Mách nhỏ loại rau được mệnh danh là thần dược trong chuyện ‘chăn gối’, giúp sức khỏe sung mãn

Giúp cải thiện đời sống tình dục

Nghiên cứu đã phát hiện hợp chất phytochemical có trong rau ngót được chứng minh có tác dụng làm tăng ham muốn tình dục và kiểm soát rối loạn chức năng tình dục.

Ngoài ra, sterol trong rau ngót mang lại công dụng như một loại hormone tình dục, giúp cải thiện chất lượng cũng như số lượng tinh trùng ở nam giới.

Hỗ trợ điều trị đái tháo đường

Người bệnh đái tháo đường chỉ được ăn ít cơm để glucoz – huyết không tăng nhiều sau bữa ăn. Rau ngót có inulin giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường (đường và cơm là đường nhanh). Mặt khác, khả năng sinh nhiệt của inulin chỉ bằng 1/9 của chất béo.

Rau ngót hỗ trợ điều trị đái tháo đường - Ảnh minh họa: Internet

Giúp giảm cân

Nước ép rau ngót là một cách sử dụng rau ngót để giảm béo khá tốt, đặc biệt là giảm béo tại vùng bụng.

Cách dùng: Mỗi ngày uống khoảng 200ml nước ép rau ngót sẽ giúp bạn giảm cân hiệu quả. Tuy nhiên, với phụ nữ sau sinh không nên uống loại nước ép này vì rau ngót có tính hàn, dễ gây hại cho sức khỏe phụ nữ sau sinh. Sau sinh khoảng 2-3 tháng, sản phụ mới được uống loại nước ép này.

Tăng sản xuất sữa mẹ

Trong lá rau ngót có chứa estrogen, hàm lượng estrogen này cung cấp một tác dụng nội tiết tố có thể kích hoạt sản xuất sữa mẹ dồi dào hơn, do đó nó rất có lợi cho các bà mẹ đang cho con bú.

Rau ngót giúp tăng sản xuất sữa mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung chất chống oxy hóa

So với một số loại rau khác, rau ngót được biết đến là có hàm lượng chất chống oxy hóa cao bao gồm polyphenol và các chất chống oxy hóa khác, có chức năng bảo vệ các tế bào cơ thế khỏi bị tổn thương và viêm do các gốc tự do gây ra.