Lẩu cháo lòng ngày mưa cho bữa cơm gia đình thêm trọn vị, ấm áp

Dinh dưỡng 15/08/2022 17:03

Nhiều lúc thèm lòng, dồi nhưng lại ngại vấn đề vệ sinh thực phẩm. Chắc ăn nhất là chị em cứ mua về tự làm, vừa ngon miệng lại vừa đảm bảo vệ sinh. Công thức lẩu cháo lòng dưới đây rất dễ thực hiện, chị em nên thử ngay.

Nguyên liệu :

- Lòng non, lòng già, tim, gan, cuống họng, dạ dày, trễ, 1 ít mỡ lá để băm vào dồi.

- Tiết

- Các loại rau như húng chó (lủi), tía tô, rau răm, hành lá, chanh, ớt.

 

Cách làm :

- Lòng non, dạ dày, cuống họng, tim, gan rửa sạch rồi bóp muối với giấm ấm, sau đó bắc bếp, cho ít gừng, vài củ hành tím luộc cho thơm.

- Lòng non, dạ dày luộc xong nhớ vớt ra ngâm nước lạnh cho trắng và giòn.

 

Lẩu cháo lòng ngày mưa cho bữa cơm gia đình thêm trọn vị, ấm áp - Ảnh 1

Cách làm dồi: 

- Lòng già bóp muối với giấm cho sạch.

- Hành lá, mỡ lá, rau răm băm nhỏ, nhuyễn (phần này băm càng nhuyễn thì dồi càng ngon)

- Sau đó đổ tiết vào cùng 1 ít bột ngọt (mì chính) rồi trộn đều ( vì tiết mua về người ta hãm mặn rồi nên không thêm gì nữa)

- Lấy 1 chai nhựa nhỏ tùy loại ( chai lavie) cắt đôi. Lồng vào đầu lòng dồi và dồi nhân vào là được. 

- Cứ dồi 1 đoạn tầm 15-20cm lại lấy dây lạt buộc lại nhé.

- Dồi tiết thì pha loãng tiết với 1 ít nước rồi mới đổ vào lòng.

- Bắc bếp cho nước để lòng vào luộcđể ý tầm, nhớ nước hơi sủi tăm tăm là phải lấy xiên chọc mấy lỗ nhỏ để dồi không bị vỡ.

- Dồi chín vớt ra ngâm nước lạnh.

 

Lẩu cháo lòng ngày mưa cho bữa cơm gia đình thêm trọn vị, ấm áp - Ảnh 2

Lẩu cháo lòng ngày mưa cho bữa cơm gia đình thêm trọn vị, ấm áp - Ảnh 3

 

Phần Cháo:

- Dùng gạo tẻ, cho nước lòng và gạo vào nồi cơm điện bật chế độ nấu cháo, thêm ít tiết, nêm nếm cáo theo khẩu vị gia đình. 

 

Lẩu cháo lòng ngày mưa cho bữa cơm gia đình thêm trọn vị, ấm áp - Ảnh 4

Lẩu cháo lòng ngày mưa cho bữa cơm gia đình thêm trọn vị, ấm áp - Ảnh 5

 Chúc các bạn thực hiện thành công và ăn ngon miệng nhé!

* Nguồn: Facebook Hoan Nguyen 

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