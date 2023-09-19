Loạt thực phẩm bổ khí huyết dễ tìm nhất, có đến 3 món phổ biến ở chợ Việt, phụ nữ U40 càng thấy hiệu quả

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, mạch máu cùng với tim và các cơ quan khác tạo nên hệ thống tuần hoàn trong cơ thể. Nhưng khi tuần hoàn kém (lưu thông máu không tốt) sẽ làm chậm hoặc tắc nghẽn lưu lượng máu. Tình trạng này khiến các tế bào trong cơ thể không thể nhận đủ oxy và các chất dinh dưỡng cần thiết.

Máu lưu thông kém cũng có thể làm khô da, móng tay dễ gãy và tóc rụng, đặc biệt là ở bàn chân và cẳng chân. Một số nam giới có thể gặp khó khăn trong việc đạt được hoặc duy trì sự cương cứng.

Khi các chi không được cung cấp đủ máu, bàn tay hoặc bàn chân có thể cảm thấy lạnh hoặc tê.

Máu lưu thông kém cũng có thể làm khô da, móng tay dễ gãy và tóc rụng. Ảnh: Internet

Nếu bạn bị tiểu đường, vết trầy xước, vết loét hoặc vết thương của bạn có xu hướng lành chậm hơn.

Rối loạn nội tiết tố do đâu?

Theo Medlatec, để có cách điều hòa nội tiết tố phù hợp và hiệu quả thì trước tiên, chị em cần nắm được các nguyên nhân gây rối loạn nội tiết tố.

Căng thẳng, áp lực kéo dài

Chị em thường xuyên trong trạng thái căng thẳng do công việc, tài chính, gia đình, các mối quan hệ xã hội,… thì hormone Progesterone sẽ suy giảm nhanh, đồng thời, hormone Estrogen gia tăng. Điều này dẫn đến mất cân bằng nội tiết tố, nghiêm trọng hơn nữa là suy giảm hoạt động của tuyến yên, buồng trứng,…

Mất cân bằng nội tiết thường xảy ra với chị em luôn trong tình trạng căng thẳng. Ảnh: Internet

Chế độ dinh dưỡng không hợp lý

Rối loạn nội tiết tố thường xảy ra ở những chị em có chế độ dinh dưỡng không hợp lý, ăn kiêng quá mức hoặc ăn kiêng sai cách. Ngoài ra, nếu thường xuyên ăn thức ăn nhanh, đồ hộp được chế biến sẵn thì tình trạng cũng sẽ tương tự. Lúc này, hàm lượng hormone Estrogen sẽ tăng giảm thất thường, dẫn đến rối loạn trong cơ thể.

Lạm dụng thực phẩm chức năng

Để điều hòa nội tiết tố, nhiều chị em chọn cách sử dụng thực phẩm chức năng. Tuy nhiên, lại không có chỉ định của bác sĩ, chuyên gia và dùng sản phẩm không rõ nguồn gốc, chất lượng. Điều này không chỉ gây mất cân bằng nội tiết tố nữ mà sức khỏe còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Thường xuyên dùng thuốc tránh thai

Lam dụng hay sử dụng thuốc tránh thai không đúng cách có thể gây rối loạn nội tiết tố cũng như làm suy giảm chức năng sinh sản của nữ giới. Chị em có thể bị xuất huyết âm đạo bất thường, khó thụ thai, dễ sảy thai,… và rất nhiều hệ lụy khác cho sức khỏe, cuộc sống hôn nhân, gia đình.

Top thực phẩm bổ khí huyết

Theo Ngoisao.Vnexpress, táo đỏ, đậu đen, mè đen, súp lơ xanh... là những thực phẩm bổ dưỡng, giúp làm chậm lão hóa, cải thiện làn da, có lợi cho sức khỏe phụ nữ tuổi tứ tuần.

Táo đỏ

Táo đỏ là vị thuốc được nhiều người ưa chuộng vì không chỉ có giá trị dinh dưỡng cao mà còn có thể dưỡng huyết, an thần, bổ khí. Trong 100 g táo đỏ chứa 0,23 mg carotene và 0,18 mg riboflavin, vitamin E, vitamin B2, vitamin A, vitamin C và các chất dinh dưỡng khác.

Táo đỏ còn được gọi là "vitamin sống" vì rất giàu các nguyên tố vi lượng và khoáng chất như sắt, canxi và phốt pho. Người Trung Quốc thường sử dụng nguyên liệu này trong nhiều khía cạnh như bổ máu và khí, nuôi dưỡng tâm trí, tăng cường lá lách và dạ dày... Táo đỏ còn có lợi cho việc tăng cường khả năng miễn dịch, tăng tốc độ lưu thông máu và làm chậm lão hóa, vì thế rất phù hợp với phụ nữ ngoài 40.

Thực phẩm phụ nữ sau 40 tuổi nên bổ sung giúp bổ khí huyết, chống lão hóa. Ảnh: Internet

Bạn có thể ăn vài quả táo đỏ mỗi ngày hoặc dùng nó để nấu cháo, súp hoặc đồ ăn nhẹ.

Đậu đen

Đậu đen là loại thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao, có lợi cho việc nuôi dưỡng khí huyết, bổ thận, nuôi dưỡng làn da, tăng tốc độ trao đổi chất và tăng cường khả năng miễn dịch. Đậu đen có thể được nấu và ăn như một món ăn hoặc món ăn kèm. Có thể thêm đậu đen vào cơm trắng, súp hoặc làm thành sữa đậu đen.

Bột mè đen

Bột mè đen chứa nhiều sắt và vitamin E, giúp bổ khí huyết, làm mịn da, đen tóc, trẻ lâu, duy trì vẻ trẻ trung tràn đầy sức sống. Bột có tác dụng làm ấm, bổ thận dương, bồi bổ ngũ tạng, bổ sung tinh huyết, dưỡng ẩm cho cơ thể. đường ruột, là sản phẩm bổ dưỡng rất tốt.

Mè đen tốt cho cơ thể. Ảnh: Internet

Quả dâu tằm

Dâu tằm có tính hàn, đi vào kinh mạch gan thận, tác dụng dưỡng thận, dưỡng gan. Nước dâu tằm lên men có công năng thúc đẩy tuần hoàn máu, xua tan cảm mạo, đau bụng kinh, hoạt huyết dưỡng can, cầm máu,... Nó thích hợp cho các triệu chứng thấp khớp, đau nhức xương, viêm khớp, vai cóng, phù nề chi dưới. Quả này bổ khí huyết, thanh nhiệt, là vị thuốc mát huyết, ích âm. Y học cổ truyền cho rằng, dâu tằm có tính lạnh, đi vào gan, thận, thông kinh lạc; thanh niên, trung niên nam nữ đều có thể uống để dưỡng âm bổ thận.

Rau diếp ngồng

Ít ai biết, rau diếp ngồng có chứa lượng sắt và vitamin cần thiết, giúp sinh khí huyết, tăng cường sức khỏe cho cơ thể, phục hồi sức lực... Ngoài ra, loại rau này nổi tiếng biệt trị sung huyết, ứ huyết và tăng huyết áp.

Rau diếp thuộc loại ít năng lượng nhưng giàu vitamin và chất khoáng, là chất chống oxy hóa - chất rất có lợi cho sức khỏe. Cùng họ với cây bồ công anh, diếp ngồng có vị đắng tính hàn, nó có thể tiêu được khí trệ, tan được chỗ sưng đau, sử dụng rất tốt cho người huyết nhiệt sinh mụn nhọt, vẩy nến, phụ nữ sau sinh tắc sữa sưng đau dùng rất hiệu quả.

Gà ác

Gà ác chân có 5 ngón nên còn gọi là gà ngũ trảo. Gà ác nhỏ con, lông trắng nhưng mỏ, mắt, da thịt và xương đều đen. Thịt gà ác còn chứa các acid amin cần thiết cho cơ thể gồm lysine, methionine, histidine nên xưa được gọi là gà thuốc.

Thịt gà ác giúp phòng chống mệt mỏi, tăng cường khả năng chịu đựng của cơ thể. Theo nghiên cứu hiện đại, thịt gà ác ít mỡ, rất giàu đạm và có chừng 18 loại acid amin, nhiều vitamin như A, B1, B2, N12, E, PP… và các nguyên tố vi lượng như K, Na, Ca, Fe, Mg, Mn, Cu… Hàm lượng chất sắt (giúp bổ máu) trong thịt gà ác rất cao, chiếm 7,9%, trong khi gà ri chỉ có 3,9%.

Y học cổ truyền còn cho rằng gà ác rất bổ và tốt cho phổi, thận. Đặc biệt, thịt gà ác là loại thịt không gây phong ngứa như các loại gà khác, lại có khả năng giúp mau lành xương. Phụ nữ đang mang thai hoặc sau khi sinh, người già yếu, kém ăn, trẻ em còi xương, người vừa bệnh một thời gian dài… nên ăn các món gà ác. Theo y học cổ truyền, gà ác có công dụng bổ can thận, ích khí huyết, còn được dùng để chữa các chứng bệnh hư nhược, tiểu đường, đi tả lâu ngày do tỳ hư, chán ăn, khí hư, di tinh, hoạt tinh, ra mồ hôi trộn, kinh nguyệt không đều...

Bông cải xanh

Bông cải xanh có tác dụng bổ sung khí tốt nhất trong số các loại trái cây và rau quả, vì nó chứa một lượng lớn chất sắt và vitamin C. Vì vậy, ăn nhiều bông cải xanh hàng ngày không chỉ có thể bổ sung khí huyết mà còn cung cấp quá trình tiêu hóa, có thể nói là rất hữu ích cho sức khỏe khỏe thể chất và tinh thần.

Bông cải xanh có hàm lượng các chất thiết yếu cao. Lượng vitamin, khoáng chất, chất xơ và một số hợp chất sinh học có trong bông cải xanh rất tốt cho sức khỏe. Bông cải xanh chứa nhiều vitamin C, vitamin A, vitamin K, vitamin B9 (Folate) và một số khoáng chất như Kali, Phốt-pho và Selen...