Điểm mặt 6 sai lầm khiến tôm mất hết chất dinh dưỡng, ăn vào gây ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe

Dinh dưỡng 07/10/2023 16:13

Khi ăn tôm bạn đừng bao giờ mắc phải những sai lầm dưới đây kẻo rước bệnh vào người, lợi bất cập hại nhé.

Ăn vỏ tôm vì nghĩ chúng nhiều canxi

Trái ngược với suy nghĩ nhiều người, phần thịt của tôm mới là nơi chứa nhiều canxi nhất. Vỏ tôm được cấu tạo chủ yếu từ kitin, chất này không hề chứa canxi mà còn tương đối khó tiêu hóa. Chính vì vậy, việc cố gắng ăn hay bắt trẻ em ăn tôm cả vỏ để giúp tăng canxi là một quan niệm sai lầm, thậm chí còn dễ tăng nguy cơ hóc vỏ tôm cho trẻ nữa.

Ăn mắt tôm vì nghĩ chúng bổ mắt

Trong dân gian nhiều người thường nghĩ rằng ăn mắt tôm bổ mắt, nhưng điều này là hoàn toàn sai lầm. Theo nghiên cứu của cá nhà khoa học thì trên thực tế thì phần đầu của con tôm có rất ít chất dinh dưỡng. Nên khi ăn phần đầu tôm cũng đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ ăn cả túi chất thải của chúng nằm ngay trên đầu nữa.

Điểm mặt 6 sai lầm khiến tôm mất hết chất dinh dưỡng, ăn vào gây ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ăn tôm khi đang bị ho

Ăn tôm khi đang bị ho sẽ khiến bệnh càng nặng hơn bởi hệ hô hấp của những người đang bị ho rất dễ phản ứng với vị tanh từ tôm, khiến tình trạng ho sẽ dai dẳng lâu khỏi.

Trường hợp nếu bị ho do dị ứng, bạn nên kiêng tôm cho đến khi tình trạng ho chấm dứt, vì đôi khi hiện tượng ho có thể do hậu quả của dị ứng thực phẩm.

Ăn tôm bị ươn hoặc chết lâu ngày

Tôm tươi rất giàu histidine, nhưng khi chết histidine bị vi khuẩn phân hủy thành chất histamine gây hại cho cơ thể con người. Ngoài ra, tôm thường chứa vi khuẩn gây bệnh và các chất độc hại trong dạ dày và ruột nên sau khi chết nó sẽ rất nhanh bốc mùi, hư hỏng, không thể ăn được. Tôm chết càng lâu, chất độc tích lũy trong tôm càng nhiều, cố ăn có thể xảy ra ngộ độc.

Ăn gỏi tôm sống

Các loại hải sản như cua, ốc, tôm, cá có thể nhiễm ấu trùng sán, trứng sán thể bám vào các loại rau thủy sinh. Nếu ăn những thực phẩm này mà không được nấu chín sẽ khiến sán, ấu trùng chui vào cơ thể, nguy hiểm nhất là chui lên não.

Điểm mặt 6 sai lầm khiến tôm mất hết chất dinh dưỡng, ăn vào gây ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ăn tôm chung với thực phẩm chứa vitamin C

Ăn tôm với các loại hoa quả chứa vitamin C rất nguy hiểm và có thể gây ngộ độc chết người. Bởi vì độc tố bên trong tôm khi kết hợp cùng vitamin C sẽ tạo ra asen 3 (thạch tín) – một loại độc tố có hại cho cơ thể.

Để bảo đảm an toàn, bạn không nên nấu chung hay ăn kèm tôm với các loại hoa quả chứa nhiều vitamin C. Tốt nhất nên ăn các hoa quả chứa vitamin C ít nhất 4 tiếng sau khi ăn tôm.

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Từ khóa:   tôm dinh dưỡng sức khoẻ

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