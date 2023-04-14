Bí quyết đơn giản nhận biết thịt bò, thịt lợn có giun sán chị em nên biết để bảo sức khỏe gia đình

Sức khỏe 14/04/2023 16:18

Thịt bò và thịt lợn là nhưng thực phẩm vô cùng quen thuộc trong bữa cơm hàng ngày. Tuy nhiên, đây là 2 loại thịt này có khả năng là thực phẩm dễ bị nhiễm giun sán nhiều nhất ảnh hưởng rất xấu cho sức khỏe

Tác hại của việc ăn thịt bị nhiễm giun sán:

Nếu ăn phải thịt bị nhiễm giun sán sẽ bị ấu trùng phát triển trong vòng 90 ngày, chúng ký sinh trong ruột non, dạ dày của chúng ta gây các triệu chứng rối loạn đường ruột. Nếu nhẹ thì bị tiêu chảy, khó tiêu, nặng hơn có thể bị mất máu, rối loạn thần kinh, tràn dịch ở nhiều nội tạng và chết trong tình trạng suy kiệt.

Bí quyết đơn giản nhận biết thịt bò, thịt lợn có giun sán chị em nên biết để bảo sức khỏe gia đình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cách xử lý khi ăn phải thịt bị nhiễm giun sán:

Khi ăn phải thịt heo hoặc thịt bò có chứa nang sán, khoảng 1 tuần đến 10 ngày sau, nang sán sẽ phát triển thành sán trưởng thành, sống ký sinh trong ruột non, sau đó sẽ tự rụng dần, bò ra ngoài hậu môn ban đêm hoặc ra ngoài theo phân.

Bệnh nhân sẽ thấy các đốt sán dính vào quần lót hoặc ga trải giường…

Bí quyết đơn giản nhận biết thịt bò, thịt lợn có giun sán chị em nên biết để bảo sức khỏe gia đình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu ăn xong phát hiện ra thịt heo có gạo, hoặc thịt bò có nang sán, phải tham khảo ý kiến của dược sỹ để uống thuốc diệt sán. Trường hợp phát hiện nang sán bò ra hậu môn, cần đi gặp bác sỹ chuyên khoa để có chỉ định thuốc phù hợp.

Bí quyết đơn giản nhận biết thịt bò, thịt lợn có giun sán chị em nên biết:

Cắt thịt theo thớ dọc

Nếu thịt xuất hiện những đốm trắng to bằng đầu kim thì rất có thể thịt này đã bị nhiễm giun sán. Thớ thịt có những hình sợi hay hình bầu dục lớn bằng hạt gạo, có màu trắng, xám.

Bí quyết đơn giản nhận biết thịt bò, thịt lợn có giun sán chị em nên biết để bảo sức khỏe gia đình - Ảnh 3
Những đốm trắng của thịt bị nhiễm giun sán - Ảnh minh họa: Internet

Quan sát

Nhìn ở những cơ vận động nhiều như cơ gốc lưỡi, cơ đùi nếu có sán sẽ có những hạt như hạt gạo nếp (ấu trùng sán tập trung thành từng bọc), thậm chí nếu mật độ nhiều, khi cắt thịt có thể làm rụng những trứng ấu trùng này ra ngoài.

Bí quyết đơn giản nhận biết thịt bò, thịt lợn có giun sán chị em nên biết để bảo sức khỏe gia đình - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Thịt đã có mùi tanh hôi, ôi thiu gây khó chịu khi ngửi phải, bề mặt thịt chạm vào thấy nhớt và thịt có màu sắc lạ.

Độ mềm của thịt

Là một trong những mẹo nhận biết thịt có chứa giun sán nhanh và hiệu quả nhất, áp dụng cho các mẹ nội trợ phân biệt ở ngoài các hàng thịt. Khi sờ vào miếng thịt, cảm thấy phần thịt cứng hoặc không có sự đàn hồi, không dẻo tay thì chứng tỏ thịt đã bị ướp hàn the, ure và có khả năng nhiễm ấu trùng giun sán cực cao.

Cách lựa chọn thịt an toàn

Bí quyết đơn giản nhận biết thịt bò, thịt lợn có giun sán chị em nên biết để bảo sức khỏe gia đình - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Màu sắc, mùi thịt: hồng nhạt đến đỏ thẫm, mùi không bị ôi thiu. Khi cắt thịt theo chiều dọc sẽ thấy được phần thịt khô ráo bên trong, cơ hơi se lại, lớp bì mềm, mỡ màu trắng trong đến hơi ngà và khi ngửi không có mùi gắt dầu.

Độ đàn hồi: hãy dùng ngón tay ấn vào thịt tạo thành vết lõm nhưng không để lại dấu vết khi nhấc ngón tay ra. Lúc này khi quan sát, nếu thấy các thớ thịt đều, săn chắc, không nhũn nhão, đàn hồi tốt, không rỉ dịch, chảy nhớt.

Lớp mỡ, nạc: dính chặt với nhau

 

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