Với các hợp chất tự nhiên và giàu chất chống oxy hóa, loại củ này được cho là 'phương thuốc lâu đời' tốt nhất để hỗ trợ và tăng cường sức khỏe gan hoặc các bệnh về gan như gan nhiễm mỡ, vàng da.

Đó chính là củ cải trắng!

1. Hỗ trợ giải độc

Củ cải trắng có chứa các hợp chất như glucosinolates có thể hỗ trợ gan trong quá trình giải độc tự nhiên. Các hợp chất này hỗ trợ quá trình phân hủy và loại bỏ độc tố khỏi cơ thể.

2. Giàu chất chống oxy hóa

Củ cải trắng là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tốt, bao gồm vitamin C. Uống nước ép củ cải, súp hoặc nước luộc củ cải có thể giúp giảm căng thẳng oxy hóa và tổn thương do các gốc tự do gây ra. Củ cải trắng còn giúp bảo vệ tế bào gan và tăng cường tái tạo tế bào gan.

3. Ít calo và chất béo

Củ cải trắng chứa ít calo và chất béo, giúp duy trì cân nặng khỏe mạnh. Có một cân nặng lý tưởng là rất quan trọng đối với sức khỏe của gan. Hơn nữa, việc kết hợp các loại thực phẩm ít calo, giàu chất dinh dưỡng trong chế độ ăn uống có thể là một phần của bữa ăn thân thiện với sức khỏe của gan.

4. Hydrat hóa

Củ cải trắng có hàm lượng nước cao, giúp hỗ trợ quá trình hydrat hóa. Giữ cho cơ thể đủ nước là rất quan trọng để hỗ trợ chức năng gan tổng thể, bao gồm cả việc lọc chất độc từ máu.

5. Hàm lượng dinh dưỡng

Củ cải trắng cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu như chất xơ, vitamin và khoáng chất. Những chất dinh dưỡng này góp phần mang lại sức khỏe tổng thể và có thể gián tiếp hỗ trợ sức khỏe gan bằng cách thúc đẩy chế độ ăn uống cân bằng và bổ dưỡng.

