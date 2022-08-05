Món ăn vừa dễ chế biến lại thu hút vị giác không ngờ lại là 'thuốc tiên' cho sức khỏe, đặc biệt là người cao tuổi

Món bún gạo rất tốt cho người cao tuổi vì họ dễ nhai và nuốt, tạo nên một bữa ăn cân bằng. Chuẩn bị cũng đơn giản!

Món bún gạo rất tốt cho người cao tuổi vì họ dễ nhai và nuốt, tạo nên một bữa ăn cân bằng. Chuẩn bị cũng đơn giản!

Bữa sáng là bữa ăn đầu tiên trong ngày và là một phần dinh dưỡng quan trọng cho người cao tuổi. Từ việc cải thiện mức năng lượng của họ để giảm nguy cơ mắc bệnh, ăn một bữa sáng lành mạnh là cách để hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Câu nói "bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày" đã đứng trước thử thách của thời gian và vì một lý do chính đáng là buổi sáng bạn quá bận rộn để chuẩn bị những món ăn cầu kỳ.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng chuẩn bị bữa sáng cho người cao tuổi có thể khá khó khăn. Ví dụ, những người cao tuổi có thể nhận thấy rằng họ không còn có vị giác và khứu giác mạnh mẽ như trước đây và không thể thưởng thức món ăn của họ nhiều như trước.

Sức khỏe răng miệng kém cũng có thể khiến họ không thể thưởng thức bữa ăn của mình vì họ sẽ gặp khó khăn trong việc nhai một số loại thức ăn.

Edward Chan, Chuyên gia dinh dưỡng cao cấp từ Bệnh viện Cộng đồng SingHealth (SCH), cho biết: "Những người chăm sóc người già có thể thử nấu bún gà xé vì kết cấu mềm của nó giúp dễ nhai và nuốt hơn. Việc chế biến cũng dễ dàng và mất thời gian ngắn hơn".

Ảnh minh họa: Internet

Bún gạo nói chung có hàm lượng natri thấp hơn so với mì vàng trong khi cũng là một nguồn năng lượng chính của carbohydrate. Đối với một lựa chọn lành mạnh hơn, bún gạo sẽ là một lựa chọn tốt hơn.

Những gì bạn có thể cho vào món bún cũng rất linh hoạt và có thể được kết hợp để tạo ra một bữa ăn hoàn chỉnh cân bằng.

Để có món bún gạo thơm ngon hơn, Edward gợi ý thêm một ít thịt gà xé, cá hoặc thậm chí là trứng!

Thịt gà là nguồn cung cấp protein tốt và cũng có thể cung cấp các vi chất dinh dưỡng bổ sung như sắt và Vitamin B12 nhưng hãy nhớ loại bỏ da và một số chất béo có thể có hại cho mức cholesterol của chúng ta.

Nếu bạn là người ăn chay, sữa đông sẽ là một sự thay thế tốt vì hàm lượng protein và canxi của nó.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, hãy thêm nhiều rau lá xanh vào súp của bạn để có thêm chất xơ!

Thành phần và các bước chuẩn bị

Thành phần (cho 2 phần ăn)

1 phần bún gạo (100g)

2 ức gà nguyên con (250g)

2 thìa dầu ô liu

1 củ cà rốt lớn, thái sợi

2 cọng cần tây, cắt nhỏ

1/2 củ hành tây, băm nhỏ

2 tép tỏi, băm nhỏ

1 lít nước luộc gà

1/2 chén rau mùi tây tươi, cắt nhỏ (10g)

Hạt tiêu đen và muối để nêm nếm

Ảnh minh họa: Internet

Các bước

1. Hấp gà trong khoảng 10 phút và cắt nhỏ thành những phần dễ nhai.

2. Đun nóng dầu ô liu trong chảo ở lửa vừa. Cho hành tây, cà rốt, cần tây và hạt tiêu vào xào trong 15 phút cho đến khi rau mềm.

3. Thêm tỏi và xào một lần nữa trong khoảng một phút. Đổ nước luộc gà vào hỗn hợp và đun sôi.

4. Thêm bún gạo vào nước súp và nấu thêm 6 phút trước khi thêm gà xé. Khi bún gạo và gà xé đã chín kỹ, thêm ngò tây vào súp.

5. Phục vụ món khi còn ấm.

Sức mạnh của một bữa sáng cân bằng tốt

Một bữa sáng cân bằng có thể cung cấp cho bạn nhiều năng lượng hơn trong cả ngày, cải thiện khả năng tập trung, quản lý cân nặng tốt hơn và cũng có những lợi ích sức khỏe nhất định đối với bệnh tiểu đường loại 2 và bệnh tim.

Theo Healthxchange