Chung tay chống dịch, Vinamilk đã đóng góp hơn 95 tỷ đồng qua nhiều hoạt động thiết thực

Đầu tháng 9/2021, Vinamilk tiếp tục hỗ trợ 110.000 sản phẩm gồm sữa tươi, sữa chua và nước uống đóng chai ICY đến 7 Trung tâm hồi sức tích cực trực thuộc các bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức, Chợ Rẫy, Trung Ương Huế, Đại học Y dược TP.HCM, Đại học Y Hà Nội, bệnh viện Phổi Trung Ương và 1 Trung tâm điều trị và Cách ly Ký túc xá Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Cũng trong dịp này, Vinamilk còn trao tặng nhiều trang thiết bị y tế phục vụ công tác điều trị cho Bệnh viện Đại học Y dược và Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (Tp.HCM), với tổng ngân sách gần 5 tỷ đồng.

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, Vinamilk đã đóng góp hơn 95 tỷ đồng trong các chương trình đồng hành cùng Chính phủ chống dịch , góp vaccine phòng Covid-19, tiếp sức tuyến đầu, chăm sóc trẻ em và san sẻ với khó khăn với cộng đồng. Trong đó, hơn 3 triệu sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk đã được ủng hộ thông qua nhiều hoạt động cộng đồng thiết thực kể từ đầu năm 2021 đến nay.

Các nhân viên y tế tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TP. Thủ Đức tiếp nhận các sản phẩm dinh dưỡng hỗ trợ từ Vinamilk

Tiếp nhận các sản phẩm hỗ trợ từ Vinamilk, Tiến sĩ-Kỹ sư Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Tổ dinh dưỡng Bệnh viện Hồi sức Covid-19 tại TP. Thủ Đức - nơi đang chữa trị cho gần 700 bệnh nhân Covid-19 - chia sẻ: “Chúng tôi rất cảm ơn các chương trình hỗ trợ từ Bộ Y tế, Thành phố và các đơn vị như Vinamilk đã đồng hành, tiếp sức cho Bệnh viện, giúp các nhân viên y tế có thêm lựa chọn để cung cấp cho các bữa ăn hàng ngày, tăng thêm dinh dưỡng, năng lượng để làm việc.”

Hơn 110.000 sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk đã được tăng cường tiếp sức tuyến đầu tại các trung tâm hồi sức tích cực tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai

Riêng tại “tâm dịch” TP.HCM, nơi cuộc chiến chống dịch đã trải qua hơn 4 tháng, hơn 700.000 sản phẩm và nhiều trang thiết bị y tế đã được Vinamilk hỗ trợ tuyến đầu, phục vụ điều trị, chăm sóc bệnh nhân tại các bệnh viện dã chiến, thu dung, các khu cách ly, hỗ trợ các chiến sĩ công an, tổ công tác xét nghiệm đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố…

Tại TP.HCM, Vinamilk đã tổ chức nhiều đợt tiếp sức tuyến đầu, hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em, người dân khó khăn

Ông Nguyễn Quang Thái, Giám đốc Phát triển Hoạt động Cộng đồng Vinamilk cho biết: “Trong cuộc chiến với đại dịch, lực lượng tuyến đầu thực sự là những “vùng xanh hy vọng”, mang đến niềm tin, sự an toàn và khỏe mạnh cho người dân. Vinamilk rất cảm kích những nỗ lực và hy sinh thầm lặng của các y bác sĩ trong cuộc chiến chống lại Covid-19 và chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng tuyến đầu cho đến khi Việt Nam chiến thắng đại dịch. Tin rằng với sự mạnh mẽ của tuyến đầu và sự đồng lòng của người dân, dịch bệnh sẽ mau chóng được đẩy lùi, chúng ta sẽ mở rộng thêm những vùng xanh, hướng đến một Việt Nam khỏe mạnh.”

Cuộc chiến chống dịch Covid-19 vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp, trong đó, đội ngũ y bác sĩ là lực lượng trọng yếu trong cuộc chiến cam go này, nỗ lực từng ngày từng giờ chăm sóc, chữa trị và bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho người dân. Với thông điệp Tuyến đầu khỏe mạnh, Việt Nam khỏe mạnh, Vinamilk luôn kề vai sát cánh với đội ngũ y tế tuyến đầu trong chuỗi hoạt động tiếp sức tuyến đầu chống dịch liên tục được tổ chức trong thời gian qua.

Chuỗi hoạt động được Vinamilk triển khai trên cả nước với thông điệp “Tuyến đầu khỏe mạnh, Việt Nam khỏe mạnh”

Các hoạt động tiếp sức tuyến đầu thuộc khuôn khổ chiến dịch “Bạn Khỏe Mạnh, Việt Nam Khỏe Mạnh” do Vinamilk thực hiện. Cụ thể, hàng trăm ngàn các sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk đã được trao đến hơn 10.000 y bác sĩ tuyến đầu chống dịch tại hơn 60 bệnh viện điều trị, bệnh viện thu dung và các khu cách ly trên cả nước; gửi tặng các phần quà đến gia đình y bác sĩ tuyến đầu; hỗ trợ sản phẩm cho các trung tâm hồi sức tích cực... Với các diễn biến dịch bệnh, các hoạt động cộng đồng trong chiến dịch đã vượt kế hoạch đề ra, nâng ngân sách hỗ trợ cam kết lên hơn 25 tỷ đồng.

Mặc dù gặp khó khăn trong bối cảnh xiết chặt quy định giãn cách, Vinamilk vẫn cố gắng thực hiện liên tục các hoạt động hỗ trợ sản phẩm cho tuyến đầu, cộng đồng

Trong thời gian áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội xiết chặt, dù gặp rất nhiều khó khăn, Công ty vẫn nỗ lực duy trì sản xuất, cung ứng, đảm bảo các sản phẩm dinh dưỡng thiết yếu cho các hoạt động tiếp sức tuyến đầu và chăm sóc trẻ em, san sẻ khó khăn cùng người dân với hơn 3 triệu sản phẩm đã được Vinamilk đóng góp qua các hoạt động cộng đồng, chung tay chống dịch từ đầu năm 2021 đến nay.