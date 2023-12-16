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Dinh dưỡng 16/12/2023 09:51

Một nghiên cứu nhỏ được công bố trên tạp chí Nutrients trong tháng này cho thấy uống nước ép cà rốt có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và giảm viêm.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Nam Đan Mạch (SDU) cho biết các hợp chất hoạt tính sinh học falcarinol (FaOH) và falcarindiol (FaDOH) được tìm thấy trong nước ép cà rốt, có thể ảnh hưởng đến tình trạng viêm.

14 tình nguyện viên khỏe mạnh trong độ tuổi từ 20 đến 55 đã được xét nghiệm máu trước và một giờ sau khi uống nước ép cà rốt. Các tình nguyện viên tiêu thụ 30 gram bột cà rốt đông khô trộn với 500 ml nước máy.

Nghiên cứu cho thấy kết quả đầy hứa hẹn sau khi uống, khiến các nhà nghiên cứu tin rằng uống nước ép cà rốt có thể mang lại lợi ích cho những người mắc một số các bệnh như tiểu đường và ung thư.

Loại nước được mệnh danh là 'tiểu nhân sâm' giúp hạ đường huyết, ngừa ung thư: Người Mỹ cực chuộng, chợ Việt bán chỉ mấy chục nghìn đồng/kg - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu cho biết: “Việc uống nước ép cà rốt ảnh hưởng đến cả các cytokine kháng viêm và kháng viêm trong các mẫu huyết tương được kích thích bằng lipopolysacarit (LPS) một giờ sau khi uống nước ép cà rốt so với việc không uống nước ép cà rốt.

Việc ăn cà rốt có tác dụng cấp tính đối với khả năng phản ứng ở các bộ phận của hệ thống miễn dịch bẩm sinh và các hợp chất hoạt tính sinh học trong cà rốt có thể giải thích những tác động này rất có thể là các oxylipin acetylenic như FaOH và FaDOH.”

Loại nước được mệnh danh là 'tiểu nhân sâm' giúp hạ đường huyết, ngừa ung thư: Người Mỹ cực chuộng, chợ Việt bán chỉ mấy chục nghìn đồng/kg - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Fox News Digital đã liên hệ với các tác giả nghiên cứu để bình luận.

Nhà dinh dưỡng học và chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký Ilana Muhlstein, người không tham gia vào nghiên cứu, đã gọi nghiên cứu này là “siêu thú vị” trong một cuộc phỏng vấn với Fox News Digital.

Muhlstein, cho biết: “Cà rốt là nguồn thực phẩm số 1 cung cấp beta carotene, tiền chất của vitamin A rất quan trọng đối với hệ thống miễn dịch của cơ thể”.

Mặc dù những phát hiện này rất hữu ích nhưng Muhlstein cho rằng sẽ “thậm chí còn có lợi hơn” nếu thực hiện nghiên cứu tương tự với cả củ cà rốt.

Cô nói: “Mọi người sẽ biết thêm lợi ích từ chất xơ, chất xơ sẽ bị loại bỏ khi ép trái cây và rau quả". 

Loại nước được mệnh danh là 'tiểu nhân sâm' giúp hạ đường huyết, ngừa ung thư: Người Mỹ cực chuộng, chợ Việt bán chỉ mấy chục nghìn đồng/kg - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Muhlstein nói thêm rằng chất xơ trong cà rốt có thể hoạt động như một prebiotic, có thể giúp hỗ trợ sức khỏe đường ruột và khả năng miễn dịch tổng thể.

Cô nói: “Chất xơ cũng có thể có lợi cho việc kiểm soát lượng đường trong máu, điều này có thể giúp giảm tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể hơn nữa. Vì vậy, mặc dù tôi yêu thích nghiên cứu này và thật vui khi thấy mọi người có thể hưởng lợi như thế nào từ nước ép cà rốt, tôi nghĩ điều quan trọng là phải nhắc nhở mọi người rằng họ có thể đạt được những lợi ích tương tự, nếu không muốn nói là nhiều lợi ích hơn, bằng cách ăn cà rốt". 

Các tác giả nghiên cứu lưu ý trong một cuộc thảo luận về những phát hiện này rằng cần có nhiều nghiên cứu hơn để xác nhận tác động của nước ép cà rốt đối với chức năng miễn dịch và chứng viêm.

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