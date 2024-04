Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn ăn một quả dưa chuột mỗi ngày vào mùa hè?

Mùa hè có thể khá khó chịu do điều kiện thời tiết nóng ẩm. Việc mất nước do đổ mồ hôi và nóng bừng cơ thể do nắng nóng mùa hè là điều khó tránh khỏi và cần phải thay đổi chế độ ăn uống. Dưa chuột với hàm lượng nước 96% và thành phần dinh dưỡng phong phú là sự lựa chọn tuyệt vời trong mùa hè vì nó thể giúp hydrat hóa cơ thể và duy trì huyết áp thích hợp, làm dịu da, giúp tiêu hóa, giảm mỡ và giúp giảm cân. Dưa chuột chứa kali, chất xơ, magie, mangan và vitamin A, C, K. Ngoài ra, dưa chuột còn có tác dụng kháng khuẩn, giúp giải độc, tiêu hóa, ngăn ngừa ung thư và các bệnh về xương.

Cách bổ sung dưa chuột vào mùa hè