Theo báo Dân Trí, ngày 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Đặng Văn Ửng (29 tuổi, ngụ huyện Tân Hưng) để điều tra về tội Giết người.

Theo công an, khoảng 21h50 ngày 11/5, người dân đi bắt cá tại khu vực ấp Cả Bát, xã Vĩnh Thạnh (huyện Tân Hưng), nghe tiếng cự cãi của một số người trên đường 831.