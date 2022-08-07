Loại quả đa vị là vũ khí lợi hại để kiểm soát lượng đường trong máu được nhiều bác sĩ khuyến nghị tiêu thụ : Đáng tiếc nhiều người vẫn chưa hay biết

Dinh dưỡng 07/08/2022 11:08

Gần đây, có một số nghiên cứu thú vị cho thấy mướp đắng cũng có thể hữu ích cho việc kiểm soát lượng đường trong máu. Cho dù bạn đang cố gắng giữ lượng đường trong máu ổn định hay chỉ muốn thêm các loại trái cây và rau quả mới vào món ăn của mình, thì đây là những điều bạn cần biết về mướp đắng.

 

Loại quả đa vị là vũ khí lợi hại để kiểm soát lượng đường trong máu được nhiều bác sĩ khuyến nghị tiêu thụ : Đáng tiếc nhiều người vẫn chưa hay biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mướp đắng có mùi vị như thế nào?

Loại quả đa vị là vũ khí lợi hại để kiểm soát lượng đường trong máu được nhiều bác sĩ khuyến nghị tiêu thụ : Đáng tiếc nhiều người vẫn chưa hay biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không giống như hầu hết các loại dưa, mướp đắng có vị gắt, đắng và không có vị ngọt. Trên thực tế, trái cây sẽ đắng hơn khi nó chín. Cả vỏ xanh và phần bên trong trắng của nó đều có thể ăn được, trong khi bạn có thể ăn mướp đắng sống, nhiều người thích nó nấu chín hơn, vì nấu chín sẽ làm giảm hương vị của mướp đắng.

Chất dinh dưỡng của mướp đắng là gì?

Dưới đây là thông tin dinh dưỡng cho 1 chén mướp đắng nấu chín:

  • 53 calo
  • 5,5g carbohydrate
  • 2,5g chất xơ
  • 1g protein
  • 3,5g chất béo
Loại quả đa vị là vũ khí lợi hại để kiểm soát lượng đường trong máu được nhiều bác sĩ khuyến nghị tiêu thụ : Đáng tiếc nhiều người vẫn chưa hay biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, mướp đắng là một nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, với 1 chén sẽ cung cấp khoảng một nửa khẩu phần ăn được khuyến nghị. Vitamin C là một chất dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất collagen và có đặc tính chống oxy hóa để dập tắt các gốc tự do gây hại. Cũng có một số bằng chứng cho thấy vitamin C có thể hữu ích cho việc kiểm soát lượng đường trong máu và huyết áp đối với những người mắc bệnh tiểu đường loại 2. Mướp đắng cũng cung cấp vitamin A, một loại vitamin tan trong chất béo quan trọng đối với sức khỏe miễn dịch.

Nó còn có 2,5 gam chất xơ ổn định đường huyết và có lợi cho tiêu hóa trong một khẩu phần mướp đắng. Nhìn chung, mướp đắng là một loại thực phẩm giàu chất xơ, ít calo với hàm lượng chất chống oxy hóa vitamin A và C cao, mướp đắng có thể là một thực phẩm bổ sung tuyệt vời cho những ai muốn tăng lượng chất xơ tổng thể để có lợi cho sức khỏe đường ruột.

Mướp đắng có giúp kiểm soát lượng đường trong máu không?

Tất cả các loại trái cây và rau quả giàu chất xơ, ít đường có thể giúp giữ lượng đường trong máu ổn định, vì chúng cung cấp các chất dinh dưỡng có giá trị cũng như chất xơ làm chậm quá trình hấp thụ glucose vào máu của bạn.

Loại quả đa vị là vũ khí lợi hại để kiểm soát lượng đường trong máu được nhiều bác sĩ khuyến nghị tiêu thụ : Đáng tiếc nhiều người vẫn chưa hay biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Mướp đắng có thể đặc biệt tốt trong việc giữ lượng đường trong máu ổn định. Chất dinh dưỡng quan trọng trong mướp đắng có thể có lợi cho việc quản lý lượng đường trong máu là một chất hóa học gọi là polypeptide-P hoạt động giống như insulin.

Mướp đắng có chứa các đặc tính giống như insulin giúp tế bào sử dụng glucose và vận chuyển nó đi khắp cơ thể, đồng thời giúp thúc đẩy quá trình tiết insulin. Một số nghiên cứu nhỏ chỉ ra rằng nó có thể có lợi trong việc giảm mức đường huyết tổng thể và xét nghiệm máu để đo lượng đường trung bình máu A1C ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Loại quả đa vị là vũ khí lợi hại để kiểm soát lượng đường trong máu được nhiều bác sĩ khuyến nghị tiêu thụ : Đáng tiếc nhiều người vẫn chưa hay biết - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Làm thế nào để bắt đầu sử dụng mướp đắng

Loại quả đa vị là vũ khí lợi hại để kiểm soát lượng đường trong máu được nhiều bác sĩ khuyến nghị tiêu thụ : Đáng tiếc nhiều người vẫn chưa hay biết - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn chưa bao giờ nấu mướp đắng và đang muốn thử nó, bạn có thể bắt đầu với món mướp đắng xào. Mướp đắng cũng được sử dụng như một nguyên liệu nấu canh, vì vậy trong những tháng lạnh hơn, bạn có thể thử món Canh đuôi bò và mướp đắng với các hương vị đắng, ngọt và mặn.

Mặc dù cần nhiều nghiên cứu hơn để xác định xem và tại sao mướp đắng dường như giúp kiểm soát lượng đường trong máu nhưng các nghiên cứu đã được thực hiện đầy hứa hẹn. Lần tới khi bạn nhìn thấy mướp đắng ở chợ hoặc cửa hàng tạp hóa, hãy mua một ít và nấu ăn nhé.

Theo Eating well

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