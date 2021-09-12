Người tiêu dùng bất ngờ khi “rinh” vàng từ chương trình “Uống sữa Ông Thọ, trúng vàng”

Sau hơn 3 tuần triển khai, nhãn hàng sữa đặc Ông Thọ đã tìm ra những chủ nhân đầu tiên của giải Nhất – 1 chỉ vàng 9999. Đó là chị Bảo Ngọc - Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh; chị Nguyễn Ngọc Lan - Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội và chị Trần Ngọc Lan – Quận Long Biên, Hà Nội.

“Uống Sữa Ông Thọ, Trúng Vàng”, là chương trình khuyến mại có quy mô lớn, lần đầu tiên được nhãn hàng sữa đặc Ông Thọ thực hiện bắt đầu từ ngày 01/08/2021 nhằm tri ân người tiêu dùng cả nước đã luôn ủng hộ, tin dùng nhãn hàng trong suốt 45 năm. Khi mua sữa đặc Ông Thọ lon/ hộp thiếc 380g phiên bản đặc biệt có thông tin về chương trình khuyến mại trên nhãn, khách hàng sẽ có cơ hội trúng nhiều giải thưởng có giá trị, bao gồm: 5 giải đặc biệt – 1 lượng vàng 9999/giải, 40 giải nhất – 1 chỉ vàng 9999/giải và 3 giải may mắn – 5 chỉ vàng 9999/giải.

Khách hàng vui mừng khi nhận giải thưởng 1 chỉ vàng từ chương trình “Uống sữa Ông Thọ, trúng vàng”

Chị Bảo Ngọc - quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, một trong những khách hàng may mắn đầu tiên của chương trình, chia sẻ: “Nhà mình bao đời nay quá quen thuộc với sữa đặc Ông Thọ rồi. Luôn luôn có ít nhất 1 lon sữa Ông Thọ trong tủ lạnh để làm sinh tố, yaourt hay các món tráng miệng. Đợt giãn cách này, ngoài rau củ thịt cá, nhà mình cũng mua nhiều sữa đặc Ông Thọ để trữ và dùng dần. Thấy bao bì có hình ảnh chương trình khuyến mại nên mình cũng mở nhãn hết các lon xem sao, thật bất ngờ là một lon trong số đó có dòng chữ “Trúng 1 chỉ vàng”. Mùa dịch cũng khó khăn mà nhận được “lộc” từ sữa đặc Ông Thọ mình thấy vui lắm.”





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“Uống sữa Ông Thọ, trúng vàng” mang đến nhiều cơ hội trúng thưởng hấp dẫn cho người tiêu dùng Việt

Hiện chương trình “Uống sữa Ông Thọ, trúng vàng” vẫn còn rất nhiều giải thưởng có giá trị chưa tìm được chủ nhân may mắn. Sản phẩm khuyến mãi - Phiên bản lon/ hộp thiếc Ông Thọ 380g có in thông tin chương trình khuyến mãi trên nhãn dễ dàng tìm mua ở tất cả các cửa hàng bán lẻ, siêu thị, kênh mua sắm trực tuyến hoặc ứng dụng di động Giấc Mơ Sữa Việt hoặc hệ thống cửa hàng Vinamilk Giấc Mơ Sữa Việt trên toàn quốc.

Người tiêu dùng có thể tìm mua Sữa đặc Ông Thọ Lon phiên bản đặc biệt trên toàn quốc, đặc biệt dễ dàng mua hàng ngày tại nhà thông qua kênh mua sắm trực tuyến hoặc ứng dụng di động Giấc Mơ Sữa Việt

Trong bối cảnh dịch Covid-19 kéo dài tại nhiều địa phương, chương trình “Uống sữa Ông Thọ, trúng vàng” không chỉ mang đến những phần quà hấp dẫn mà còn là lời cam kết từ Vinamilk trong việc đồng hành cùng cộng đồng, đảm bảo đem đến những sản phẩm chất lượng cho người tiêu dùng Việt Nam trong mọi bối cảnh xã hội. Dù vừa hoạt động sản xuất, vừa chống dịch, các khâu kiểm soát chất lượng sữa đặc Ông Thọ vẫn được thực hiện nghiêm ngặt, đảm bảo duy trì chất lượng cùng thành phần dinh dưỡng giàu đạm, đậm đà, sánh mịn, thơm ngon của loại sản phẩm “quốc dân” này. Đây cũng là lời tri ân thiết thực nhất từ Vinamilk nhằm đáp lại sự tin yêu và lựa chọn của người tiêu dùng khắp cả nước trong suốt thời gian qua.

Sữa đặc Ông Thọ vẫn luôn duy trì chất lượng cùng thành phần dinh dưỡng, độ thơm ngon, sánh mịn trong mọi bối cảnh xã hội để gửi lời tri ân thiết thực nhất đến người tiêu dùng Việt Nam trong suốt 45 năm qua.