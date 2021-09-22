1 triệu ly sữa cho 10.000 trẻ em khó khăn trong đại dịch – Vinamilk kêu gọi sự tham gia của động đồng

Dinh dưỡng 22/09/2021 14:09

Tiếp nối giai đoạn 1 của chiến dịch “Bạn khỏe mạnh, Việt Nam khỏe mạnh” do Vinamilk thực hiện với cam kết góp 10 tỷ ủng hộ vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em Việt Nam, giai đoạn 2 đã được khởi động cũng với mục tiêu hướng đến trẻ em. Qua hoạt động “Cùng góp điểm xanh, cho Việt Nam khỏe mạnh”, Vinamilk sẽ trao tặng 1 triệu ly sữa cho hơn 10.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch.

1 triệu ly sữa cho trẻ em khó khăn giữa đại dịch

Đại dịch vẫn đang gây những ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của mọi người dân nhưng chúng ta vẫn nhìn thấy được sự yêu thương, san sẻ và đoàn kết của mỗi người Việt Nam trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh này. Mỗi người chính là “điểm xanh” giúp lan tỏa năng lượng tích cực, kết nối lại để tạo nên những “vùng xanh hy vọng” cho một Việt Nam khỏe mạnh. Đây là thông điệp của dự án Vùng Xanh Hy Vọng do Vinamilk đồng hành cùng VTV Digital thực hiện, trong khuôn khổ của chiến dịch “Bạn khỏe mạnh, Việt Nam khỏe mạnh”.

Không chỉ lan tỏa thông điệp tích cực này, khuyến khích mọi người sống khỏe mạnh và lạc quan mà chiến dịch của Vinamilk còn là chiếc cầu nối để mang tấm lòng và sự yêu thương của mọi người đến với những hoàn cảnh kém may mắn, khó khăn trong xã hội, đặc biệt là dành đến trẻ em.

1 triệu ly sữa cho 10.000 trẻ em khó khăn trong đại dịch – Vinamilk kêu gọi sự tham gia của động đồng - Ảnh 1 

 "Vùng Xanh Hy Vọng" là hình tượng đại diện cho niềm tin của mỗi người và sức mạnh của sự đoàn kết, chung tay của cộng đồng

Cụ thể, với hoạt động online mang tên “Cùng góp điểm xanh cho Việt Nam khỏe mạnh”, Vinamilk cam kết sẽ trao tặng 1 triệu ly sữa đến với trẻ em khó khăn đang được nuôi dưỡng trong các trung tâm bảo trợ, nhà mở, mái ấm trên cả nước thông qua “Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam”, với sự đồng hành của Quỹ bảo trợ Trẻ em Việt Nam thuộc Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội (Bộ LĐTB&XH). Ước tính, sẽ có hơn 10.000 trẻ em sẽ được Vinamilk hỗ trợ uống sữa miễn phí và liên tiếp trong 3 tháng liên tiếp, góp phần bổ sung dinh dưỡng, nâng cao sức khỏe.

1 triệu ly sữa cho 10.000 trẻ em khó khăn trong đại dịch – Vinamilk kêu gọi sự tham gia của động đồng - Ảnh 2

Mọi người đều có thể góp thêm “điểm xanh” cùng tạo nên nhiều “vùng xanh hy vọng” và mang 1 triệu ly sữa được trao tặng đến trẻ em khó khăn

Cụ thể, mỗi bài đăng tham gia với 3 hashtag sau: #Vungxanhhyvong, #BankhoemanhVietNamkhoemanh, #VinamilkviVietNamkhoemanh trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, Tiktok (ở chế độ công khai), Vinamilk sẽ thay bạn góp 100 ly sữa vào Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam. Đặc biệt, chương trình không giới hạn số lượng bài đăng tham gia của mỗi người.

Cùng góp điểm xanh, cho Việt Nam khỏe mạnh

Đại dịch Covid-19 trong gần 2 năm qua đã gây ra những tác động rất lớn đến các em ở nhiều khía cạnh về cả sức khỏe, tinh thần, điều kiện sống và học tập… Nhiều em nhỏ đã bị mồ côi cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ, nhiều em khác thì phải cách ly hoặc không được ở gần bố mẹ do gia đình hoặc bản thân các em trở thành F0, F1. Riêng đối với các trẻ em khó khăn sống tại các trung tâm bảo trợ trẻ em, mái ấm, nhà mở, ngoài việc bị gián đoạn việc học tập, giảm tương tác xã hội, các em chắc chắn sẽ chịu thêm nhiều thiệt thòi vì điều kiện chăm sóc vốn đã có phần hạn chế. Hơn lúc nào hết, các em rất cần được sự quan tâm, hỗ trợ từ tất cả mọi người.

1 triệu ly sữa cho 10.000 trẻ em khó khăn trong đại dịch – Vinamilk kêu gọi sự tham gia của động đồng - Ảnh 3

Mỗi em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ uống sữa Vinamilk miễn phí trong 3 tháng liên tiếp nhằm tăng cường sức khỏe, hỗ trợ đề kháng.

Như những mầm xanh được vun trồng sẽ vươn mình đón nắng, các em nhỏ - khi được chăm sóc, yêu thương sẽ khỏe mạnh, hạnh phúc lớn lên. Và ngôi nhà nơi nuôi dưỡng các em - những trung tâm, mái ấm, nhà mở - nhờ có sự chung tay, quan tâm của cộng đồng sẽ thực sự là những “vùng xanh” chở che, chăm sóc cho các em trong đại dịch.

Chia sẻ về chiến dịch, Bà Bùi Thị Hương, Giám đốc Điều hành Nhân sự, Hành chính & Đối ngoại Vinamilk cho biết: “Trẻ em luôn được Vinamilk đặt ở trung tâm của các hoạt động cộng đồng. Vì vậy, với chiến dịch cộng đồng “Bạn khỏe mạnh, Việt Nam khỏe mạnh”, trong cả 2 giai đoạn thực hiện Vinamilk luôn kêu gọi sự chung tay của cộng đồng để mang đến nhiều hỗ trợ cho trẻ em. Nếu vaccine sẽ bảo vệ các em trong dịch bệnh, thì một sức khỏe tốt sẽ giúp các em phát triển toàn diện, mạnh mẽ vượt qua giai đoạn này.

Trong cuộc chiến chống dịch, ít nhiều sẽ có những thiệt thòi, khó khăn nhưng chúng tôi tin rằng mỗi người khỏe mạnh, Việt Nam sẽ khỏe mạnh và sẽ không có ai bị bỏ lại phía sau, nhất là trẻ em, những mầm xanh quý báu của đất nước”, bà chia sẻ.

1 triệu ly sữa cho 10.000 trẻ em khó khăn trong đại dịch – Vinamilk kêu gọi sự tham gia của động đồng - Ảnh 4

Trong năm 2020 và 2021, Vinamilk đã trao tặng tổng cộng 3,4 triệu ly sữa, tương đương 25 tỷ đồng thông qua Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam

Trong giai đoạn đầu của chiến dịch “Bạn khỏe mạnh, Việt Nam khỏe mạnh”, Vinamilk đã tổ chức hoạt động lan tỏa lối sống khỏe mạnh, tích cực, cùng góp 10 tỷ đồng mua Vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em Việt Nam. Ngân sách này được Vinamilk ủng hộ thông qua Bộ LĐTB&XH để góp vaccine cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi và một phần hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Giai đoạn 2 được tiếp nối với mục tiêu một triệu ly sữa dành cho trẻ em khó khăn, thông qua việc lan tỏa thông điệp “Cùng góp điểm xanh cho Việt Nam khỏe mạnh” của cộng đồng mạng.

Truy cập https://bit.ly/2XrPNDY để tìm hiểu và đồng hành cùng chiến dịch.

1 triệu ly sữa cho 10.000 trẻ em khó khăn trong đại dịch – Vinamilk kêu gọi sự tham gia của động đồng - Ảnh 5

Chung tay chống dịch, Vinamilk đã đóng góp hơn 95 tỷ đồng qua nhiều hoạt động thiết thực

Chung tay chống dịch, Vinamilk đã đóng góp hơn 95 tỷ đồng qua nhiều hoạt động thiết thực

Tiếp nối chuỗi hoạt động tiếp sức tuyến đầu, Vinamilk vừa ủng hộ thêm 5 tỷ đồng gồm 110.000 sản phẩm dinh dưỡng và nhiều trang thiết bị y tế phục vụ chữa trị các bệnh nhân Covid-19 nặng các trung tâm hồi sức tích cực và bệnh viện tuyến đầu. Tính đến nay, tổng ngân sách Vinamilk đóng góp cho các hoạt động đồng hành cùng Chính phủ, tiếp sức tuyến đầu và hỗ trợ cộng đồng trong đại dịch là hơn 95 tỷ đồng.

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Từ khóa:   Sữa tươi vinamilk Dinh dưỡng từ sữa

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