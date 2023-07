Ngoài ra, mướp đắng là một nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, với 1 chén sẽ cung cấp khoảng một nửa khẩu phần ăn được khuyến nghị. Vitamin C là một chất dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất collagen và có đặc tính chống oxy hóa để dập tắt các gốc tự do gây hại. Cũng có một số bằng chứng cho thấy vitamin C có thể hữu ích cho việc kiểm soát lượng đường trong máu và huyết áp đối với những người mắc bệnh tiểu đường loại 2. Mướp đắng cũng cung cấp vitamin A, một loại vitamin tan trong chất béo quan trọng đối với sức khỏe miễn dịch.

Nó còn có 2,5 gam chất xơ ổn định đường huyết và có lợi cho tiêu hóa trong một khẩu phần mướp đắng. Nhìn chung, mướp đắng là một loại thực phẩm giàu chất xơ, ít calo với hàm lượng chất chống oxy hóa vitamin A và C cao, mướp đắng có thể là một thực phẩm bổ sung tuyệt vời cho những ai muốn tăng lượng chất xơ tổng thể để có lợi cho sức khỏe đường ruột.

Mướp đắng có giúp kiểm soát lượng đường trong máu không?

Tất cả các loại trái cây và rau quả giàu chất xơ, ít đường có thể giúp giữ lượng đường trong máu ổn định, vì chúng cung cấp các chất dinh dưỡng có giá trị cũng như chất xơ làm chậm quá trình hấp thụ glucose vào máu của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Mướp đắng có thể đặc biệt tốt trong việc giữ lượng đường trong máu ổn định. Chất dinh dưỡng quan trọng trong mướp đắng có thể có lợi cho việc quản lý lượng đường trong máu là một chất hóa học gọi là polypeptide-P hoạt động giống như insulin.

Mướp đắng có chứa các đặc tính giống như insulin giúp tế bào sử dụng glucose và vận chuyển nó đi khắp cơ thể, đồng thời giúp thúc đẩy quá trình tiết insulin. Một số nghiên cứu nhỏ chỉ ra rằng nó có thể có lợi trong việc giảm mức đường huyết tổng thể và xét nghiệm máu để đo lượng đường trung bình máu A1C ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Ảnh minh họa: Internet

Làm thế nào để bắt đầu sử dụng mướp đắng

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn chưa bao giờ nấu mướp đắng và đang muốn thử nó, bạn có thể bắt đầu với món mướp đắng xào. Mướp đắng cũng được sử dụng như một nguyên liệu nấu canh, vì vậy trong những tháng lạnh hơn, bạn có thể thử món Canh đuôi bò và mướp đắng với các hương vị đắng, ngọt và mặn.

Mặc dù cần nhiều nghiên cứu hơn để xác định xem và tại sao mướp đắng dường như giúp kiểm soát lượng đường trong máu nhưng các nghiên cứu đã được thực hiện đầy hứa hẹn. Lần tới khi bạn nhìn thấy mướp đắng ở chợ hoặc cửa hàng tạp hóa, hãy mua một ít và nấu ăn nhé.

Theo Eating well