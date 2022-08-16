Điểm danh các loại thực phẩm ngăn ngừa rụng tóc mà chị em nên sử dụng thường xuyên

Dinh dưỡng 16/08/2022 10:37

Một chế độ ăn uống dinh dưỡng ngừa chứng rụng tóc mà các nàng cần phải biết.

Quả mọng

Quả mọng chứa nhiều hợp chất và vitamin có lợi có thể thúc đẩy sự phát triển của tóc, bao gồm vitamin C, có đặc tính chống ôxy hóa mạnh. Ví dụ 1 cốc 144g dâu tây cung cấp 141% nhu cầu vitamin C hàng ngày của cơ thể.

Điểm danh các loại thực phẩm ngăn ngừa rụng tóc mà chị em nên sử dụng thường xuyên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, cơ thể sử dụng vitamin C để sản xuất collagen, một loại protein giúp tóc chắc khỏe hơn để ngăn tóc trở nên giòn và gãy. Hơn nữa, vitamin C giúp cơ thể hấp thụ sắt từ chế độ ăn uống.

Trứng là thực phẩm tốt cho tóc rụng bạn ít nghĩ đến

Một quả trứng tuy bé nhỏ nhưng chứa nhiều dưỡng chất nên trứng chính là một loại thực phẩm tốt cho tóc rụng. Protein là thành phần cơ bản nhất trong trứng và bạn có thể cung cấp cho cơ thể 13% nhu cầu protein một ngày bằng việc ăn một quả trứng cỡ vừa.

Protein là nguyên liệu để các nang tóc sản sinh ra keratin, thành phần chính của tóc. Việc không có đủ protein trong chế độ ăn sẽ dẫn đến các dấu hiệu như sợi tóc mảnh, thô ráp, dễ gãy, rụng và tóc mọc chậm.

Biotin trong trứng giúp các cấu trúc keratin gồm tóc và móng chắc khỏe. Ngoài ra, trứng giàu các vitamin nhóm B, selen và một ít axit béo omega-3, đều giúp tế bào tóc và da đầu của chúng ta khỏe mạnh và phòng ngừa các bệnh lý gây rụng tóc.

Rau lá xanh

Các loại rau lá xanh có giá trị dinh dưỡng cao, rất giàu sắt, kali, vitamin C, vitamin K và canxi. Sắt là vi chất dinh dưỡng quan trọng giúp tế bào tóc luôn hoạt động và khỏe mạnh.

Các loại rau như rau bina, rau diếp, bông cải xanh, bắp cải… nên có trong chế độ ăn uống của bạn để giúp ngăn ngừa rụng tóc.

Khoai lang

Điểm danh các loại thực phẩm ngăn ngừa rụng tóc mà chị em nên sử dụng thường xuyên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đây là một thực phẩm quen thuộc và được ưa chuộng bởi những lợi ích cho sức khỏe. Trong việc chăm sóc tóc, khoai lang cũng được các chuyên gia khuyến khích sử dụng bởi trong nó có chứa hàm lượng cao chất beta-carotene, cơ thể chuyển đổi hợp chất này thành vitamin A, cung cấp dinh dưỡng cho các tế bào tóc.

Hơn nữa, vitamin A cũng có thể đẩy nhanh tốc độ mọc tóc và kích thích tóc mọc dày hơn, ngăn ngừa các nang tóc khác mọc lại.

Bơ rất ngon, bổ sung và là nguồn cung cấp chất lượng tốt cho sức khỏe. Bơ là thực phẩm dồi dào viramin E có thể thúc đẩy sự phát triển của tóc. Giống như vitamin C, vitamin E là một chất chống ôxy hóa giúp chống lại stress ôxy hóa bằng cách trung hòa các gốc tự do.

Trong một nghiên cứu, những người bị rụng tóc đã thấy tóc mọc nhiều hơn 34,5% sau khi bổ sung vitamin E trong 8 tháng. Vitamin E cũng bảo vệ các vùng da như da đầu, khỏi bị tổn thương và stress do ôxy hóa.

Hơn nữa, bơ là một nguồn cung cấp axit béo tuyệt vời. Các chất béo này không thể được sản xuất bởi cơ thể, nhưng là các yếu tố xây dựng khối của các nhà máy tế bào. Thiếu hụt hệ thống axit béo có liên quan đến rụng tóc.

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