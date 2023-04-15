Chuyên gia mách bạn 8 bí quyết có một ngày làm việc hiệu quả

Làm việc hiệu quả là điều mà chúng ta luôn mong muốn vì nó giúp chúng ta hoàn thành công việc đúng thời hạn và giảm thiểu căng thẳng, Vì thế, đừng mắc phải những sai lầm này trừ khi bạn muốn làm đầy danh sách những việc cần làm của mình.

Một số gợi ý bao gồm bắt đầu ngày mới bằng yoga hoặc đi bộ, thực hiện quy trình chăm sóc da buổi sáng, pha cà phê tại nhà, nấu bữa sáng thịnh soạn hoặc dọn dẹp nhà cửa trước khi bắt đầu ngày mới.

Một hành vi mà bạn có lẽ không muốn làm? “Bắt đầu làm việc ngay lập tức. Tôi không khuyến khích điều đó”, Deb Lee , một huấn luyện viên năng suất kỹ thuật số có trụ sở tại Washington cho biết.

Không làm việc dựa trên một danh sách công việc dài

Jessica Massey, người sáng lập Hustle Sanely, cho biết cô sẽ không bao giờ bắt đầu ngày mới với một danh sách việc cần làm dài mà không được ưu tiên.

“Có người buổi sáng thích lập danh sách công việc của mình, Điều này có thể làm bạn bắt đầu ngày mới bằng áp lực và dẫn tới không tốt cho năng suất”, cô nói.



Ảnh minh họa: Internet

Để giữ cho mình không có một danh sách dài việc cần làm, Massey cho biết cô sử dụng những phút cuối cùng trong ngày làm việc của mình để lên kế hoạch cho ngày làm việc tiếp theo.

“Nhiệm vụ cuối cùng của tôi trong mỗi ngày làm việc là dành năm phút để lập kế hoạch cho ngày tiếp theo”, cô chia sẻ

Không nhìn vào điện thoại sau khi thức dậy

Lucinda Nixon , một người sáng tạo năng suất ở Florida, cho biết: “Tôi khuyên bạn không nên kiểm tra điện thoại hoặc email ngay sau khi thức dậy”

Cô ấy nói thêm rằng những gì chúng ta làm vào đầu ngày sẽ tạo ra âm thanh cho phần còn lại của ngày. Vì vậy, thức dậy và lướt mạng xã hội hoặc ngay lập tức xem email công việc trước khi ăn sáng sẽ không giúp bạn chuẩn bị tốt cho cả ngày.

Thay vì báo thức bằng điện thoại bạn nên sử dụng đồng hồ báo thức vật lý để thoát khỏi cám dỗ.

Không tranh luận trước khi làm việc

Một cách để tiêu hao năng lượng của bạn trước khi ngày làm việc của bạn bắt đầu đó là tham gia vào một cuộc tranh luận ngay khi thức dậy.

Theo Amy Tokos , chủ tịch Hiệp hội Chuyên gia Năng suất và Tổ chức Quốc gia, cho biết cô thường tránh những cuộc tranh luận vào buổi sáng vì chúng có thể làm giảm năng suất.

Cô nói: “Cuộc trò chuyện vào sáng có thể định hình tâm trạng của cả ngày của bạn. Và nếu cảm thấy không tốt, bạn sẽ có thể cảm thấy không tốt (và mất tập trung) trong suốt ngày làm việc của mình”.



Thay vì sử dụng điện thoại để báo thức bạn nên dùng đồng hồ báo thức vật lý để thức dậy. Ảnh: Getty

Không có một ngày làm việc nếu không có kế hoạch cụ thể,

Nixon nói: “Một điều cũng đã giúp tôi sẵn sàng cho một ngày làm việc hiệu quả hơn và có chủ ý hơn với thời gian của mình là dành nhiều khoảng thời gian cho các nhiệm vụ cụ thể.

Cụ thể, Nixon cho biết cô ấy tạo ra các khoảng thời gian dành cho việc trả lời email hoặc trả lời tin nhắn. Bằng cách này, cô có thể phân bổ thời gian cho những công việc cần thiết đó mà không mất tập trung vào các công việc khác trong ngày.

Tránh xa những yếu tố gây phân tâm

Lee nói: “Điều tôi thực sự phải làm là quan tâm đến những phiền nhiễu bên ngoài. Tôi không thể làm việc hoặc bắt đầu làm việc nếu có thể nhìn thấy những thứ làm tôi mất tập trung”.

Đối với Lee, những thứ khiến cô mất tập trung bao gồm bát đĩa bẩn trong bồn rửa và điện thoại di động của cô. “Điện thoại của tôi phải lộn ngược; chế độ không làm phiền phải được bật,” Lee giải thích.

Lee cho biết điều quan trọng là phải tìm ra những thứ khiến bạn mất tập trung và xử lý chúng trước khi ngày làm việc của bạn bắt đầu.

Không bỏ qua sức khỏe tinh thần

Massey nói: “Tôi sẽ không bao giờ bỏ qua 20 phút thực hành vệ sinh sức khỏe tâm thần vào buổi sáng.

Cô nói rằng mình rất tin tưởng vào quan điểm “suy nghĩ của chúng ta tạo ra lời nói của chúng ta, lời nói của chúng ta định hướng hành động của chúng ta và hành động của chúng ta ảnh hưởng đến cách chúng ta trải nghiệm cuộc sống của mình.”

Điều quan trọng là tạo thói quen cho bản thân vào buổi sáng, để bạn không bắt tay ngay vào công việc sau khi ra khỏi giường. Ảnh: Getty

Massey cho biết thêm, dành thời gian thực hiện nghi thức chăm sóc sức khỏe tinh thần vào buổi sáng có thể giúp bạn thể hiện là phiên bản khỏe mạnh nhất của chính mình không chỉ cho bản thân mà còn cho cả gia đình và đồng nghiệp của bạn.

Một số ví dụ về thực hành vệ sinh sức khỏe tâm thần bao gồm viết nhật ký, cầu nguyện và thiền định, Massey nói.

Sẽ không áp dụng một công thức phù hợp với tất cả mọi người mà sẽ tìm ra các giải pháp phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

Tokos nói: “không có một cách nào đột phá hoặc quyết định nào đơn giản để làm việc hiệu quả hơn. Tất cả chỉ là tạo ra những thói quen hỗ trợ cho ngày của bạn... và biết rằng mọi người đều khác nhau”

Điều hữu ích cho năng suất của một người có thể hoàn toàn khác đối với đồng nghiệp của họ.

Vì vậy, nếu một trong những mẹo trên không phù hợp, điều đó không có nghĩa là bạn là người làm việc không hiệu quả, Tokos nói thêm. Thay vào đó, bạn cần có thời gian để tìm ra loại công cụ và thói quen nào giúp ích cho cá nhân mình.