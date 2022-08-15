Lẩu cháo lòng ngày mưa cho bữa cơm gia đình thêm trọn vị, ấm áp

- Lòng non, lòng già, tim, gan, cuống họng, dạ dày, trễ, 1 ít mỡ lá để băm vào dồi.

- Các loại rau như húng chó (lủi), tía tô, rau răm, hành lá, chanh, ớt.

Cách làm :

- Lòng non, dạ dày, cuống họng, tim, gan rửa sạch rồi bóp muối với giấm ấm, sau đó bắc bếp, cho ít gừng, vài củ hành tím luộc cho thơm.

- Lòng non, dạ dày luộc xong nhớ vớt ra ngâm nước lạnh cho trắng và giòn.

Cách làm dồi:

- Lòng già bóp muối với giấm cho sạch.

- Hành lá, mỡ lá, rau răm băm nhỏ, nhuyễn (phần này băm càng nhuyễn thì dồi càng ngon)

- Sau đó đổ tiết vào cùng 1 ít bột ngọt (mì chính) rồi trộn đều ( vì tiết mua về người ta hãm mặn rồi nên không thêm gì nữa)

- Lấy 1 chai nhựa nhỏ tùy loại ( chai lavie) cắt đôi. Lồng vào đầu lòng dồi và dồi nhân vào là được.

- Cứ dồi 1 đoạn tầm 15-20cm lại lấy dây lạt buộc lại nhé.

- Dồi tiết thì pha loãng tiết với 1 ít nước rồi mới đổ vào lòng.

- Bắc bếp cho nước để lòng vào luộcđể ý tầm, nhớ nước hơi sủi tăm tăm là phải lấy xiên chọc mấy lỗ nhỏ để dồi không bị vỡ.

- Dồi chín vớt ra ngâm nước lạnh.

Phần Cháo:

- Dùng gạo tẻ, cho nước lòng và gạo vào nồi cơm điện bật chế độ nấu cháo, thêm ít tiết, nêm nếm cáo theo khẩu vị gia đình.

Chúc các bạn thực hiện thành công và ăn ngon miệng nhé!

* Nguồn: Facebook Hoan Nguyen