Mọi lợi ích cho sức khoẻ 'sẽ được thu bé' lại bằng một ly nước đậu đen, một thức uống mang lợi ích bất ngờ mà bạn khó bỏ qua

Thời tiết oi bức của mùa hè làm cơ thể mất nước do tiết mồ hôi, gây mất cân bằng cơ thể khiến người mệt mỏi, bứt rứt, uống nước chè đỗ đen sẽ giúp cơ thể giải nhiệt, chống lại thời tiết nắng nóng.

Ảnh minh họa: Internet

Canxi và phốt pho là hai khoáng chất rất quan trọng trong việc hình thành nên cấu trúc xương; trong khi sắt và kẽm lại đóng vai trò duy trì sức mạnh và độ đàn hồi cho xương khớp. Điều thú vị là mọi thành phần vừa nêu đều có mặt trong đậu đen. Do vậy, nếu muốn phòng ngừa các bệnh lý về xương khớp và giữ cho xương chắc khỏe, bạn nên duy trì thói quen dùng nước đậu đen rang.

Hỗ trợ giảm cân

Đậu đen giàu chất xơ nên làm tăng cảm giác no sau khi ăn và giảm cảm giác thèm ăn, khiến bạn no lâu hơn, do đó làm giảm lượng calo tổng thể. Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ từng chỉ ra rằng việc tăng tiêu thụ thực phẩm thực vật như đậu đen làm giảm nguy cơ béo phì, tiểu đường, bệnh tim.

Hỗ trợ làm đẹp da

Nước đậu đen cung cấp một lượng nước đủ cho làn da, đồng thời, có chứa hợp chất anthocyanins giúp chống ô-xy hóa, ngăn sự lão hóa của da.

Bên cạnh, đậu đen cũng khá giàu hàm lượng sắt giúp tăng lượng hồng cầu, cải thiện sắc tố cho da.

Và nhờ đó mà những người uống nước đậu đen thường có một làn da đẹp, sáng hồng hào và tự nhiên.

Tốt cho tim mạch

Khi bổ sung đậu đen vào cơ thể, thì hàm lượng chất xơ trong đậu đen có tác dụng làm nồng độ cholestrol trong máu giảm, phá hủy các loại chất béo bão hòa trong cơ thể. Ngoài ra, Ca và Mg có trong đậu đen giúp cho tim mạch luôn ở trạng thái ổn định.

Trong đậu đen chứa thành phần chất chống oxy hóa, có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của các loại mỡ xấu. Các chất chất béo rất dẽ bị oxy hóa tạo thành màng xơ vữa, sẽ bị đào thải ra khỏi cơ thể một cách nhanh chóng.

Đậu đen giúp tăng cường sức đề kháng

Đậu đen chứa nhiều vitamin, khoáng chất cần thiết cho cơ thể: Vitamin A tốt cho mắt, giúp sáng mắt, chữa bệnh chậm lớn, còi xương ở trẻ em. Vitamin C giúp tăng cường đề kháng, phòng bệnh cảm cúm, tăng cường sức khỏe cho phụ nữ đang cho con bú và người mới ốm dậy.

Ảnh minh họa: Internet

Phòng ngừa ung thư nhờ nước đậu đen

Uống nước đậu đen có tác dụng gì trong việc phòng ngừa ung thư? Đậu đen là một trong những thực phẩm có khả năng giúp chống ung thư vì chứa 8 loại khác nhau của flavonoid, hợp chất thực vật có khả năng giảm thiệt hại của các gốc tự do, làm thay đổi tế bào, gây ung thư. Ngoài ra, vì đậu đen chứa nhiều chất xơ nên có thể ngăn chặn sự phát triển của bệnh ung thư ruột kết (ung thư ruột già).

Hỗ trợ tiêu hoá

Do có hàm lượng chất xơ nên đậu đen giúp thực phẩm di chuyển dễ dàng hơn thông qua quá trình tiêu hóa, giảm các vấn đề về tiêu hóa như ợ nóng, táo bón…