5 nhóm thực phẩm là "kỳ phùng địch thủ" mà bạn tuyệt đối không nên kết hợp cùng nhau để tránh hệ lụy đáng tiếc cho sức khỏe

Điều quan trọng cần ghi nhớ là có những sự kết hợp thực phẩm có thể gây hại cho sức khỏe của chúng ta, bất kể mỗi loại có bao nhiêu lợi ích sức khỏe. Tuy nhiên, bạn nên tham khảo ý kiến ​​của bác sĩ dinh dưỡng trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với chế độ ăn uống của mình.

Hầu hết mọi người thích ăn thịt xông khói và trứng vào bữa sáng, nhưng họ không nhận thức đầy đủ về những nguy cơ đối với sức khỏe của nó. Chúng có lợi cho sức khỏe khi ăn riêng vì chúng đều giàu protein, nhưng khi trộn với nhau, nó có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa.



Một khi bạn ăn 2 loại thực phẩm giàu protein cùng một lúc, cơ thể bạn có thể mất thời gian để tiêu hóa hết, đặc biệt là vì protein là chất khó phân hủy nhất. Không chỉ vậy, cả hai loại thực phẩm này đều chứa nhiều chất béo bão hòa và thịt xông khói chứa rất nhiều natri, đặc biệt nếu ăn với số lượng lớn. Cố gắng thay thế thịt xông khói bằng carbs như bánh mì nướng ngũ cốc nguyên hạt và trái cây, hoặc giữ thịt xông khói của bạn và thay thế trứng của bạn bằng quả bơ và cà chua nhé.

2. Sữa chua và trái cây

Trái cây tốt cho sức khỏe nhất khi được ăn một mình nó. Khi trộn chung với các loại thực phẩm khác như sữa chua, nó có thể gây ra cảm giác chua và khó tiêu trong dạ dày của bạn.



Nếu bạn muốn thêm vị ngọt vào sữa chua, hãy thử thêm quế, vì nó có nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch, giảm cholesterol và có thể làm dịu cổ họng của bạn. Nó cũng có thể làm giảm các triệu chứng của nhiễm trùng tiểu cho phụ nữ. Nếu bạn gặp vấn đề về tiêu hóa sau bữa ăn, hãy thử trộn cốc sữa chua thứ tư với 2 nhúm gừng và bột thì là trong 1 cốc nước.

3. Sữa và nước cam

Uống cả sữa và nước cam vào bữa sáng có thể gây khó chịu cho dạ dày vì cam có axit có thể làm đông tụ sữa. Cảm giác khó chịu này có thể kéo dài từ 2 đến 6 giờ, tùy thuộc vào nồng độ axit của bạn. Nó cũng có thể dẫn đến đầy hơi vì sữa mất nhiều thời gian hơn để tiêu hóa và trộn với các loại trái cây có múi như cam có thể làm sữa đông đặc lại, dẫn đến chứng ợ nóng.

4. Burger với khoai tây chiên

Có lẽ đây là sự kết hợp thông thường, một chiếc bánh mì kẹp thịt với khoai tây chiên, nhưng thực sự nó không được coi là một bữa ăn lý tưởng. Các nhà dinh dưỡng cho biết sẽ tốt cho sức khỏe hơn nhiều nếu gọi 2 chiếc bánh mì kẹp thịt thay vì một chiếc với khoai tây chiên. Nó có thể khiến bạn cảm thấy no lâu hơn vì bạn đang nạp nhiều protein hơn, bạn có thể hấp thụ ít calo hơn và bạn sẽ giảm số lượng carbs. Bằng cách gọi 2 chiếc bánh mì kẹp thịt, bạn cũng có thể kiểm soát được lượng đường trong máu.

5. Nước và thức ăn

Mặc dù việc đặt cốc nước bên cạnh thức ăn có vẻ bình thường, nhưng nó có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe nếu bạn uống nó trong khi ăn. Đầu tiên, nó có thể làm giảm lượng nước bọt bạn tiết ra, đây là yếu tố chính tham gia vào quá trình tiêu hóa. Nước bọt bị loãng, có thể ngăn chặn sự phân hủy thức ăn trong miệng của bạn. Nó cũng có thể dẫn đến tăng cân, gây ra axit và tăng insulin trong cơ thể của bạn.

Theo Brightside