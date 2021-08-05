Giải quyết mọi khó khăn khi đi chợ online mùa dịch với NowFresh

Trong khi loay hoay chưa biết phải xử lý ra sao, tủ lạnh gia đình thì không còn rau, cá,bữa cơm cứ xoay vòng với đồ hộp cũng chẳng còn ngon miệng, chị đã tham khảo ý kiến của bạn bè và được gợi ý mua thực phẩm trên NowFresh .

Khi dịch bệnh COVID-19 bắt đầu bùng phát vào năm ngoái, cuộc sống của chị Thuỳ Trang (32 tuổi, Bình Quới, Thanh Đa, TP.HCM) và gia đình gần như đảo lộn vì phải thay đổi nhịp sinh hoạt thường ngày.

Để thêm hiệu quả khi đi chợ online , đây là 3 mẹo mà chị Thuỳ Trang và các bà nội trợ vẫn hay dùng để mua được thực phẩm tươi ngon nhưng không lo giá cả hay bị huỷ đơn hàng.

“Ở nhà đặt hàng xong là tôi đã được tài xế giao đến đủ rau xanh, cá tươi, thịt, trứng… ngay trong ngày. Nhờ vậy, tôi không còn lo thiếu đồ ăn hay phải trữ quá nhiều. Hai ngày một lần tôi lại ‘đi chợ’ qua NowFresh”, chị Trang cho biết.

Lựa chọn các cửa hàng uy tín

Là quản lý nhân sự tại một công ty ở Quận 3, khi dịch bệnh bùng phát, cả công ty chị Thanh Nga (35 tuổi, ngụ Q. Bình Thạnh, TP.HCM) đang công tác phải chuyển sang hình thức làm việc tại gia. Tranh thủ thời gian ở nhà, chị thường chọn mua các thực phẩm có nhiều dinh dưỡng như hải sản, thịt bò, thịt lợn, các loại củ quả, hạt,… để bồi bổ sức khỏe gia đình.

"Nguồn hàng thực phẩm tươi ngon mùa này khó kiếm, nhưng chị thấy NowFresh lúc nào cũng đủ hàng và tươi sạch. Theo kinh nghiệm của chị, nếu muốn thực phẩm luôn tươi ngon, chị em cứ lựa chọn ở các cửa hàng uy tín.

Kể từ khi bùng dịch, chị luôn mua thịt cá trên cửa hàng G Kitchen, Co.op Food, Hải sản Đảo Mắt... vì luôn đảm bảo độ tươi ngon. Rau củ muốn xanh tươi thì chị chọn mua ở cửa hàng Nông Sản Đà Lạt Chính Gốc, 3Sạch Food... Hôm nào cả nhà thèm trái cây, chị lại “order” cam, táo, dưa lê tại cửa hàng Trái Cây Nhập Khẩu – Nông Trại Ngọt Ngào, Farmers’ Market... để cả nhà cùng bổ sung vitamin, tăng sức đề kháng. Tất cả đều có hết trên NowFresh”, chị Nga chia sẻ.

Tận dụng tối đa ưu đãi khi đi chợ trên NowFresh

Thường xuyên mua thực phẩm trên NowFresh kể từ đợt bùng dịch đầu tiên, chị Thuỳ Trang không chỉ vơi bớt nỗi lo về bữa cơm tươm tất cho gia đình mà còn tiết kiệm được kha khá chi phí khi sử dụng dịch vụ.

"Khu tôi sống ở xa trung tâm. Cửa hàng gần nhà thì ít, trong khi phí ship lại khá cao nếu đặt mua hàng hoá online. Cũng vì chuyện này mà tôi gặp không ít khó khăn những ngày đầu giãn cách. Mãi đến khi biết đến NowFresh, việc mua sắm thực phẩm online với tôi cũng “dễ thở” hơn nhờ các ưu đãi được tung ra liên tục của dịch vụ này”, chị Trang cho biết.

Theo chị Thuỳ Trang, “điểm hay của NowFresh là thường có voucher miễn phí vận chuyển, các bộ sưu tập với nhiều ưu đãi cũng được liên tục tung ra”. Chẳng hạn tháng 8 này trong sự kiện NowFresh 8.8 - Giật Deal Freeship, Now đem đến loạt ưu đãi với 3 bộ sưu tập "Chợ Tươi Freeship - Chớp Deal 8k", "Deal Tươi Đặt Ngay - Combo 88k" và "Săn Voucher 70k - Mua sắm siêu đã".

“Lựa chọn một vòng tôi đã có đủ thực phẩm cho gia đình ăn cả tuần với mức giá rẻ bất ngờ. Tại bộ sưu tập ‘Chợ Tươi Freeship - Chớp Deal 8k’, tôi mua 1kg gạo Nhật, mỳ ý với giá mỗi món chỉ 8.000 nghìn đồng. Tiếp đến, tôi chọn mua thêm 1kg thịt bò Úc xay và 2 hộp đùi gà QUAY shilin chỉ với 88.000 đồng trong bộ sưu tập ‘Deal Tươi Đặt Ngay - Combo 88k’.

Chưa hết, khi chọn thanh toán online bằng ví điện tử ShopeePay, tôi còn nhận được thêm ưu đãi từ các chương trình khuyến mãi đặc biệt của ShopeePay vừa đơn giản hóa được quy trình thanh toán, vừa đảm bảo an toàn. Trong mùa dịch khó khăn, với một người phải lên kế hoạch chi tiêu kỹ lưỡng mới đủ điều kiện lo cho gia đình, loạt ưu đãi này giúp tôi tiết kiệm được không ít chi phí cần trang trải”, chị Thuỳ Trang tâm sự.

Tránh đặt hàng vào khung giờ cao điểm, đặt trước 18g

Trong thời gian giãn cách, nhu cầu khách hàng mua sắm trực tuyến tăng cao nhưng shipper lại khan hiếm. "Những ngày đầu đi chợ online, đơn hàng mình đặt luôn báo không có tài xế nhận đơn. Phải lặp lại hai ba lần thì mới có người nhận. Chưa kịp mừng, shipper đến siêu thị thì được báo là cả đơn hàng 10 món gồm rau củ, thịt, cá, trứng nước mắm, tương ớt,… của mình chỉ còn 4 món thịt heo, gà, tương ớt và đường”, Ngọc Lan (28 tuổi, ngụ Q.3, TP.HCM) chia sẻ về trải nghiệm sử dụng dịch vụ đi chợ hộ những ngày đầu.

Sau thời gian đầu “trầy trật”, cô nàng đã rút được bí quyết và trở nên chuyên nghiệp hơn khi chọn mua hàng vào thời gian thấp điểm. “Tuỳ vào thời gian bữa ăn của gia đình mà mình chủ động đặt trước vài tiếng. Lúc đó vừa tránh được khung cao điểm khi nhiều người cùng đặt, đơn hàng được giao nhanh chóng, tài xế đỡ áp lực hơn mà mình còn có thêm thời gian thong thả chế biến nữa.”