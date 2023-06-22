Điểm danh 5 loại trái cây mà người bệnh tiểu đường không nên ăn kẻo 'rước độc" vào người

Dinh dưỡng 22/06/2023 15:56

Trái cây là một phần của chế độ ăn uống cân bằng cho người tiểu đường nhưng không phải loại trái cây nào cũng nên ăn.

Nhiều người quan niệm rằng người bị bệnh tiểu đường cần phải kiêng trái cây, đặc biệt là trái cây quá ngọt. Tuy nhiên theo các chuyên gia, trái cây là một phần của chế độ ăn uống cân bằng cho người tiểu đường. Ăn trái cây có thể giúp bạn phòng ngừa nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và ung thư.

Ngoài ra trái cây tươi luôn là nguồn thực phẩm giàu chất xơ, vitamin rất tốt đối với sức khỏe, có thể được sử dụng trong các bữa ăn vặt dành cho mọi người, đặc biệt là người bệnh tiểu đường. Tuy nhiên trái cây cũng có thể chứa nhiều đường và làm tăng đột biến lượng đường sau ăn, ảnh hưởng tiêu cực đến bệnh tiểu đường. Vì vậy, bạn cần chọn lựa hoa quả cẩn thận trước khi ăn. Dưới đây là những loại trái cây người bị bệnh tiểu đường cần tránh ăn.

Sầu riêng

Sầu riêng là loại quả có chỉ số đường rất cao, lên đến 70%. Sầu riêng còn giàu calo và cholesterol, nên ngay sau khi ăn sầu riêng xong, đường huyết của bạn sẽ tăng cao. Vì vậy đây là loại quả phải kiêng đối với bệnh nhân tiểu đường, người béo phì, bệnh nhân huyết áp cao và người có chỉ số cholesterol máu cao.

Điểm danh 5 loại trái cây mà người bệnh tiểu đường không nên ăn kẻo 'rước độc' vào người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quả vải

Những người bị tiểu đường nên hạn chế ăn vải, vì lượng đường trong vải khi vào cơ thể sẽ gây cảm giác no, dẫn tới không thể ăn được các loại thức ăn khác gây hạ đường huyết. Lúc này gan sẽ không thể chuyển hóa hết được frucotose, dẫn tới lượng đường trong máu sẽ tăng cao bất thường, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ.

Điểm danh 5 loại trái cây mà người bệnh tiểu đường không nên ăn kẻo 'rước độc' vào người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trái dứa chín

Dứa chín có lượng đường cao không nên ăn quá nhiều, tuy nhiên loại quả này lại chứa nhiều lợi ích như giàu vitamin và nguyên tố vi lượng. Đồng thời, loại quả này khả năng chống viêm tốt. Vì vậy, bệnh nhân tiểu đường có thể ăn nhưng với số lượng nhỏ.

Điểm danh 5 loại trái cây mà người bệnh tiểu đường không nên ăn kẻo 'rước độc' vào người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Quả mít

Người bệnh tiểu đường cần phải ăn uống theo một chế độ ăn "kiêng chất đường". Trong khi đó, mít có chứa nhiều đường fructoza và đường glucoza, khi ăn vào được cơ thể hấp thu ngay, dẫn đến hàm lượng đường trong máu tăng cao nhanh chóng.

Điểm danh 5 loại trái cây mà người bệnh tiểu đường không nên ăn kẻo 'rước độc' vào người - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Quả chuối chín

Một quả chuối trung bình có khoảng 26g carbohydrate, trong khi người bệnh đái tháo đường được khuyến cáo chỉ nên tiêu thụ 15g carbs trong mỗi bữa ăn. Vì vậy, chỉ nên ăn tối đa nửa quả chuối, đặc biệt người bệnh đái tháo đường không nên ăn chuối chín vì sẽ làm tăng lượng đường trong máu.

Điểm danh 5 loại trái cây mà người bệnh tiểu đường không nên ăn kẻo 'rước độc' vào người - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, những người ăn kiêng nghiêm ngặt ít carb không nên ăn chuối vì có thể làm tăng lượng carbs.

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Từ khóa:   bệnh tiểu đường chọn thực phẩm trái cây

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