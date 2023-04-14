7 "trend" làm móng mới nhất 2023

Dưới đây là một xu hướng làm nail trong năm 2023

Làm nail (móng) là một trong những nhu cầu làm đẹp quan trọng của phụ nữ. Với sự phát triển của ngành công nghiệp làm đẹp, thị trường sơn móng tay ngày càng đa dạng và đầy sáng tạo, với rất nhiều lựa chọn màu sắc và kiểu dáng khác nhau.

Theo Tan Tran, chủ sở hữu của VIP Nails & Spa ở Anchorage, Alaska, các gam màu nhạt, màu pastel là cách tuyệt vời để thêm màu sắc cho móng tay của bạn mà không quá táo bạo.

“Đây là một phong cách rất hot trong vài tuần qua khi cộng đồng của chúng tôi ăn mừng những ngày đầu xuân”, anh nói với Insider.

Móng tay hoa khô là một xu hướng mới nổi bật

Phong cách làm móng này liên quan đến việc thêm những bông hoa khô thật lên móng tay của bạn để tạo ra một vẻ ngoài độc đáo và tự nhiên.

Móng tay hiệu ứng ánh ngọc trai thêm vẻ lãng mạn

Theo Braelinn Frank, thợ làm móng và người sáng lập Rave Nailz, hiệu ứng ánh ngọc trai là một kiểu làm móng phổ biến khác .

Cô nói với Insider: “Xu hướng này tạo thêm ánh sáng lung linh mềm mại cho móng tay của bạn, có thể thay đổi màu sắc tùy thuộc vào cách ánh sáng chiếu vào..

Ombré hồng đậm và hồng nhạt

Ombré kiểu Pháp là một bước ngoặt mới trong cách làm móng kiểu Pháp cổ điển, và nó đang trở nên thịnh hành trong mùa này.

Sơn móng tay kiểu Pháp đã trở thành một cơn sốt liên tục trong nhiều thập kỷ, nhưng Frank nói với Insider rằng những móng tay màu trắng truyền thống đang dần được thay thế bằng những màu sắc đậm và tươi sáng.

Móng tay cầu vồng vui nhộn

Móng tay cầu vồng là sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn thể hiện một khía cạnh sặc sỡ hơn trong mùa này.

Tương tự như móng tay màu nhạt, chúng tôi cũng thấy khách hàng làm điều này như một cách để chào mừng mùa mới.

Sơn móng tay lấp lánh

Sơn móng tay lấp lánh và bóng kim tiếp tục là xu hướng trong mùa này, giúp tạo thêm điểm nhấn.

Phong cách này đặc biệt phổ biến với những khách hàng đang chuẩn bị đi chơi đêm hoặc một dịp đặc biệt, chẳng hạn như sinh nhật hoặc ngày kỷ niệm.

Thiết kế tối giản mang đến một cái nhìn tinh tế nhưng phong cách

Các thiết kế tối giản sử dụng không gian âm hoặc hình dạng đơn giản sẽ là xu hướng cho mùa xuân năm 2023.

Hơn nữa, xu hướng này đặc biệt hoàn hảo cho những ai muốn có một vẻ ngoài tinh tế nhưng phong cách, vì đây là một sự thay thế tuyệt vời cho những thiết kế cầu kỳ và phức tạp.

Trong khi đó, móng tay dài đã trở thành quá khứ

Mặc dù móng tay dài đã trở thành xu hướng trong một thời gian, nhưng mọi người đang cần một hình dạng móng tay thực tế và thoải mái hơn.

Để thay thế, thợ làm móng khuyên bạn nên chọn móng tay ngắn, hình bầu dục.

Móng tay có điểm nhấn đã lỗi thời

Móng tay có điểm nhấn, nơi một móng tay được sơn khác với những móng tay khác, đã trở nên lỗi thời.

Thay vào đó, nên thử một cái nhìn gắn kết hơn bằng cách sử dụng các màu hoặc hoa văn bổ sung trên mỗi móng tay .

Móng nhọn là một lựa chọn không thực tế

Móng tay nhọn hay còn gọi là giày cao gót khá phổ biến trong những năm gần đây. Nhưng nó đang lỗi thời trong mùa giải này.

Những chiếc móng này sẽ không thoải mái và trông quá ấn tượng khi mặc hàng ngày, vì vậy khách hàng của chúng tôi đã chọn những kiểu móng cong hơn và/hoặc thẳng hơn trong mùa này.

Móng tay hiệu ứng tráng gương màu chrome đang dần bị thay thế

Theo Frank, móng tay hiệu ứng tráng gương màu chrome từng là một xu hướng phổ biến trước đây nhưng giờ đã trở thành dĩ vãng. Để thay thế, hãy thử móng tay ánh kim để có vẻ ngoài hiện đại và vui tươi hơn.

Móng tay màu lì đang trở nên lỗi thời

Sau một số mùa phát triển mạnh gần đây, móng tay màu lì đang bắt đầu mất dần sự phổ biến, theo Tran.

In động vật đang được thay thế bằng phấn màu và thiết kế tối giản.

Mặc dù xu hướng này chưa hoàn toàn kết thúc, nhưng móng tay in hình động vật đang bắt đầu nhường chỗ cho các thiết kế khác.

Thay vào đó, bạn nên thay thế các họa tiết động vật bằng phấn màu hoặc thiết kế móng tay tối giản.