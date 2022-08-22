Hàu sữa nướng phô mai ngon "ngất ngây", món ăn không nên bỏ qua nếu là tín đồ cuồng món béo ngậy

Dinh dưỡng 22/08/2022 07:08

Hương vị béo ngậy "mê ly" bởi sự cộng hưởng của hàu sữa cùng các loại phô mai, chị em không nên bỏ qua món ngon này.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- Hàu (tầm 32 con)

- 1 hộp phô mai con bò cười

- 200gram phô mai Mozzarella bào

- 1 tuýp mayonaise 130gram

- 1 lòng đỏ (trứng gà)

- 4 thìa sữa không đường

 

Cách tách vỏ hàu:

- Sử dụng chế độ vòi sen tia nước nhỏ (vòi nước) để rửa sạch cát, rêu, ngoài ra cũng có thể dùng bàn chải cọ, hoặc dùng 2 con hàu chà vỏ vào nhau.

 

Hàu sữa nướng phô mai ngon 'ngất ngây', món ăn không nên bỏ qua nếu là tín đồ cuồng món béo ngậy - Ảnh 1
Dùng nồi chiên không dầu để hỗ trợ quá trình tự tách vỏ được dễ dàng hơn.

 - Xếp hàu vào nồi chiên không dầu, đặt nhiệt độ ở mức 180 độ C trong 3 phút (nếu xếp nhiều thì nên để 4 phút hoặc tùy loại nồi).

 

Hàu sữa nướng phô mai ngon 'ngất ngây', món ăn không nên bỏ qua nếu là tín đồ cuồng món béo ngậy - Ảnh 2
Nên chừa các khoảng trống để nhiệt lưu chuyển tốt, hàu mở vỏ đều.

- Hàu sẽ hơi hé rìa vỏ, có thể sử dụng cán thìa hoặc dao để tách vỏ ra để lấy ruột hàu ra, hàu vẫn còn tươi, không bị chín.

- Lại rửa nhanh ruột và vỏ dưới vòi sen tia nước nhỏ để sạch cát bên trong, để ráo (mọi người có thể bỏ qua bước này nếu thấy có thể ảnh hưởng tới mùi vị).

Cách làm sốt phô mai:

Hàu sữa nướng phô mai ngon 'ngất ngây', món ăn không nên bỏ qua nếu là tín đồ cuồng món béo ngậy - Ảnh 3
Trộn các nguyên liệu lại.

 - Đun nhỏ lửa cho chảy các nguyên liệu ra, nên thêm sữa nếu thấy đặc, để xốt chảy nhưng vẫn kéo sợi (nên dùng chảo chống dính để phần xốt không bị cháy, dính).

Hàu sữa nướng phô mai ngon 'ngất ngây', món ăn không nên bỏ qua nếu là tín đồ cuồng món béo ngậy - Ảnh 4

 Cách chế biến:

- Đặt ruột hàu vào vỏ, chia đều phần sốt phô mai chảy và rắc thêm phô mai Mozzarella bào lên mặt.

Hàu sữa nướng phô mai ngon 'ngất ngây', món ăn không nên bỏ qua nếu là tín đồ cuồng món béo ngậy - Ảnh 5

 

Hàu sữa nướng phô mai ngon 'ngất ngây', món ăn không nên bỏ qua nếu là tín đồ cuồng món béo ngậy - Ảnh 6
 Đặt mức 180 độ C trong 5 phút (nhiệt và thời gian có thể khác tuỳ theo lò)

 

Hàu sữa nướng phô mai ngon 'ngất ngây', món ăn không nên bỏ qua nếu là tín đồ cuồng món béo ngậy - Ảnh 7
Tăng thêm thời gian nướng để lớp phô mai bào xém vàng.

 Chúc các chị em thực hiện thành công và ăn ngon miệng nhé!

* Nguồn: Facebook Su Mũm Mĩm

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