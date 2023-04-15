Làm thế nào tránh xa chiếc điện thoại khi mới ngủ dậy để khởi động ngày mới hoàn hảo?

Dinh dưỡng 15/04/2023 12:52

Khi mới ngủ dây, nhiều người hiện đại ngày nay thường có xu hướng lấy điện thoại đầu tiên nhưng điều này đã vô tình khiến bạn rơi vào thế bị điện thoại kiểm soát cả ngày. Tuy nhiên nhờ một số mẹo sau sẽ khiến bạn từ bỏ thói quen này.

Làm thế nào tránh xa chiếc điện thoại khi mới ngủ dậy để khởi động ngày mới hoàn hảo

Với tay lấy điện thoại ngay khi thức dậy là một thói quen quá phổ biến và đây là một thói quen mà rất nhiều người muốn loại bỏ.

Nhà trị liệu Annisa Pirasteh, chủ sở hữu của Trung tâm Trị liệu & Sức khỏe Act2Change ở Atlanta, nói với HuffPost rằng bằng cách tương tác với các thiết bị của mình vào buổi sáng, chúng ta “có nguy cơ tiếp xúc với thông tin tiêu cực hoặc căng thẳng” có thể dẫn đến lo lắng và kích thích quá mức.

Cô nói: “Điều này đã cướp đi cơ hội của chúng tôi để bắt đầu buổi sáng với chính mình, tránh xa sự ồn ào của thế giới. Tất cả chúng ta đều xứng đáng có thời gian vào đầu ngày để nghe những suy nghĩ của chính mình và cảm nhận cảm xúc của chính mình.”

Khi bạn bắt đầu ngày mới trên điện thoại của mình, “Bạn bị cuốn vào chương trình làm việc của người khác, xem các yêu cầu, tin tức và mạng xã hội của người khác, điều này có thể khiến bạn phản ứng hơn là sáng tạo,” Lee Chambers , nhà tâm lý học và chuyên gia về sức khỏe người Anh cho biết .

Sử dụng đồng hồ báo thức vật lý

Làm thế nào tránh xa chiếc điện thoại khi mới ngủ dậy để khởi động ngày mới hoàn hảo? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sẽ dễ dàng hơn để tránh bị cuốn vào vòng xoáy của điện thoại khi bạn không chạm vào nó vào buổi sáng.

Nếu chưa có đồng hồ báo thức, bạn có thể mua một chiếc đơn giản, rẻ tiền hoặc cân nhắc đầu tư vào đồng hồ báo thức mặt trời mọc sử dụng ánh sáng để đánh thức bạn dần dần.

Để điện thoại của bạn ở phòng khác vào ban đêm

Làm thế nào tránh xa chiếc điện thoại khi mới ngủ dậy để khởi động ngày mới hoàn hảo? - Ảnh 2
Ảnh: Getty

Điều này cũng sẽ làm giảm khả năng bạn đưa tay lấy nó vào buổi sáng.

Huấn luyện viên điều hành Naz Beheshti, người sáng lập Prananaz Corporate Wellness Solutions , nói với HuffPost: “Một lựa chọn hữu ích khác là tắt nguồn điện thoại của bạn và để nó ở một phòng khác để khuất tầm nhìn và hy vọng nó sẽ khiến bạn không còn bận tâm”.

Ngoài ra, đặt điện thoại của bạn ở một nơi khác vào ban đêm sẽ giúp bạn ít có khả năng lướt web trước khi đi ngủ, điều này sẽ cải thiện giấc ngủ của bạn, Chambers nói.

Chọn một hoạt động buổi sáng khiến bạn vui vẻ

Làm thế nào tránh xa chiếc điện thoại khi mới ngủ dậy để khởi động ngày mới hoàn hảo? - Ảnh 3
Ảnh: Getty

Pirasteh gợi ý rằng hãy tạo cho mình một điều gì đó thú vị để mong đợi ngay khi thức dậy để bạn ít có khả năng quay sang điện thoại để phân tâm hơn. Điều đó có thể có nghĩa là pha cho mình một tách trà nhẹ nhàng, viết nhật ký hoặc mở một cuốn sách hay.

Ngoài ra, bạn có thể tập những bài giãn cơ hoặc thiền định nhanh chóng. Về cơ bản, bạn đang thay thế thói quen không tốt bằng một thói quen lành mạnh hơn.

Beheshti có cách tiếp cận tương tự với khách hàng của mình. Đầu tiên, cô ấy hỏi họ liệu họ muốn kiểm soát ngày của mình hay bị kiểm soát bởi các thiết bị điện tử của họ? Sau đó, cô ấy nhắc họ nghĩ ra một điều ý nghĩa mà họ có thể làm để bắt đầu ngày mới khiến họ cảm thấy vui vẻ.

“Ví dụ, tôi sử dụng phương pháp RPM. Tôi thức dậy, đi tiểu, thiền trước khi làm bất cứ điều gì khác. Lý tưởng nhất là thiền định được được kết hợp với một số động tác nếu có thời gian”, Beheshti, tác giả của cuốn “Tạm dừng. Thở. Chọn.: Trở thành Giám đốc điều hành Hạnh phúc của bạn, cho biết.

Việc đưa ra thông tin cụ thể là rất quan trọng, cô nói. Xác định nơi và khi nào bạn sẽ làm nó và bạn sẽ làm nó trong bao lâu.

“Khi đã xây dựng được thói quen đó, nếu muốn, bạn có thể thêm một hành động ý nghĩa khác khiến bạn cảm thấy vui vẻ,” cô nói.

Thay đổi màn hình khóa và màn hình chính của điện thoại

Làm thế nào tránh xa chiếc điện thoại khi mới ngủ dậy để khởi động ngày mới hoàn hảo? - Ảnh 4
Ảnh: Getty

Chiến lược gia về năng suất Mike Vardy, người sáng lập Productivityist cho biết để không sử dụng điện thoại sau khi ngủ dậy có một cách là chọn hình ảnh khóa màn hình hoặc hình nền mà “khuyến khích sự chống lại”.

“Đây có thể là một câu trích dẫn truyền cảm hứng hoặc thậm chí là một câu hỏi liệu đã qua một thời gian nhất định trong ngày hay chưa, chỉ ra khi nào bạn được phép sử dụng điện thoại”, anh nói.

Một cách khác là sắp xếp lại các ứng dụng trên màn hình chính của bạn để những ứng dụng có xu hướng thu hút bạn hoặc khiến bạn căng thẳng sẽ không hiển thị ngay lập tức, Pirasteh khuyến nghị.

Thiết lập các giới hạn ứng dụng cho đầu giờ sáng

Làm thế nào tránh xa chiếc điện thoại khi mới ngủ dậy để khởi động ngày mới hoàn hảo? - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể sử dụng cài đặt tích hợp trên điện thoại của mình để giới hạn quyền truy cập vào một số ứng dụng vào những thời điểm được chỉ định mỗi ngày.

Vardy, người dẫn chương trình podcast, “A Productive Conversation ” cho biết: “Bằng cách giới hạn quyền truy cập vào một số ứng dụng nhất định, chẳng hạn như mạng xã hội hoặc email, bạn tạo ra một rào cản ngăn cản việc sử dụng điện thoại”

Ông nói thêm: “Mặc dù cách tiếp cận này có vẻ quyết liệt, nhưng nó có thể là một cách hiệu quả để phá vỡ thói quen với lấy điện thoại ngay khi thức dậy và chuyển hướng sự chú ý của bạn sang các hoạt động buổi sáng có ý nghĩa hơn.

Và lưu ý cuối cùng: Hãy kiên nhẫn với bản thân khi bạn thực hiện những thay đổi này đối với thói quen của mình.

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