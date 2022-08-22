Hàu sữa nướng phô mai ngon "ngất ngây", món ăn không nên bỏ qua nếu là tín đồ cuồng món béo ngậy

- 1 tuýp mayonaise 130gram

- 1 lòng đỏ (trứng gà)

- 4 thìa sữa không đường

Cách tách vỏ hàu:

- Sử dụng chế độ vòi sen tia nước nhỏ (vòi nước) để rửa sạch cát, rêu, ngoài ra cũng có thể dùng bàn chải cọ, hoặc dùng 2 con hàu chà vỏ vào nhau.

Dùng nồi chiên không dầu để hỗ trợ quá trình tự tách vỏ được dễ dàng hơn.

- Xếp hàu vào nồi chiên không dầu, đặt nhiệt độ ở mức 180 độ C trong 3 phút (nếu xếp nhiều thì nên để 4 phút hoặc tùy loại nồi).

Nên chừa các khoảng trống để nhiệt lưu chuyển tốt, hàu mở vỏ đều.

- Hàu sẽ hơi hé rìa vỏ, có thể sử dụng cán thìa hoặc dao để tách vỏ ra để lấy ruột hàu ra, hàu vẫn còn tươi, không bị chín.

- Lại rửa nhanh ruột và vỏ dưới vòi sen tia nước nhỏ để sạch cát bên trong, để ráo (mọi người có thể bỏ qua bước này nếu thấy có thể ảnh hưởng tới mùi vị).

Cách làm sốt phô mai:

Trộn các nguyên liệu lại.

- Đun nhỏ lửa cho chảy các nguyên liệu ra, nên thêm sữa nếu thấy đặc, để xốt chảy nhưng vẫn kéo sợi (nên dùng chảo chống dính để phần xốt không bị cháy, dính).

Cách chế biến:

- Đặt ruột hàu vào vỏ, chia đều phần sốt phô mai chảy và rắc thêm phô mai Mozzarella bào lên mặt.

Đặt mức 180 độ C trong 5 phút (nhiệt và thời gian có thể khác tuỳ theo lò)

Tăng thêm thời gian nướng để lớp phô mai bào xém vàng.

Chúc các chị em thực hiện thành công và ăn ngon miệng nhé!

* Nguồn: Facebook Su Mũm Mĩm