do được nướng khéo trên than hồng thơm phức nức cả mũi. Tuốt nhẹ một cái, những viên nem đã nằm gọn trong đĩa, bên cạnh rê bánh hỏi trắng tinh tuyệt vời không còn gì bằng.

Món nem nướng Cái Răng khi ăn cuốn với bánh tráng rau thơm, chuối chát, dưa leo, dứa, khế… mà phải là loại khế chua thì mới thấm vị. Một cuốn bánh với lát chuối chát, dứa, khế rồi để viên nem lên sau đó chấm vào chén tương xay đặc sệt vừa mịn, vừa ngọt thơm, rắc thêm nhúm đậu phộng và chút ớt đỏ để ăn một lần rồi nhớ mãi.

Chuối nếp nướng

Có thể nói trong các món ngon miền sông nước thì đây là món vô cùng đơn giản, dễ làm, rẻ tiền nhưng rất ngon. Những trái chuối nướng be bé, xinh xinh, không thon dài mà cũng không mập, nướng xong thơm nức.

Chuối nếp nướng ngon là những trái có màu nâu giòn của lớp nếp ngoài, màu trắng mềm của lớp nếp trong, màu vàng vừa chín tới của trái chuối không hề nhũn khi ăn rất thơm, ngọt. Trời mưa, cầm trái chuối nướng nóng vừa xuýt xoa thổi vừa ăn là cũng đủ làm nên những phút giây hạnh phúc.

Ốc nướng tiêu xanh

Món này không còn đơn thuần là món ngon miền sông nước mà phải gọi luôn là món ngon miền tây ở sài gòn bởi nó được nhiều nhà hàng ở sài gòn đưa vào món đinh của quán.

Món này chế biến cũng khá đơn giản, ốc được luộc sơ cho rồi bỏ lên lửa than nướng, vừa nướng vừa bỏ nước mắm đã pha sẵn các loại gia vị như tiêu, tỏi, bột ngọt… Chờ đến khi thấy nước bên trong con ốc sôi lên, hơi cạn xuống thì cho vào đĩa lót rau răm thơm phức. Khi ăn hơi cay, vừa ngọt mặn, vừa giòn, ăn thịt rồi mà húp nước ốc cũng rất tuyệt cắn thêm trái tiêu cay nồng hết chổ chê.

Bánh xèo

Thêm một món ngon độc đáo của miền tây không thể bỏ qua khi tới đây, độc đáo vì món này khi ăn phải dùng bằng tay chứ không dùng đũa, đổ xong ăn nóng, cứ nghe một tiếng xèo sau 20 giây là có một chiếc bánh mới thơm phức.

Nguyên liệu cho món này cũng khá đơn giản gồm bột bánh xeo, giá, thịt heo băm, tôm,...Bánh xèo ăn kèm với nhiều loại rau như: cải xanh, xà lách, cùng các loại rau thơm.

Cái hồn để làm nên mùi vị bánh xèo đặc trưng, không lẫn vào đâu được là ở phần nước chấm. Nước chấm phải được pha chế đúng kỹ thuật mới làm tôn hương vị của món ăn nóng sốt này.

Trên đây là một số món ngon miền tây khá dễ làm, bạn có thể làm tại nhà.

Chúc bạn thành công và ngon miệng!