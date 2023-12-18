Herbalife Việt Nam lần thứ 3 được vinh danh trong giải thưởng Top 10 Doanh Nghiệp Bền Vững Trong Lĩnh Vực Thương Mại – Dịch Vụ

Dinh dưỡng 18/12/2023 11:05

Giải thưởng Doanh Nghiệp Bền Vững là niềm tự hào của Thành Viên Độc Lập và nhân viên Herbalife Việt Nam.

Herbalife Việt Nam lần thứ 3 được vinh danh trong giải thưởng Top 10 Doanh Nghiệp Bền Vững Trong Lĩnh Vực Thương Mại – Dịch Vụ - Ảnh 1

Vào ngày 13 tháng 12 năm 2023 tại Hà Nội - Herbalife Việt Nam, một trong những công ty hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đã được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vinh danh trong danh sách Top 100 Doanh Nghiệp Bền Vững Việt Nam lần thứ 7 liên tiếp và Top 10 Doanh Nghiệp Bền Vững Trong Lĩnh Vực Thương Mại – Dịch Vụ lần thứ 3. Giải thưởng này tôn vinh các doanh nghiệp tăng trưởng bền vững và có những đóng góp tích cực cho cuộc sống của cộng đồng, cũng như nâng cao lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Herbalife Việt Nam lần thứ 3 được vinh danh trong giải thưởng Top 10 Doanh Nghiệp Bền Vững Trong Lĩnh Vực Thương Mại – Dịch Vụ - Ảnh 2

Kết quả này được đánh giá dựa trên Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững (Corporate Sustainability Index - CSI) do VCCI phát triển. Bộ chỉ số CSI 2023 nhấn mạnh 3 yếu tố: Kiểm đếm phát thải carbon; hoạt động thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu; thực hiện các mô hình kinh tế tuần hoàn. Ngoài ra, bộ chỉ số CSI 2023 tiếp tục tập trung vào các chỉ số lao động xã hội trọng điểm nhằm giúp doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu của các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới.

Herbalife Việt Nam lần thứ 3 được vinh danh trong giải thưởng Top 10 Doanh Nghiệp Bền Vững Trong Lĩnh Vực Thương Mại – Dịch Vụ - Ảnh 3

Năm 2023, Chương trình Top 100 Doanh Nghiệp Bền Vững Việt Nam được tổ chức với sự phối hợp giữa VCCI, Ban Kinh tế trung ương, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (MOLISA), Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE) và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (VGCL)

ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám Đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, chia sẻ: “Phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững của công ty, chúng tôi cam kết luôn đảm bảo việc tiếp cận các sản phẩm chất lượng, nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người và cộng đồng, đồng thời hỗ trợ một hành tinh thịnh vượng, cùng với những Thành Viên Độc Lập Herbalife, để giúp nhiều người sống cuộc sống tốt nhất của mình”.

Thông tin về Herbalife Ltd. 

Herbalife (có cổ phiếu được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York) là một trong những công ty và cộng đồng hàng đầu về sức khỏe và thể chất đã và đang thay đổi cuộc sống của nhiều người với các sản phẩm dinh dưỡng tuyệt vời và cơ hội kinh doanh cho các Thành Viên Độc Lập của Công ty kể từ năm 1980.

Công ty cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, dựa trên nền tảng khoa học vững chắc cho người tiêu dùng tại hơn 90 thị trường thông qua các Thành Viên kinh doanh, cùng với chương trình tiếp thị 1 kèm 1, và một cộng đồng hỗ trợ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khách hàng của họ về lối sống ngày càng năng động và lành mạnh hơn để sống cuộc sống tốt nhất của mình.

Hướng dẫn mua sản phẩm của Herbalife

Sản phẩm của Herbalife chỉ được phân độc quyền thông qua những Thành Viên Độc Lập của Công ty. Để tìm hiểu thêm về các sản phẩm của Herbalife, xin vui lòng liên hệ:

Website: https://lienhe.herbalife-vietnam.com/

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Từ khóa:   dinh dưỡng

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