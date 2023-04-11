Đầu bếp nổi tiếng chia sẻ bí quyết ăn dâu tây 'ngon bất bại' nhờ nguyên liệu bí mật này

Mới đây, Elizabeth Karmel, một đầu bếp nổi tiếng của Mỹ đã chia sẻ cách ăn dâu tây ngon hơn trên tạp chí Forbes nhờ một loại gia vị mà người ta hay gọi là “gia vị trắng”.

Mỗi lần tôi ăn một quả dâu tây trồng tại nông trại, tôi lại nghĩ: “Ồ, vị của một quả dâu tây là như vậy đó.”

Những quả dâu tây địa phương đầu tiên mà tôi ăn thử trong năm nay đã xuất hiện ở một khu chợ nhỏ bên bờ biển vào giữa tháng 3 và tuần này là mùa dâu tây chính trong khu phố của tôi.

Quả dâu tây ngon, ngọt và chảy nước màu đỏ tươi khi bạn cắt chúng.

Chúng gần như không giống những quả dâu tôi mua ở siêu thị. Chúng mềm hơn và vì được hái khi chín mà không có bất kỳ màu xanh nào, nên chúng cần được rửa và cắt ngay lập tức.

Chúng không thể được bảo quản trong tủ lạnh trong một tuần như những người anh em chưa chín của chúng.

Có rất nhiều cách để thưởng thức dâu tây chín mọng, nhưng khi tự mình thưởng thức món ngon này thì càng đơn giản càng tốt.

Dâu tây ở Mỹ đang đến mùa thu hoạch. Ảnh: Stocksy United

Bên cạnh việc ăn nguyên quả hay ăn cùng với món granola của mình vào buổi sáng, tôi còn cho dâu tây vào ngâm cùng với một chút rượu Bourbon hoặc Grand Marnier và một chút đường. Nhưng năm nay, tôi đã thay đổi cách xử lý chúng một chút.

Gần đây tôi đã được giới thiệu về một loại gia vị tên Gran Deposito Aceto Balsamico Giuseppe Giusti và thường người ta hay gọi chúng là “gia vị trắng”.

Mặc dù cái tên nghe có vẻ hơi chung chung, nhưng đó là tên của nó khi bạn dịch nó từ tiếng Ý sang tiếng Anh.

Nó được gọi là “Agrodolce Bianco” ở Italy, nơi nó được sản xuất và có nghĩa là một loại gia vị trắng ngọt đắng. Tôi gọi nó là thành phần bí mật của tôi!

Nó hay bị gọi nhầm là “giấm trắng” và một số trang web bán nó dưới dạng balsamic trắng, nhưng nó không phải là giấm.

Gia vị White Giusti là một loại nước ép ngọt (phải cô đặc) từ quá trình ép tinh tế của nho Trebbiano trộn với giấm rượu vang trắng chất lượng cao được ủ trong thùng gỗ sồi và tro gỗ của Pháp.

“Quá trình này giữ lại tất cả hương trái cây đặc biệt là hương nho. Từ đó tạo ra một loại gia vị có độ chua thấp tương phản và hương vị ngọt của các loại trái cây, vỏ cam khô. Tươi mới và cân bằng, nó rất linh hoạt và dễ sử dụng”, theo Guisti.

Đầu bếp người Ý Michele Casadei Massari của nhà hàng Lucciola ở NYC gọi nó là “buonina”, trong tiếng Anh có nghĩa là "thứ gì đó khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp".

Khi tôi mở chai, tôi ngửi kỹ và nếm một chút chất lỏng trên thìa. Ngay lập tức tôi nghĩ đến những quả dâu tây chín mọng. Hương hoa nhẹ của “gia vị trắng” khiến tôi liên tưởng đến quả mọng chín và hoa cơm cháy.

Tôi quyết định xem liệu nó có thể được thay thế cho loại rượu mà tôi thường dùng để ngâm quả mọng hay không.

Dâu tây là một loại quả mọng nước và thơm ngon. Ảnh minh họa: Internet

Nó không chỉ có vẻ ngoài đẹp mắt mà còn có sự đặc trưng đến mức bạn chỉ cần một thìa cà phê là thể tạo ra hương vị tương đương với một thìa rượu ngâm tương tự.

Bây giờ tôi đã biết nó hoạt động, đã đến lúc chế biến món tráng miệng 'Dâu và Kem' cổ điển của mình.

Tôi rắc những quả dâu tây đã phủ “gia vị trắng” với đường nâu nhạt và để yên trong vài phút.

Khi ướp, tôi đã thêm nửa thìa cà phê "Gia vị trắng" vào một ít kem chua để làm loãng, sau đó trộn chúng với nhau cho đến khi mềm và có thể dùng thìa ăn được.

Nó rất dễ làm nhưng có hương vị đậm đà và cực kỳ ngon. Tôi sẽ làm nhiều lần nhất có thể trong mùa dâu tây ngắn ngủi này."

Theo Forbes