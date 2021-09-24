MC Diệp Chi: Làm mẹ hiện đại, không ngại chọn Cốm trí não G-Brain cho con

Là một người phụ nữ hiện đại, MC Diệp Chi luôn có bí quyết để hành trình nuôi dạy con của mình được thảnh thơi hơn. Một chế độ dinh dưỡng chuẩn giàu DHA cho trí tuệ con phát triển sẽ là ưu tiên số 1 để bé Sumo học tập trung, sáng tạo.
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DHA – “Dinh dưỡng vàng” cho con thông minh, học giỏi
Theo Diệp Chi (MC) chia sẻ, việc có con nhỏ không khiến bản thân cảm thấy vất vả hơn nhiều, bởi Diệp Chi đã xác định từ sớm phương pháp nuôi dạy con từ tình yêu thương và sự tôn trọng.
MC Diệp Chi hài lòng về phương pháp nuôi dạy bé Sumo của mình.
Trong cả quá trình đồng hành với bé Sumo, MC Diệp Chi luôn chú trọng 3 yếu tố:
Thứ nhất: mẹ sẽ là người bạn lớn ở bên con, cùng con học tập và lớn lên. Diệp Chi hiểu rằng con sẽ tự ti, cô đơn và thái độ chống đối nếu ba mẹ áp đặt suy nghĩ của mình lên hành động của con. Thay vào đó, quan tâm lắng nghe những tâm sự của con trải qua ở trường lớp, biết con thích học môn gì, cùng con đọc sách, xem phim, nấu ăn, đi chơi, tập thể thao… là cách tăng phần gắn kết tình cảm gia đình, con cũng cảm giác được yêu thương che chở và có nguồn năng lượng tích cực mỗi ngày.
Thứ hai: xây dựng không gian học tập phù hợp để Sumo thoải mái, tập trung hơn khi học bài. Đảm bảo rằng, không gian học tập tại nhà được yên tĩnh, riêng tư, mới mẻ, hướng ánh sáng tự nhiên, màu sắc nhẹ nhàng hoặc theo sở thích của con. Không để con bị xao nhãng khi học bởi những tiếng động nhỏ như tivi, vật nuôi… trong nhà.
Thứ ba: dù bận rộn nhưng Diệp Chi vẫn cố gắng chuẩn bị đồ ăn cho con. “Mỗi bữa, thực đơn của Sumo sẽ đủ 4 nhóm chất cơ bản: tinh bột, chất đạm, chất béo (điển hình là DHA), Vitamin và khoáng chất. Mình coi trọng nhất chính là tinh chất DHA – thành phần chiếm tỷ lệ lớn trong chất xám, hỗ trợ con tăng chỉ số thông minh (IQ). Vì vậy ngày nào mình cũng cố gắng cung cấp đủ lượng DHA cần thiết cho trí não của con để con học ngày càng tốt hơn” – Diệp Chi chia sẻ.
Chính nhờ sự kết hợp các phương pháp giáo dục trẻ và bí quyết bổ sung DHA từ thực phẩm chức năng, thành tích học tập của bé Sumo đã tăng tiến vượt bậc trong một thời gian ngắn. Nếu như trước đây, bé hay mất tập trung khi học bài thì nay đã tự giác chú tâm học hơn, đạt danh hiệu English speaker of the week (Diễn giả tiếng Anh hay nhất tuần) ở trường.
Tăng cường bổ sung DHA cho con là bí quyết hàng đầu của MC Diệp Chi
Tiếp sức tới trường, Diệp Chi tự tin chọn cốm tăng cường trí não cho con
Một chế độ dinh dưỡng chuẩn sẽ giúp con phát triển khỏe mạnh và toàn diện cả mặt thể chất lẫn trí tuệ. Các dòng sản phẩm chăm sóc não bộ chuyên sâu ra đời chính là “giải pháp vàng” cho trí não của trẻ em khi hội tụ đầy đủ các dưỡng chất cần thiết cho não bộ như DHA, Vitamin, khoáng chất cần thiết khác.
MC Diệp chi cũng chia sẻ rằng: “Tiêu chí chọn một sản phẩm dinh dưỡng cho trí não của con chính là sự an toàn, thành phần tự nhiên lành tính, đạt chuẩn chất lượng cho phép. Thêm vào đó là mùi vị kích thích con sử dụng và cách dùng thật tiện lợi để dễ dàng bỏ vào cặp cho Sumo mang theo dùng mỗi khi tới trường”.
Cốm trí não G-Brain là sản phẩm bảo cung cấp trực tiếp DHA tinh khiết từ tảo xoắn Spirulina nhập khẩu tại Mỹ với hàm lượng cao gấp 4,5 lần dầu cá. Tảo Spirulina đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận là thực phẩm bảo vệ sức khỏe tốt nhất của loài người trong thế kỷ 21. Ngoài ra, sản phẩm còn có chiết xuất 100% từ thành phần thiên nhiên: quả óc chó, hoa cúc tím, bột lúa mạch, sữa non… giàu Vitamin B1, B6, sắt, kẽm… đem lại sự hiệu quả cho trẻ trong quá trình sử dụng.
Thực phẩm tăng cường trí não phù hợp cho trẻ đang phát triển từ 2-18 tuổi.
Sau một thời gian kiên trì sử dụng, cấu trúc não bộ trẻ nhỏ được hoàn thiện hơn, kích thích tế bào não khỏe mạnh, tinh thần nhạy bén hơn, tinh anh hơn. Từ đó, trẻ sẽ được hỗ trợ làm giảm thiểu tình trạng xao nhãng, học trước quên sau và tiếp thu chậm trong học tập một cách đáng kể.
Đây là dòng thực phẩm bảo về sức khỏe cho trẻ uy tín hàng đầu thị trường, đạt chứng nhận chất lượng GMP của Bộ Y tế và chứng nhận FDA từ Hoa Kỳ. Sản phẩm đã được MC Diệp Chi và hơn 45.000 phụ huynh Việt lựa chọn tin tưởng, sử dụng để con tập trung, ghi nhớ bài vở và tiếp thu kiến thức trên lớp tốt hơn.
Đơn vị phân phối: Công ty Cổ phần Grand Nutrition
Địa chỉ: 148 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
Tổng đài tư vấn: 1900 8668 45
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Chú ý: Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.