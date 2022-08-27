Liệu chị em có biết 4 công dụng tuyệt vời khác của tủ lạnh? Tham khảo ngay để không bị lỗi thời

Với các chị em mỹ phẩm là thứ không thể thiếu trên bàn trang điểm , tuy nhiên không phải lúc nào bạn củng dùng đến mà chúng đều có thời hạn sử dụng nhất định. Với mỹ phẩm đắt tiền còn nhiều khi hết hết hạn bỏ đi thì uổng phí quá phải không nào? Tốt nhất là sau mỗi lần sử dụng bạn nên bỏ vào tủ lạnh, thời hạn sử dụng có thể kéo dài từ 3 - 6 tháng mà vẫn dùng tốt.

Có thể bạn chưa biết nhưng giặt quần jean thường xuyên có thể khiến quần chóng hỏng vì bai, dão hay bạc màu. Có một cách hay ho giúp giữ quần bền đẹp như mới lâu hơn hẳn cách giặt thông thường, thậm chí là không cần nước. Đó là sử dụng ngăn đông của tủ lạnh. Cho quần jean vào trong một túi vải và để vào ngăn đông tủ lạnh qua đêm. Nhiệt độ thấp tiêu diệt vi khuẩn và các tế bào gây ra mùi hôi. Nhờ đó, khi bạn lấy quần ra khỏi tủ lạnh vào sáng hôm sau và phơi nó như bình thường thì chiếc quần lại mới toanh và sạch sẽ trở lại.

3. Bảo quản nến siêu tốt

Ảnh minh họa: Internet

Bạn dự định sắp tới sẽ tổ chức một buổi tiệc lãng mạn với chàng, trong khung cảnh những ngọn nến lung linh huyền ảo. Nếu bạn mua nến về trước gặp thời tiết nắng nóng, nến sẽ biến dạng xấu xí. Bạn đừng lo lắng nhé, đem nến bỏ vào tủ lạnh ít nhất 24h, bảo đảm nến không những không bị biến dạng mà khi đốt nến không nhỏ giọt, rất thích hợp nếu bạn cắm nến trực tiếp lên bánh sinh nhật đấy nhé.

4. Giữ phẳng đồ tơ lụa

Tơ lụa là chất liệu mỏng, mịn rất dễ bị nhàu và không nên làm phẳng bằng trực tiếp trên bàn là. Bạn có thể sử dụng mẹo nhỏ với tủ lạnh để làm phẳng khăn, quần áo tơ lụa theo cách sau:

Ảnh minh họa: Internet

Phun nước ướt đều sau đó bỏ vào túi ni lông cho vào tủ lạnh. Vài phút sau bạn lấy ra ủi, quần áo sẽ cực kỳ phẳng phiu và dễ ủi. Nếu có thể bạn nên sử dụng bàn là hơi nước để tránh tác dụng nhiệt trực tiếp đến quần áo.