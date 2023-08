Điều làm cho quả bơ trở nên lành mạnh là do chúng có nhiều chất dinh dưỡng như chất xơ, vitamin C và B6, kali và axit béo không bão hòa đơn. Những chất dinh dưỡng này góp phần cải thiện kết quả sức khỏe, bao gồm cả sức khỏe tim mạch, quản lý cân nặng và tiêu hóa.

1. Giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính

Bơ có chứa vitamin C, một chất chống oxy hóa sẽ giúp giảm viêm trong cơ thể. Viêm quá mức góp phần gây ra các bệnh mãn tính, chẳng hạn như bệnh tim mạch. Chất xơ trong bơ rất tốt cho sức khỏe tim mạch.

2. Duy trì mức độ pH trong máu

Ảnh minh họa: Internet

Kali là một chất dinh dưỡng khác có nhiều trong quả bơ. Nó là một chất điện phân giúp cân bằng chất lỏng và axit-bazơ. Điều này có nghĩa là nó sẽ giúp giữ cho độ pH của máu trong giới hạn bình thường.

3. Hỗ trợ tiêu hóa

Ảnh minh họa: Internet

Bơ có thể cải thiện chức năng đường tiêu hóa của bạn theo nhiều cách, giúp tiêu hóa trơn tru. Chúng chứa phức hợp vitamin B giúp kích thích giải phóng các enzym tiêu hóa giúp phân hủy thức ăn để hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn và đi tiêu dễ dàng.

Thêm vào đó, bơ có chứa cả chất xơ hòa tan và không hòa tan, giúp hỗ trợ tiêu hóa. Sự kết hợp của những chất xơ này giúp giữ cho mọi thứ di chuyển trong ruột để tạo thành phân và cũng góp phần vào sự cân bằng của vi khuẩn lành mạnh trong ruột.

4. Điều chỉnh hệ thống miễn dịch

Ảnh minh họa: Internet

Bơ chứa chất béo không bão hòa đơn giúp cải thiện sự hấp thụ vitamin A, D và E, vì tất cả chúng đều hòa tan trong chất béo. Các vitamin này sau đó được cơ thể sử dụng để tăng cường khả năng miễn dịch.

Β-sitosterol trong bơ cũng được chứng minh là đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ thống miễn dịch. Trong mùa lạnh và cúm, nhiều người dùng thuốc bổ sung vitamin C vì chất dinh dưỡng thiết yếu này rất quan trọng để hỗ trợ hệ thống miễn dịch.

5. Nuôi dưỡng làn da

Bơ chứa một lượng lớn chất béo không bão hòa đơn, được coi là chất béo lành mạnh đặc biệt tuyệt vời cho làn da của bạn. Loại chất béo này bổ sung thể tích và hydrat hóa cho hàng rào cấu trúc của da, giúp da khỏe hơn.

Một hàng rào cấu trúc mạnh sẽ có lớp biểu bì có thể giữ độ ẩm lâu hơn. Da được dưỡng ẩm tốt sẽ đàn hồi hơn và do đó ít bị tổn thương hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Bơ có nhiều chất chống oxy hóa như carotenoid, vitamin C và vitamin E, giúp bảo vệ da khỏi các gốc tự do gây tổn thương da và lão hóa sớm. Vitamin C trong bơ cũng góp phần hình thành collagen, làm cho nó trở nên cần thiết trong việc chữa lành vết thương và phục hồi mô.

Dầu bơ có thể thúc đẩy tổng hợp collagen và giảm số lượng tế bào viêm trong quá trình chữa lành vết thương và do đó có thể được coi là một lựa chọn thay thế để điều trị vết thương trên da.

6. Hỗ trợ giảm cân

Mặc dù bơ chứa nhiều chất béo và calo nhưng chúng được coi là tốt cho việc quản lý cân nặng. Điều này phần lớn là do hàm lượng L-carnitine và chất xơ cao.

L-carnitine là một axit amin tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển hóa chất béo và chất xơ giúp hạn chế sự thèm ăn tổng thể của bạn bằng cách giữ cho bạn no lâu hơn .

7. Cải thiện sức khỏe tim mạch

Chất xơ hòa tan hỗ trợ sức khỏe tim mạch bằng cách giảm mức cholesterol LDL trong máu. Một chất dinh dưỡng khác trong quả bơ đã được chứng minh là giúp cải thiện sức khỏe tim mạch là axit béo không bão hòa đơn (MUFAs). Các axit béo này cũng có thể giúp giảm cholesterol LDL và cải thiện chức năng của các mạch máu.

Mức độ cao của cholesterol có hại bởi vì theo thời gian, nó tích tụ trong động mạch của bạn và tạo ra những gì được gọi là mảng bám. Sự hiện diện của quá nhiều mảng bám trong động mạch khiến bạn có nguy cơ bị đau tim và đột quỵ.

Hơn nữa, hàm lượng kali cao trong bơ khi thay thế cho chuối cũng rất tốt cho việc điều hòa huyết áp và giữ gìn sức khỏe tim mạch. Kali giúp cân bằng mức natri trong cơ thể, do đó ngăn chặn sự hấp thụ cholesterol.

8. Giảm trầm cảm

Ảnh minh họa: Internet

Quả bơ chứa nhiều folate có thể giúp cải thiện sức khỏe tâm thần của bạn và hạn chế chứng trầm cảm bằng cách thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh.

9. Hỗ trợ tạo hồng cầu

Trong quả bơ có nhiều vitamin B6. Nó là một chất chống oxy hóa khác nhưng cũng rất quan trọng để giúp cơ thể phân hủy các loại thực phẩm bạn ăn.

Vitamin B6 là một phần quan trọng trong quá trình chuyển hóa chất béo, carbohydrate và protein và cũng giúp hình thành các tế bào hồng cầu. Do đó, vitamin B6 góp phần vào mức năng lượng của bạn bằng cách làm cho các chất dinh dưỡng bạn ăn có thể sử dụng được trong cơ thể và hỗ trợ vận chuyển oxy.

Các biện pháp phòng ngừa cần xem xét trước khi tiêu thụ bơ

Ảnh minh họa: Internet

Không có một lượng bơ cụ thể nào được khuyến nghị trong chế độ ăn uống của bạn. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải thừa nhận rằng nó chứa nhiều chất béo. Mặc dù chất béo trong bơ được coi là chất béo lành mạnh, nhưng nó chứa rất nhiều calo và có thể góp phần làm tăng cân nếu tiêu thụ quá mức.

Trái bơ được nhiều người ưa chuộng không chỉ vì ngon, đa năng mà còn vì chúng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Những lợi ích bao gồm cải thiện sức khỏe tim mạch, tiêu hóa tốt và quản lý cân nặng. Khi được thêm vào một chế độ ăn uống cân bằng, bơ có thể góp phần tạo nên một lối sống lành mạnh cho bạn.

Theo Emedihealth