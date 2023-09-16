Tủ lạnh gia đình thường có loại rau 'bổ hơn thịt, rẻ như cho' nhưng ít ai biết: Được mệnh danh là 'thần dược' sức khỏe

Dinh dưỡng 16/09/2023 20:35

Loại rau này dễ trồng, đặc biệt hơn, từ lâu, chúng đã là một trong những món rau quen thuộc của nhiều gia đình.

Lợi ích của rau dền

Theo thông tin chia sẻ trên Báo Lao Động cho hay, rau dền thường hay mọc hoang dại ở những nơi đất bỏ hoang. Ngoài công dụng làm mát gan, thanh nhiệt, loại rau này còn được biết đến như một vị thuốc chữa được rất nhiều bệnh.

Tốt cho xương khớp

Rau dền chứa nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là hàm lượng canxi trong rau khá cao mà ít loại rau củ nào có được. Theo thống kê, rau dền có hàm lượng canxi nhiều gấp ba lần so với rau bó xôi và hai lần so với sữa.

Do đó, đây là một trong những loại siêu thực phẩm giúp tăng cường độ cứng của xương, làm giảm nguy cơ loãng xương và bệnh co giật do thiếu hụt canxi.

Tủ lạnh gia đình thường có loại rau 'bổ hơn thịt, rẻ như cho' nhưng ít ai biết: Được mệnh danh là 'thần dược' sức khỏe - Ảnh 1
Rau dền có hàm lượng canxi nhiều gấp ba lần so với rau bó xôi và hai lần so với sữa. Ảnh: Internet

Tốt cho bệnh tiểu đường

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn rau dền thường xuyên sẽ giúp ổn định đường huyết, điều này rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường tuýp 2.

Loại rau này còn giúp làm giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tình trạng tăng lượng đường trong máu như béo phì.

Ngăn ngừa các vấn đề răng miệng

Tác dụng của rau dền giúp làm giảm các biến chứng răng miệng như đau, sưng lợi, viêm họng hay viêm loét miệng.

Ngừa bệnh tim mạch

Rau dền còn có khả năng làm giảm hàm lượng cholesterol trong cơ thể. Ngoài ra, tocotrienol – một loại vitamin E có trong loại rau này cũng giúp loại bỏ cholesterol xấu và ngăn ngừa bệnh mạch vành.

Tủ lạnh gia đình thường có loại rau 'bổ hơn thịt, rẻ như cho' nhưng ít ai biết: Được mệnh danh là 'thần dược' sức khỏe - Ảnh 2
Rau dền còn có khả năng làm giảm hàm lượng cholesterol trong cơ thể. Ngoài ra, tocotrienol. Ảnh: Internet

Cải thiện chứng thiếu máu

Việc thiếu hụt chất sắt trong cơ thể có thể gây ra hiện tượng thiếu máu. Hàm lượng sắt dồi dào trong rau dền có vai trò gia tăng lượng hemoglobin và tế bào hồng cầu, rất có lợi cho bệnh nhân thiếu máu.

Cải thiện hệ tiêu hóa

Rau dền chứa hàm lượng chất xơ cao (gấp 3 lần so với lúa mì). Do đó, nó có thể giúp bạn cải thiện hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Đây còn là loại rau rất tốt cho trẻ em và người lớn tuổi. Nước nấu từ lá cây dền tươi còn hỗ trợ điều trị tiêu chảy, xuất huyết và mất nước.

Ngoài ra, cùng với nước ép cà rốt, các tính năng tẩy sạch của nước ép củ dền rất hiệu quả trong việc chữa các bệnh liên quan đến túi mật và thận.

Một số bài thuốc thường dùng có rau dền đỏ

Theo VTC News, dưới đây là một số bài thuốc từ rau dền:

Bài 1: Giúp nhuận tràng: Rau dền đỏ 1 nắm, nhặt sạch, rửa rồi luộc sôi 3 phút, vớt ra trộn với dầu vừng hoặc bột vừng đen, ăn với cơm rất công hiệu hoặc có thể dùng rau dền đỏ nấu canh ăn cũng rất hiệu nghiệm với các trường hợp táo bón.

Bài 2: Hỗ trợ điều trị tăng huyết áp: Rau dền đỏ 20g, lá mã đề non 20g, lá dâu bánh tẻ 20g. Tất cả rửa sạch, cho vào nồi nấu canh, thêm gia vị cho vừa ăn hằng ngày. 10 ngày 1 liệu trình.

Tủ lạnh gia đình thường có loại rau 'bổ hơn thịt, rẻ như cho' nhưng ít ai biết: Được mệnh danh là 'thần dược' sức khỏe - Ảnh 3
Các bài thuốc từ rau dền. Ảnh: Internet

Bài 3: Chữa huyết nhiệt sinh lở ngứa: Rau dền đỏ 20g, kim ngân hoa 12g, ké đầu ngựa 16g, cam thảo đất 16g. Tất cả rửa sạch cho vào ấm đổ 750ml nước, sắc còn 250ml, chia 2 lần uống trong ngày. 10 ngày một liệu trình.

Bài 4: Trị kiết lỵ do nóng: Rau dền đỏ 20g, lá mơ lông 20g, rau sam 20g, cam thảo đất 16g. Tất cả rửa sạch cho vào ấm đổ 500ml nước, sắc còn 200ml, chia 2 lần uống trong ngày. 10 ngày một liệu trình. Hoặc dùng rau dền đỏ luộc chín tới, ăn cả nước lẫn cái. Mỗi ngày ăn khoảng 20g, ăn trong vài ngày là khỏi có thể thêm rau sam.

Bài 5: Phụ nữ sau sinh nóng trong, đại tiện không thông: Dền đỏ 50g, rửa sạch thái khúc, nấu bỏ bã lấy nước, thêm gạo nếp nấu thành cháo. Ăn trong ngày, 5 ngày một liệu trình.

Bài 6: Thanh nhiệt, kích thích tiêu hoá: Dền đỏ 100g, dền cơm 50g, rau dệu 50g, ngọn lá mảnh cộng 50g hay rau đay; nấu với bột canh, bột tôm hay nước cua.

Những điều lưu ý khi ăn rau dền

Thông tin từ Tiền Phong, dưới đây là các lưu ý khi ăn rau dền.

- Không ăn rau dền với các thực phẩm kiêng kị: theo Đông y, rau dền cũng là một vị thuốc nên cần kiêng dùng với những thực phẩm xung khắc như quả lê, thịt ba ba.

- Theo các chuyên gia, rau dền có tính mát, không thích hợp dùng cho người tiêu lỏng và tiêu chảy mạn tính, phụ nữ có thai hư hàn, người bị viêm khớp dạng thấp, bệnh gút hay bệnh sạn thận.

- Rau dền nấu chín không nên hâm đi hâm lại nhiều lần vì nitrat có trong lá sẽ bị chuyển đổi thành nitrit là chất nguy cơ gây ung thư và không tốt cho trẻ nhỏ.

- Không nên để rau dền qua đêm: Rau dền có khả năng hấp thu ánh sáng cao, để qua đêm không tốt cho sức khỏe. Lại thêm việc đi nắng mà không che chắn bảo vệ, người nhạy cảm rất dễ mắc bệnh viêm da ánh sáng thực vật, hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

- Cách chế biến đúng là ngay khi hái rau về hoặc mua rau còn tươi về phải ngâm qua nước sạch 20-30 phút rồi mới nấu chín kỹ để loại bỏ bớt những độc tố có hại trong rau.

 

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