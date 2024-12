Hạt đậu nành bổ dưỡng như thế nào mà được mệnh danh là “thịt không xương” với vô vàn lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc

Đậu nành dù đã được rang chín nhưng nó vẫn đảm bảo giữ được các thành phần dinh dưỡng như: Canxi, kẽm, sắt, chất xơ, vitamin A, B, C,... đây là những chất đặc biệt tốt cho tim mạch, việc thường xuyên ăn hay uống nước đậu nành rang sẽ giúp loại bỏ cholesterol xấu, ngăn ngừa đột quỵ nhồi máu cơ tim.

Giúp giảm cân

Khi bạn ăn hay uống nước đậu nành rang bạn sẽ nhanh chóng có cảm giác no và no lâu, chỉ cần bạn uống nước đậu nành rang trước mỗi bữa ăn tầm 15 phút thì lượng thức ăn bạn nạp vào ở mỗi bữa sẽ ít hơn rất nhiều từ đó giúp bạn giảm cân nhanh chóng, an toàn và hiệu quả hơn.

Tăng cường sức khỏe xương khớp

Isoflavone, một loại phytoestrogen có cấu trúc tương tự hormone estrogen ở nữ giới, trong hạt đậu nành giúp tăng mật độ xương, giảm nguy cơ loãng xương ở phụ nữ sau mãn kinh và người cao tuổi. Trong khi đó, vitamin K trong hạt đậu nành đóng vai trò quan trọng trong quá trình hấp thụ canxi, giúp xương chắc khỏe.

Giúp cân bằng nội tiết tố

Phytoestrogen có trong hạt đậu tương giúp bổ sung một lượng estrogen cần thiết cho cơ thể người phụ nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh. Nhờ đó mà chị em cân bằng được nội tiết tố, làm giảm đi các biến chứng của tiền mãn kinh như: dễ cáu gắt, da nhăn nheo, tóc gãy rụng và xơ rối,....

Tăng cường chức năng não bộ, phòng ngừa ung thư

Lecithin trong hạt đậu nành là thành phần quan trọng của tế bào não, giúp tăng cường trí nhớ, cải thiện chức năng nhận thức, phòng ngừa bệnh Alzheimer. Bên cạnh đó, hạt đậu nành chứa choline, một chất dinh dưỡng quan trọng cho sự phát triển và hoạt động của não bộ. Các hợp chất chống oxy hóa trong hạt đậu nành giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do, giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư như ung thư đại trực tràng, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư dạ dày.

Những ai không nên dùng hạt đậu nành?

Không phải đối tượng nào cũng có thể sử dụng loại hạt giàu dinh dưỡng này. Nhóm người sau được khuyến cáo không nên sử dụng đậu nành:

Những người bị tỳ vị hư hàn, có các vấn đề về dạ dày và lá lách.

Những người có vấn đề về đường ruột tiêu hoá, bao gồm đầy bụng, chướng bụng, ợ hơi, tiêu chảy,...

Những người bị hư thận, tiểu đêm nhiều, di tinh,...

Người bị dị ứng với các thành phần cơ bản có trong đậu nành.

Người bị huyết áp thấp, vì đậu nành có tác dụng làm giảm huyết áp rất lớn.