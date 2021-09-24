MC Diệp Chi: Làm mẹ hiện đại, không ngại chọn Cốm trí não G-Brain cho con

Theo Diệp Chi (MC) chia sẻ, việc có con nhỏ không khiến bản thân cảm thấy vất vả hơn nhiều, bởi Diệp Chi đã xác định từ sớm phương pháp nuôi dạy con từ tình yêu thương và sự tôn trọng.

MC Diệp Chi hài lòng về phương pháp nuôi dạy bé Sumo của mình.

Trong cả quá trình đồng hành với bé Sumo, MC Diệp Chi luôn chú trọng 3 yếu tố:

Thứ nhất: mẹ sẽ là người bạn lớn ở bên con, cùng con học tập và lớn lên. Diệp Chi hiểu rằng con sẽ tự ti, cô đơn và thái độ chống đối nếu ba mẹ áp đặt suy nghĩ của mình lên hành động của con. Thay vào đó, quan tâm lắng nghe những tâm sự của con trải qua ở trường lớp, biết con thích học môn gì, cùng con đọc sách, xem phim, nấu ăn, đi chơi, tập thể thao… là cách tăng phần gắn kết tình cảm gia đình, con cũng cảm giác được yêu thương che chở và có nguồn năng lượng tích cực mỗi ngày.

Thứ hai: xây dựng không gian học tập phù hợp để Sumo thoải mái, tập trung hơn khi học bài. Đảm bảo rằng, không gian học tập tại nhà được yên tĩnh, riêng tư, mới mẻ, hướng ánh sáng tự nhiên, màu sắc nhẹ nhàng hoặc theo sở thích của con. Không để con bị xao nhãng khi học bởi những tiếng động nhỏ như tivi, vật nuôi… trong nhà.

Thứ ba: dù bận rộn nhưng Diệp Chi vẫn cố gắng chuẩn bị đồ ăn cho con. “Mỗi bữa, thực đơn của Sumo sẽ đủ 4 nhóm chất cơ bản: tinh bột, chất đạm, chất béo (điển hình là DHA), Vitamin và khoáng chất. Mình coi trọng nhất chính là tinh chất DHA – thành phần chiếm tỷ lệ lớn trong chất xám, hỗ trợ con tăng chỉ số thông minh (IQ). Vì vậy ngày nào mình cũng cố gắng cung cấp đủ lượng DHA cần thiết cho trí não của con để con học ngày càng tốt hơn” – Diệp Chi chia sẻ.

Chính nhờ sự kết hợp các phương pháp giáo dục trẻ và bí quyết bổ sung DHA từ thực phẩm chức năng, thành tích học tập của bé Sumo đã tăng tiến vượt bậc trong một thời gian ngắn. Nếu như trước đây, bé hay mất tập trung khi học bài thì nay đã tự giác chú tâm học hơn, đạt danh hiệu English speaker of the week (Diễn giả tiếng Anh hay nhất tuần) ở trường.

Tăng cường bổ sung DHA cho con là bí quyết hàng đầu của MC Diệp Chi

Tiếp sức tới trường, Diệp Chi tự tin chọn cốm tăng cường trí não cho con

Một chế độ dinh dưỡng chuẩn sẽ giúp con phát triển khỏe mạnh và toàn diện cả mặt thể chất lẫn trí tuệ. Các dòng sản phẩm chăm sóc não bộ chuyên sâu ra đời chính là “giải pháp vàng” cho trí não của trẻ em khi hội tụ đầy đủ các dưỡng chất cần thiết cho não bộ như DHA, Vitamin, khoáng chất cần thiết khác.

MC Diệp chi cũng chia sẻ rằng: “Tiêu chí chọn một sản phẩm dinh dưỡng cho trí não của con chính là sự an toàn, thành phần tự nhiên lành tính, đạt chuẩn chất lượng cho phép. Thêm vào đó là mùi vị kích thích con sử dụng và cách dùng thật tiện lợi để dễ dàng bỏ vào cặp cho Sumo mang theo dùng mỗi khi tới trường”.