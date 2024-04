Học hỏi chuyên gia dinh dưỡng New Zealand chăm sóc hệ miễn dịch cho cả gia đình

Một số sản phẩm sữa non với hàm lượng IgG và các protein miễn dịch cao có thể giúp tăng cường đề kháng.

Ông Grant và đồng nghiệp đã sáng tạo công nghệ Biolactol cho sản phẩm sữa non 24h Colos IgGold, giúp tăng cường đề kháng và cải thiện sức khỏe. Trong sản phẩm này, sữa non 24h từ bò mẹ mới sinh được coi là thành phần then chốt với hàm lượng dinh dưỡng cao, bổ ích cho sức khỏe hệ miễn dịch và tiêu hóa. Sữa này có nồng độ kháng thể IgG và protein miễn dịch cao. Tuy nhiên, cơ thể người trưởng thành hấp thụ phân tử lớn qua ruột ít hơn so với khi còn nhỏ.

Do đó, “điều kiện đủ” là cần phải tìm ra một công nghệ giúp cải thiện sự hấp thụ của một số phân tử này. Ông Grant sau đó đã tìm ra lời giải cho công thức bảo vệ toàn diện chất dinh dưỡng bằng cách “bọc” các phân tử trong một lớp được gọi là Micell - một tập hợp của hai lớp bao phủ - để hấp thụ chúng dễ dàng hơn. Công nghệ này sau đó được ông Grant và đội ngũ nhà khoa học đặt tên là BioLactol, được ứng dụng thành công trong sản phẩm chứa sữa non 24h Colos IgGold.

Mô tả hoạt động của công nghệ BioLactol.

Công nghệ BioLactol sử dụng lipid từ sữa bảo vệ chất dinh dưỡng khi đi qua dạ dày, hấp thu tối ưu ở ruột. Điều làm nên sự khác biệt, độc đáo của công nghệ BioLactol là sự bổ sung tăng cường Lactoferrin. Lactoferin được biết đến như là một chất chống virut và vi khuẩn mạnh nhất mà con người từng biết đến, nó có khả năng kháng lại axit dạ dày và có thể đi vào ruột non, nơi nó hoạt động gần như nguyên vẹn. Ngoài ra Lactoferrin còn đóng vai trò giúp cân bằng hệ miễn dịch trong cơ thể như vậy sẽ giúp tăng cường bảo vệ, tối ưu chức năng miễn dịch của kháng thể IgG và của các thành phần dinh dưỡng khác, từ đó phát huy tối đa lợi ích của sữa non trong cơ thể.

Trong mỗi khẩu phần của Colos IgGold có khoảng 1.047 mg canxi, kết hợp vitamin K và D3 hỗ trợ bổ sung dưỡng chất cho xương chắc khỏe. Sản phẩm còn chứa lợi khuẩn tiêu hóa Bifidobacterium cùng chất xơ hòa tan inulin có khả năng nâng cao miễn dịch đường ruột.

Thực phẩm bổ sung Colos IgGold được nhập khẩu từ New Zealand.

Ông Grant, một nhà dinh dưỡng và vận động viên marathon, hiểu rõ tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với sức khỏe và hiệu suất vận động của cơ thể cho cuộc sống hằng ngày. Đó là lý do tại sao nhiều gia đình ở New Zealand và trên thế giới tin dùng sản phẩm Colos IgGold để bảo vệ sức khỏe và chăm sóc hệ miễn dịch của cả gia đình.