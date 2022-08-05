Mách bạn bí quyết làm món sinh tố dưa hấu kem thơm ngon bổ dưỡng, giải nhiệt mùa hè

Ảnh minh họa: Internet Thành phần 2 cốc dưa hấu không hạt cắt nhỏ, thêm dưa hấu để trang trí 1 quả chuối nhỏ 3/4 cốc dâu tây tươi, bỏ vỏ, cắt đôi 1/2 cốc sữa chua nước cốt dừa không đường 2 thìa cà phê siro hoặc mật ong 1/8 muỗng cà phê muối

Cách làm

Bưới 1: Xếp đều dưa hấu đã cắt nhỏ lên khay nướng có lót giấy da. Cho khay vào đông lạnh cho đến khi đông hoàn toàn, ít nhất 2 giờ hoặc tối đa 12 giờ.

Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Cắt đôi quả chuối theo chiều ngang, lột vỏ 1 nửa quả chuối và để riêng. (Dành nửa quả chuối còn lại để sử dụng cho mục đích khác.) Cho dưa hấu đông lạnh, nửa quả chuối đã bóc vỏ, dâu tây, sữa chua nước cốt dừa, mật ong và muối vào máy xay sinh tố. Xay cho đến khi hoàn toàn mịn như kem, khoảng 1 phút thì dừng lại. Rót sinh tố ra 2 ly. Trang trí với dưa hấu, nếu muốn.

Ảnh minh họa: Internet

Bây giờ bạn đã có thể thưởng thức ly sinh tố hấp dẫn lại bổ dưỡng này rồi!

Theo Eatingwell