Điểm danh 6 loại thực phẩm nấu càng chín càng nhiều chất dinh dưỡng, giúp con cao lớn khỏe mạnh

Rau bina, hay còn được biết đến với tên gọi rau chân vịt hoặc cải bó xôi, là một loại thực vật chứa chất dinh dưỡng vô cùng quý giá, đó chính là chất acid oxalat.

Mặc dù hoạt chất này có khả năng làm giảm sự hấp thu sắt và canxi trong rau, nhưng nó sẽ bị hoàn toàn phân giải dưới nhiệt độ cao. Điều này có nghĩa là khi chúng ta nấu rau bina, cơ thể sẽ hấp thụ sắt và canxi một cách tối đa, đặc biệt là giúp trẻ em tăng chiều cao.

Từ nấm có thể chế biến là vô số món ăn hấp dẫn khác nhau. Ngoài ra, nấm còn được biết tới có công dụng cực kỳ tốt cho sức khỏe nên được khuyến cáo nên bổ sung nhiều. Nấm được nấu chín kỹ ở nhiệt độ cao sẽ trở nên dễ tiêu hóa hơn mà còn giàu dinh dưỡng và đảm bảo an toàn hơn. Ở nhiệt độ cao, những độc tố có trong nấm sẽ dần dần biến mất và bị tiêu diệt hoàn toàn, vì vậy bổ sung nấm được nấu chín kỹ vô cùng có lợi cho sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Cà chua

Nấu cà chua ở nhiệt độ cao sẽ làm tăng đáng kể hàm lượng lycopene, một chất chống oxi hóa, bảo vệ tối đa hệ tim mạch.

Ảnh minh họa: Internet

Đỗ xanh

Đỗ xanh có thể giúp hạ cholesterol và khi nấu chín sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn so với ăn sống. Tuy nhiên, để giữ được các chất chống oxy hóa trong đỗ xanh, bạn nên chọn cách nấu như nướng, nấu chín bằng lò vi sóng, nước vỉ hoặc rán, thay vì luộc hoặc nấu áp suất.

Cà rốt

Cà rốt có chứa hàm lượng carotemoid, đây là một trong những chất chống oxy tuyệt vời. Ngoài ra, cà rốt còn chứa hàm lượng vitamin C, A và một số các khoáng chất cần thiết cho cơ thể như sắt, canxi, kali và chất xơ đặc biệt tốt cho hệ tiêu hóa. Bổ sung cà rốt trong thực đơn dinh dưỡng sẽ giúp bạn tăng cường sức đề kháng, giúp xương chắc khỏe mà còn tốt cho mắt và hệ tim mạch.

Khoai tây

Khoai tây rất giàu tinh bột, các loại vitamin, carotene, kali… Nấu chín khoai tây sẽ ngăn ngừa đáng kể tình trạng tăng đột biến lượng đường trong máu.