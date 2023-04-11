Tẩy tế bào chết, cải thiện làn da ngày hè với 4 công thức mặt nạ dâu tây đơn giản

Làm đẹp 11/04/2023 07:11

Dâu tây và loại trái cây phổ biến và quen thuộc với nhiều chị em, ngoài cách ăn trực tiếp thì chị em có thể sử dụng dâu tây để tạo ra các công thức mặt nạ cực tốt cho da, nhất là trong ngày hè nóng bức như hiện tại.

Mặt nạ dâu tây với sữa chua

Axit lactic có trong sữa chua được chứng minh có tác dụng giúp da trở nên đều màu và tẩy tế bào chế trên da một cách nhẹ nhàng. Bên cạnh đó, sữa chua có độ pH đem lại tác dụng hạn chế sự phát triển của vi khuẩn trên da mặt. Từ đó, công thức mặt nạ kết hợp dâu tây với sữa chua có thể giúp làm sạch da hiệu quả, tẩy tế bào chết nhẹ nhàng, dưỡng trắng da và dưỡng ẩm da rất tốt. 

Tẩy tế bào chết, cải thiện làn da ngày hè với 4 công thức mặt nạ dâu tây đơn giản - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet
Tẩy tế bào chết, cải thiện làn da ngày hè với 4 công thức mặt nạ dâu tây đơn giản - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần có:

- Dâu tây: 3-4 quả

- Sữa chua không đường: 1/2 hộp 

Cách thực hiện: 

- Dây tây rửa sạch và cắt bỏ phần cuống lá. Bạn sử dụng giấy thấm hoặc khăn sạch thấm khô dâu tây rồi đem nghiền hoặc cho vào máy xay xay nhuyễn.

- Sau đó, bạn đổ dâu ra bát, cho vào đó thêm sữa chua và trộn đều để làm thành một hỗn hợp sệt mịn. 

- Sau khi đã rửa mặt sạch với nước ấm, lau khô, bạn hãy thoa hỗn hợp dâu tây sữa chua lên mặt đồng thời massage nhẹ nhàng trong khoảng thời gian từ 1-2 phút rồi để nguyên như vậy trong 10 phút. Cuối cùng, bạn hãy rửa sạch lại mặt bằng nước ấm.

Bạn có thể áp dụng công thức mặt nạ dâu tây này mỗi tuần từ 1-2 lần. Trong trường hợp da bị mụn, dầu, bạn cũng có thể sử dụng công thức mặt nạ này. Tuy nhiên, việc massage hỗn hợp trên da phải thật nhẹ nhành để tránh làm tổn thương thêm các vết mụn, sưng trên da. 

Mặt nạ dâu tây, mật ong, dầu dừa

Cũng như dâu tây, dầu dừa mang lại rất nhiều hiệu quả trong việc chăm sóc sắc đẹp, đặc biệt là chăm sóc da. Khi kết hợp giữa dâu tây, mật ông và dầu dừa bạn sẽ tạo ra một hỗn hợp mặt nạ không chỉ có tác dụng làm trắng da mà còn cấp ẩm cực sâu cho da chẳng sợ mùa hanh khô khiến da nứt nẻ nữa.

Tẩy tế bào chết, cải thiện làn da ngày hè với 4 công thức mặt nạ dâu tây đơn giản - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần có:

- 1/2 cup dâu tây

- 1 thìa dầu dừa

- 3 thìa mật ong

Cách thực hiện:

Trộn lại thành hỗn hợp rồi đắp lên mặt, sau khoảng 15-20 thì rửa mặt lại với nước ấm. Loại mặt nạ này có thể sử dụng thường xuyên. Lưu ý với các bạn da dầu thì chỉ nên sử dụng ½ thìa dầu dừa.

Tẩy tế bào chết, cải thiện làn da ngày hè với 4 công thức mặt nạ dâu tây đơn giản - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Đắp mặt nạ dâu tây và cam

Đắp mặt nạ dâu tây và cam là một trong những cách có thể giúp bạn xử lý hiệu quả các vấn đề liên quan đến mụn và da không đều màu.

Ngoài các dưỡng chất tốt cho da, cả hai loại quả này còn có nồng độ acid tự nhiên và vitamin C cao do đó nó có thể làm sạch lỗ chân lông, kiểm soát bã nhờn, duy trì độ ph đồng thời giúp da trắng sáng.

Tẩy tế bào chết, cải thiện làn da ngày hè với 4 công thức mặt nạ dâu tây đơn giản - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần có:

- 1/2 quả cam vắt lấy nước

- 1/2 cup dâu tây

Cách thực hiện: 

- Vắt lấy nước 1/2 quả cam rồi trộn đều chúng với dâu tây đã được nghiền/ xay nhỏ. Nếu có máy xay bạn cũng có thể cắt nhỏ dâu tây và tách lấy cả múi cam (bỏ phần xơ trắng) rồi xay đều chúng với nhau.

- Thoa đều mặt nạ dâu tây và cam lên da sau khi đã rửa mặt sạch. Chờ khoảng 15 – 20 phút cho dưỡng chất thẩm thấu.   

- Rửa sạch lại mặt bằng nước mát và dưỡng ẩm.   

Mặt nạ dâu tây mật ong

Cả dâu tây và mật ong đều có đặc tính giữ và khóa ẩm cho da. Đây là công thức mặt nạ đặc biệt thích hợp với các bạn có làn da khô.

Ngoài ra, chúng cũng có khả năng loại bỏ các tạp chất sâu trong lỗ chân lông. Từ đó hỗ trợ cho quá trình điều trị mụn và giúp cải thiện tông màu da. Không những thế các nhược điểm như đốm đen, sẹo mụn…cũng có thể được cải thiện một cách đáng kể.

Tẩy tế bào chết, cải thiện làn da ngày hè với 4 công thức mặt nạ dâu tây đơn giản - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần có:

Dâu tây tươi: khoảng 3 quả vừa

Bột nghệ: 1 thìa cà phê

Mật ong nguyên chất: 1 thìa cà phê

Cách thực hiện:

- Dâu tây rửa sạch, để ráo, sau đó cho vào một cái bát sạch rồi nghiền nát.

- Cho bột nghệ vào bát dâu tây, dùng thìa trộn đều.

- Tiếp tục cho mật ong nguyên chất vào và trộn đều để các loại nguyên liệu hòa đều với nhau.

- Rửa mặt thật sạch bằng nước ấm rồi thấm khô qua.

- Đắp hỗn hợp đã chuẩn bị thật đều lên toàn bộ khuôn mặt, thư giãn trong khoảng từ 15-20 phút.

- Sau đó, rửa lại bằng nước sạch và lau khô.

- Thực hiện đều đặn khoảng 2-3 lần mỗi tuần để đánh bay các nốt mụn trên da, trả lại làn da trở nên mịn màng hơn

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