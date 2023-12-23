Loại củ 'ngoài vàng trong đen' giúp chống lão hóa, ngừa ung thư: Chợ Việt bán đầy với giá cực mềm

Dinh dưỡng 23/12/2023 09:03

Loại củ này được đánh giá chứa hàm lượng chất curcumin cao - bí quyết ngăn ngừa ung thư, giúp sống lâu sống khỏe.

Chống viêm tự nhiên

Nghệ đen (curcuma caesia theo tên khoa học), là siêu anh hùng mới trong thế giới sức khỏe và thể lực. Trọng tâm của nghệ đen là chất curcumin, một hợp chất mạnh có đặc tính chống viêm ấn tượng. Nghệ đen không chỉ là một loại gia vị làm tăng thêm hương vị cho món ăn mà còn là một dược phẩm tiềm năng để giảm đau, giảm viêm và thậm chí chống lại vi khuẩn gây khó chịu trên da.

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Nghệ đen còn có một vũ khí bí mật để chống lại sự lão hóa và khởi động quá trình trao đổi chất của cơ thể. Các nghiên cứu được thực hiện về chủ đề này, có thể được tìm thấy trong Thư viện Y khoa Quốc gia Ấn Độ, cho thấy rằng nghệ đen có thể kích hoạt các protein liên quan đến quá trình lão hóa lành mạnh, gợi ý về vai trò tiềm năng nghệ đen trong việc thúc đẩy tuổi thọ và sức khỏe trao đổi chất.

Loại củ 'ngoài vàng trong đen' giúp chống lão hóa, ngừa ung thư: Chợ Việt bán đầy với giá cực mềm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chống ung thư

Cuộc chiến chống lại bệnh ung thư là một trong những cuộc chiến quan trọng nhất trong nghiên cứu sức khỏe. Một nghiên cứu chỉ ra rằng chất curcumin trong nghệ, bao gồm cả nghệ vàng, nghệ đen, có thể mang lại lợi ích sức khỏe đáng kể trong cuộc chiến chống lại tế bào ung thư. 

Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy kết quả đầy hứa hẹn, cho thấy tiềm năng của chất curcumin trong việc chống lại các bệnh ung thư khác nhau như ung thư phổi, vú, tuyến tiền liệt và ruột kết. 

Trong khi các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy nhiều hứa hẹn thì phần lớn bằng chứng lại đến từ nghiên cứu trên động vật hoặc tế bào. Các nghiên cứu trên con người vẫn đang trong quá trình triển khai.

Loại củ 'ngoài vàng trong đen' giúp chống lão hóa, ngừa ung thư: Chợ Việt bán đầy với giá cực mềm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các bổ sung nghệ đen vào chế độ ăn uống hàng ngày

Nghệ đen có thể được thêm vào đồ uống của bạn, chế biến món ăn mặn hoặc tạo ra một loại thuốc bổ tăng cường sức khỏe bằng cách trộn với giấm táo và mật ong. Ngoài ra, nghệ đen có thể được làm thành bột nhão để làm dịu vết thương, kích ứng da và vết côn trùng cắn.

Lưu ý 

Mặc dù những lợi ích tiềm năng của nghệ đen rất thú vị nhưng điều cần thiết là phải cẩn thận khi sử dụng. Trước khi thực hiện những thay đổi đáng kể về chế độ ăn uống hoặc giới thiệu các chất bổ sung mới, đặc biệt nếu bạn có tình trạng sức khỏe hiện tại hoặc đang dùng thuốc, hãy tham khảo ý kiến ​​​​của chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Liều cao chất curcumin có trong nghệ đen có thể tương tác với một số loại thuốc, vì vậy cần hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng.

Loại củ 'ngoài vàng trong đen' giúp chống lão hóa, ngừa ung thư: Chợ Việt bán đầy với giá cực mềm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng phụ 

Mặc dù nghệ đen an toàn với số lượng dùng vừa đủ trong nấu ăn, nhưng dùng quá nhiều có thể gây ra các tác dụng phụ như khó chịu ở dạ dày, buồn nôn, chóng mặt và tiêu chảy. Đối với những người có tình trạng sức khỏe cụ thể như các vấn đề về túi mật, rối loạn chảy máu, tình trạng nhạy cảm với hormone, vô sinh và bệnh gan, điều quan trọng là phải cẩn thận. Nếu bạn rơi vào những trường hợp này, bạn nên sử dụng nghệ đen một cách thận trọng và tìm kiếm hướng dẫn từ bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe.

Từ khóa:   củ nghệ đen chống lão hóa ngừa ung thư

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