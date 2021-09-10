Tập đoàn FrieslandCampina ghi dấu ấn 150 năm với vị trí Top 3 trong Sáng kiến Tiếp cận Dinh dưỡng toàn cầu

FrieslandCampina là tập đoàn sở hữu các thương hiệu sữa hàng đầu như Cô Gái Hà Lan , Friso , Yomost, Fristi… vốn đã rất thân thuộc với người tiêu dùng Việt Nam.

Royal FrieslandCampina là 1 tập đoàn dinh dưỡng hàng đầu thế giới, có văn phòng tại 36 quốc gia với hơn 24.000 nhân viên. Sản phẩm của tập đoàn có mặt tại trên 100 thị trường với tổng doanh thu 11.1 tỷ Euro (năm 2020, hoạt động trong 4 ngành kinh doanh chính bao gồm sữa nước và thức uống dinh dưỡng, sữa công thức, ngành nguyên liệu và ngành chế phẩm từ sữa với hàng chục thương hiệu sản phẩm. Mỗi ngày có hàng triệu đơn vị sản phẩm của tập đoàn được tiêu thụ trên toàn cầu.

Năm 2021, Royal FrieslandCampina vinh dự trở thành tập đoàn sữa đầu tiên trên thế giới giành vị trí top 3 trong Sáng kiến Tiếp cận Dinh dưỡng toàn cầu (Access To Nutrition Initiative) theo kết quả vừa được công bố vào tháng 7 năm 2021. Sáng kiến này đánh giá Top 25 công ty sản xuất sữa và thực phẩm lớn nhất trên thế giới, được thực hiện 2 năm một lần căn cứ trên các chương trình trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp có mục tiêu giải quyết tình trạng suy dinh dưỡng và béo phì ở các quốc gia.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Tập đoàn FrieslandCampina tại Wageningen, Hà Lan – Nơi cho ra đời những ý tưởng về các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng chuẩn Châu Âu cho người tiêu dùng toàn cầu.

Tại FrieslandCampina “nguồn dinh dưỡng tốt hơn cho thế giới, giúp mọi người có thể tiếp cận” được xem là một trong những ưu tiên hàng đầu trong sự phát triển bền vững của tập đoàn. Sứ mệnh này được thực hiện thông qua bốn chương trình hành động: (1) chính sách dinh dưỡng tốt hơn cho sản phẩm, (2) mở rộng tiếp cận dinh dưỡng, (3) truyền thông có trách nhiệm và minh bạch và (4) giáo dục về dinh dưỡng và lối sống khỏe mạnh cho cộng đồng.

Chương trình “dinh dưỡng tốt hơn cho sản phẩm” nhằm cân bằng các dưỡng chất thiết yếu theo khuyến nghị của bộ tiêu chuẩn dinh dưỡng toàn cầu (FrieslandCampina Global Nutrition Standard). Nhằm duy trì chính sách này một cách hiệu quả và bền vững, tập đoàn liên tục thực hiện các nghiên cứu về dinh dưỡng như SEANUT - khảo sát dinh dưỡng ở khu vực Đông Nam Á - cùng những chương trình nâng cấp và cải tiến dinh dưỡng ở các quốc gia khu vực Châu Phi.

Để thực thi chương trình mở rộng tiếp cận dinh dưỡng đến nhiều người, FrieslandCampina là tập đoàn F&B duy nhất đưa ra mục tiêu đầy tham vọng, được cụ thể hoá bằng những chỉ tiêu cũng như mốc thời gian thực hiện. Cụ thể đến 2025, FrieslandCampina sẽ ấn định mức giá phù hợp túi tiền cho ít nhất 50% danh mục sản phẩm và 15% lượng sản phẩm bán ra để người dùng tiếp cận dễ dàng hơn với nguồn dinh dưỡng sữa, đặc biệt là nhóm yếu thế có thu nhập không ổn định. Bên cạnh đó là các chương trình truyền thông và giáo dục dinh dưỡng cho cộng đồng được tùy chỉnh theo đặc điểm của từng địa phương trên toàn cầu.

Friso, một trong những sản phẩm chủ lực của FrieslandCampina, luôn giữ vị trí hàng đầu trong bảng xếp hạng các sản phẩm sữa công thức được lựa chọn nhiều nhất.

CEO Tập đoàn FrieslandCampina, ông Hein Schumacher cho biết, “chúng tôi cam kết tạo nên nguồn dinh dưỡng tốt hơn giúp cho dân số ngày càng tăng trên toàn cầu được tiếp cận với nguồn dưỡng chất phù hợp với thu nhập của tất cả mọi người; đặc biệt đối với những người có thu nhập thấp hoặc tại những quốc gia mà nguồn lương thực không được cung cấp đầy đủ. Nguồn dinh dưỡng tốt hơn và mọi người đều có thể tiếp cận dinh dưỡng là ưu tiên hàng đầu của FrieslandCampina, chính vì thế, đứng trong Top 3 của Sáng kiến Tiếp cận Dinh dưỡng toàn cầu này là một vinh dự và là một thành tựu rất quan trọng của tập đoàn”.

Sứ mệnh vì một Việt Nam vươn cao, vượt trội

Với hành trình hơn 25 năm sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam, Tập đoàn FrieslandCampina luôn nỗ lực không ngừng để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho nguười dân Việt Nam với sứ mệnh “Vì một Việt Nam vươn cao, vượt trội”. Ba trọng tâm chính của sứ mệnh này là: Giáo dục và phát triển dinh dưỡng cho trẻ em; Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đặc biệt của các nông hộ chăn nuôi bò sữa đối tác; Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Phiên bản kỷ niệm 25 năm tại Việt nam: Cô Gái Hà Lan 25 năm vì nền tảng dinh dưỡng vững vàng

Sau nhiều năm nuôi dưỡng khát vọng cho thế hệ tương lai thông qua quỹ học bổng “Đèn Đom Đóm”, từ năm 2020 FrieslandCampina Việt Nam, nhãn hàng sữa Cô Gái Hà Lan hợp tác chiến lược với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai dự án 5 năm - “Vì một Việt Nam vươn cao vượt trội” với tổng đầu tư lên đến 55 tỷ đồng, bao gồm các hoạt động: xây dựng sân chơi vận động đạt chuẩn để tăng cường rèn luyện thể chất, góc dinh dưỡng nhằm cung cấp kiến thức về chế độ dinh dưỡng cân bằng, xây dựng nội dung và triển khai các hoạt động ngoại khóa cho học sinh tiểu học nhằm nâng cao nhận thức và hình thành thói quen dinh dưỡng lành mạnh. Năm 2020, chương trình đã tiếp cận với hơn 290.000 học sinh của 200 trường tiểu học, con số này sẽ được mở rộng và nối dài trong các năm tiếp theo.

FrieslandCampina là tập đoàn tiên phong trong chương trình phát triển ngành sữa tại Việt Nam. Với những tâm huyết của các chuyên gia Hà Lan, đến năm 2020, tập đoàn đã có hơn 2.500 hộ nông dân nuôi bò sữa tham gia chương trình phát triển ngành sữa của công ty tại Việt Nam. Đây là một thành quả đáng tự hào trong hành trình miệt mài hơn 25 năm qua và là hình ảnh của “đại gia đình nông dân” mà tập đoàn đã thành công ở 100 quốc gia trong 150 năm qua.

FrieslandCampina là tập đoàn tiên phong trong chương trình phát triển ngành sữa tại Việt Nam

Tại các nhà máy của mình, FrieslandCampina Việt Nam đã và đang nỗ lực tạo ra chuỗi sản xuất hiệu quả và bền vững thông qua việc sử dụng nguồn nguyên liệu thân thiện với môi trường, giảm nhiên liệu hóa thạch, giảm phát thải khí CO2; tiết kiệm nguồn tài nguyên nước. Bên cạnh đó là các chương trình truyền thông giúp nâng cao nhận thức về phát triển bền vững cho nhân viên và cộng đồng. Trong bối cảnh xã hội đầy thử thách, FrieslandCampina Việt Nam vẫn bền bỉ đóng góp thiết thực và tích cực trong kinh tế, giáo dục, môi trường… tạo ra một cộng đồng bền vững từ doanh nghiệp bền vững.

Tóm lược lịch sử 150 hình thành và phát triển FrieslandCampina

Lịch sử hợp tác của FrieslandCampina bắt đầu từ năm 1871, khi một số nông dân thành lập 'Vereeniging tot Ontwikkeling van den Landbouw ở Hollands Noorderkwartier', hiệp hội này là tiền thân hợp pháp lâu đời nhất của Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. Sau đó, 20 nông dân ở làng Wieringerwaard, phía Bắc Hà Lan, quyết định hợp tác. Họ cùng nhau mua một tòa nhà, hai bồn chứa pho mát và một cái cân, chỉ định một thợ làm pho mát và từ đó thiết lập sự hợp tác chính thức đầu tiên giữa những người nông dân. Điều tương tự cũng đã xảy tại làng Warga; một nhóm nông dân liên kết với nhau thành hợp tác xã. Sau nhiều lần hợp nhất, những hợp tác xã này đã hình thành nên FrieslandCampina. Ngày nay, ngành công nghiệp sữa là một trong những ngành quan trọng nhất của Hà Lan.

Chủ tịch Erwin Wunnekink (trái) CEO Hein Schumacher (giữa), và ông Lucas Bolsius, thị trưởng Amersfoort (phải), trong lễ kéo cờ kỷ niệm 150 năm thành lập Tập đoàn FrieslandCampina.

Ông Erwin Wunnekink, Chủ tịch Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A chia sẻ, “từ xa xưa, tổ tiên của chúng ta đã biết rằng đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh, điều đó vẫn đúng cho đến ngày nay. Đó chính là giá trị cốt lõi của chúng tôi. Chúng tôi đã cùng nhau chinh phục các thị trường mới, khởi đi từ những thành phố lân cận, vượt qua khỏi biên giới và cuối cùng là vươn ra toàn cầu. Với gần 17.000 thành viên, FrieslandCampina là một trong những hợp tác xã ngành sữa lớn nhất thế giới. Mối quan hệ hợp tác này đã thực sự mang đến thành công”.

Ông Hein Schumacher, CEO Royal FrieslandCampina N.V tin rằng, “FrieslandCampina có 150 năm tri thức và kinh nghiệm hợp tác. Chúng tôi có những người nông dân dám nghĩ dám làm, những người làm việc cùng nhau hàng ngày từ đồng cỏ đến ly sữa để cung cấp nguồn sữa hảo hạng cho hàng triệu người tiêu dùng trên khắp thế giới”.

150 năm di sản sẽ được tiếp nối và phát triển bằng một tầm nhìn rộng lớn hơn, tiếp cận nhiều người tiêu dùng hơn và đóng góp cho xã hội toàn cầu nhiều hơn nữa.