Hàu sữa nướng phô mai ngon "ngất ngây", món ăn không nên bỏ qua nếu là tín đồ cuồng món béo ngậy

Hương vị béo ngậy "mê ly" bởi sự cộng hưởng của hàu sữa cùng các loại phô mai, chị em không nên bỏ qua món ngon này.
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Nguyên liệu cần chuẩn bị:
- Hàu (tầm 32 con)
- 1 hộp phô mai con bò cười
- 200gram phô mai Mozzarella bào
- 1 tuýp mayonaise 130gram
- 1 lòng đỏ (trứng gà)
- 4 thìa sữa không đường
Cách tách vỏ hàu:
- Sử dụng chế độ vòi sen tia nước nhỏ (vòi nước) để rửa sạch cát, rêu, ngoài ra cũng có thể dùng bàn chải cọ, hoặc dùng 2 con hàu chà vỏ vào nhau.
- Xếp hàu vào nồi chiên không dầu, đặt nhiệt độ ở mức 180 độ C trong 3 phút (nếu xếp nhiều thì nên để 4 phút hoặc tùy loại nồi).
- Hàu sẽ hơi hé rìa vỏ, có thể sử dụng cán thìa hoặc dao để tách vỏ ra để lấy ruột hàu ra, hàu vẫn còn tươi, không bị chín.
- Lại rửa nhanh ruột và vỏ dưới vòi sen tia nước nhỏ để sạch cát bên trong, để ráo (mọi người có thể bỏ qua bước này nếu thấy có thể ảnh hưởng tới mùi vị).
Cách làm sốt phô mai:
- Đun nhỏ lửa cho chảy các nguyên liệu ra, nên thêm sữa nếu thấy đặc, để xốt chảy nhưng vẫn kéo sợi (nên dùng chảo chống dính để phần xốt không bị cháy, dính).
Cách chế biến:
- Đặt ruột hàu vào vỏ, chia đều phần sốt phô mai chảy và rắc thêm phô mai Mozzarella bào lên mặt.
Chúc các chị em thực hiện thành công và ăn ngon miệng nhé!
* Nguồn: Facebook Su Mũm Mĩm